Minder doden, meer aanvallen op kerken

Bijna 3.000 christenen werden in 2019 om hun geloof gedood. Dat zijn er zo’n duizend minder dan in 2018, toen meer dan 4.000 christenen om het leven werden gebracht. Daartegenover staat dat aanvallen op kerken en christelijke gebouwen meer dan verviervoudigde, van bijna 2.000 in 2018 tot meer dan 9.000 in 2019.

Nigeria

Het land waar het meeste christenen stierven omwille van hun geloof is (opnieuw) Nigeria. Al was ook de daling in het aantal daar ook het sterkst, meer dan een halvering. Toch verdient de conclusie dat de situatie verbetert in Nigeria nuancering. In 2019 werden 1.350 Nigeriaanse christenen vermoord, terwijl er dat in 2018 nog ruim 3.700 waren.

De voornaamste reden voor de daling is dat militante Fulani-herders hun strijdplan om christenen te verjagen, hebben veranderd. Aanvallen zijn minder massaal dan voorgaande jaren, maar vinden meer op individueel niveau plaats. Vorig jaar waren er meerdere massale aanvallen op christelijke gemeenschappen en woningen van christenen waarbij doden vielen. In 2019 kozen de Fulani voor de tactiek van ontvoeringen van christenen.

Op de tweede plaats in de top tien met meeste slachtoffers staat de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daar steeg het aantal slachtoffers onder christenen van 146 in 2018 tot 924 in 2019. Op de derde plaats staat Sri Lanka. Het grote aantal slachtoffers daar komt door de aanslagen op kerken met Pasen vorig jaar.

Toename in aanvallen op kerken

Open Doors

Over 2018 waren er ruim 1.800 meldingen van aanvallen op kerken en christelijke gebouwen. Over 2019 is dat cijfer ruim 500 procent hoger. In 51 landen werden 9.488 incidenten geregistreerd.

De groei in aanvallen heeft hoofdzakelijk te maken met acties van de Chinese overheid tegen de kerken in het land. In 2019 werden maar liefst 5.576 kerken in China gesloten, vernield of met de grond gelijkgemaakt.

In Angola werden eind 2018 2.000 kerken door de overheid gesloten. Er is een nieuwe registratieplicht waarbij kerken 100.000 handtekeningen van gelovigen uit minstens twaalf provincies moeten indienen. Met deze maatregel sluit Angola aan bij Kameroen en Rwanda waar ook op deze manier veel kerken zijn gesloten.

De overheid in Rwanda wil koste wat het kost voorkomen dat er opnieuw een genocide uitbreekt zoals in de jaren ‘90. Vrijheid van samenkomst en godsdienst staat onder grote druk. President Paul Kagame drijft de spot met het aantal kerken. Nadat de overheid honderden kerken had gesloten, zei hij: ‘700 kerken in Kigali? Zijn dat waterbronnen die mensen water geven? Zoveel bronnen hebben we niet. Hebben we zoveel fabrieken? Het is een puinhoop!’

Toename gevangenschap zonder rechtszaak

Open Doors

In 2018 werden ruim 3.100 christenen gearresteerd en gevangen gezet zonder enige vorm van proces. Vorig jaar waren het er 3.420.

De NGO Human Rights Without Frontiers (HRWF) houdt een wereldwijde databank bij van gelovigen van elke geloofsgroep en atheïsten, die gevangen zitten omwille van de uitoefening van hun vrijheid van religie of geloof. Door de massale schaal van repressie in China hebben ze voor dat land een aparte databank. De databank bevat 6.195 namen, daarnaast zijn er nog vele duizenden islamitische Oeigoeren geïnterneerd door de Chinese overheid. In de andere databank staan 845 mensen, met naam en verifieerbare gegevens opgesomd.

Er zijn in 2019 ook 1.391 christenen door een rechter veroordeeld om hun christelijke activiteiten. De veroordelingen worden anders verwoord. In Iran bijvoorbeeld worden christenen opgesloten voor hun ‘zionistische activiteiten’ en ‘acties tegen de nationale veiligheid’.

Ontvoering en verkrachting

In 2019 werden in totaal 1.052 christenen ontvoerd vanwege hun geloof. De meesten in Nigeria met 224. Meer dan 8.500 christenen werden in het afgelopen jaar slachtoffer van seksueel geweld. Ook dit cijfer is waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg.

In de cijfers van Open Doors wonen en werken de helft van de slachtoffers van verkrachting en seksueel geweld op het Arabisch schiereiland in de landen Saudi-Arabië, Qatar, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. Meestal gaat het om Afrikaanse en Aziatische vrouwen die werken voor Arabische families.

In 31 landen zijn 630 gevallen van gedwongen huwelijken geteld, vooral in islamitische landen.

In 65 landen werden 14.645 christenen mishandeld om hun geloof. Het gaat hier om fysieke mishandeling en doodsbedreigingen. In India trof dit 1.445 christenen. In 2019 zijn ook bijna 5.300 huizen en winkels van christenen aangevallen. Dit waren er in Nigeria ruim 2.500, in Syrië 450 en in de Democratische republiek Congo 364.

Bronnen: Open Doors, HRWF.eu