Huma Younus (14): ontvoerd, gedwongen bekeerd en uitgehuwelijkt

PAKISTAN – Voor de eerste keer in Pakistan kan een slachtoffer van gedwongen bekering en huwelijk in de rechtbank getuigen. Huma Younus is een 14-jarig christelijk meisje, ze werd ontvoerd, gedwongen bekeerd tot de islam en verplicht te trouwen met een (oudere) moslimman. De rechtszaak rond de 14-jarige is uiterst controversieel, zeker omdat de lokale politie samen met de verdachte van de ontvoering de rechtsgang tegenwerkt.

Huma Younes

Huma Younus, een katholiek meisje dat is ontvoerd en met geweld bekeerd tot de islam, moet/mag mogelijk getuigen in de rechtszaal. Dat verklaarde Tabassum Yousaf, de advocate die de 14-jarige vertegenwoordigt, aan de katholieke NGO Kerk in Nood. Volgens de advocate hebben twee rechters van het Hooggerechtshof van de provincie Sindh de politie opgedragen Huma Younus naar de rechtbank te brengen tijdens een hoorzitting, die gepland staat op 3 februari 2020. Als dit inderdaad gebeurt, is het de eerste keer in Pakistan dat een slachtoffer van gedwongen bekering toestemming krijgt om voor de rechtbank te getuigen.

Huma Younus werd op 10 oktober ontvoerd, maar haar zaak kwam pas recent in de schijnwerpers. De drie mannen die haar ontvoerden wachtten tot haar ouders het huis uit waren om het meisje te grijpen. De politie opende pas twee dagen later een onderzoek, nadat eerst de klachten van de ouders verschillende keren werden afgewimpeld.

Na enkele dagen ontvingen de ouders papieren waaruit bleek dat hun dochten zich had bekeerd tot de islam. Die bekering is op dezelfde dag gedateerd als haar ontvoering. Volgens de ouders een vervalsing. Het meisje werd ontvoerd naar een stad 600 km van haar woonplaats. De ouders achten het onmogelijk om op dezelfde dag de papieren bekering te regelen.

Op een eerder hoorzitting gepland op 11 november kwam Huma Younus niet opdagen. De ontvoerder bedreigde ook de ouders van het meisje en hun advocate met de beschuldiging van ‘godslastering’. Volgens de advocaat van het Hooggerechtshof van Sindh komen deze bedreigingen veel voor. Ze legt uit dat de ontvoerders vaak zeggen: ‘Als je niet ophoudt met zoeken naar je dochter, zullen we pagina’s uit de Koran scheuren, ze voor je deur plaatsen en je beschuldigen van het ontheiligen van het heilige boek’.

Primeur

De rechtszaak van Younus kent sowieso al twee belangrijke primeurs: het is de eerste zaak van gedwongen bekering en gedwongen huwelijk ooit voor het Pakistaanse Hooggerechtshof. Daarnaast is het de eerste keer dat de Child Marriage Restraint Act wordt ingeroepen in de rechtbank.

Deze wet, die het huwelijk met minderjarigen verbiedt, werd in 2014 ingevoerd in de provincie Sindh, maar is tot nu toe nooit toegepast. ‘Tot nu toe is geen enkel gezin erin geslaagd gerechtigheid te zoeken, omdat de christenen vaak arm en slecht opgeleid zijn en zich niet kunnen veroorloven om juridische bijstand te betalen’ aldus de advocate Yousaf.

Politie lijkt medeplichtig

Toch zal het niet gemakkelijk zijn om Huma Younus thuis te krijgen, niet in het minst vanwege de corruptie van de politie en hun medeplichtigheid aan haar ontvoerders. ‘Vanmorgen voor de rechtbank meldde de verantwoordelijke voor het onderzoek, Akhtar Hussain, dat het meisje op 9 januari voor de rechtbank was gebracht om een verklaring te ondertekenen dat zij volwassen is. Noch ik, noch haar ouders waren op de hoogte gebracht. Dergelijke procedures kunnen niet plaatsvinden in afwezigheid van beide partijen. Dat toont aan dat de politie haar ontvoerder helpt.’ Aldus de advocate van de familie.

De islamitische ontvoerder, de naam is ondertussen bekend, Abdul Jabbar, blijft volhouden dat Huma Younus meerderjarig is. De ouders hebben daarop aan de rechtbank twee documenten doorgegeven waaruit blijkt dat ze nog steeds minderjarig is. De één is een getuigenis van haar school, de andere haar doopakte, uitgegeven door de katholieke parochie van Sint-Jacob in Karachi. Beide documenten vermelden de geboortedatum van 22 mei 2005.

Minderheden.

Volgens advocaat Yousaf ‘beledigt de zaak de religieuze gevoelens van de christelijke gemeenschap. Deze daden van heiligschennis gaan in tegen het concept van interreligieuze harmonie en bedreigen het multiculturele weefsel en het gevoel van broederschap in de samenleving. Minderheden voelen zich diep gekwetst.’

Sardar Ramesh Singh, hoofd van de Pakistaanse Sikh Council, is het daarmee eens. ‘Ik veroordeel deze daad ten zeerste. De Sikh-gemeenschap biedt haar solidariteit. Waarom worden meisjes van minderheden gekidnapt en bekeerd? Dit is tegen de grondwet van Pakistan.’

Ontvoering met het oog op gedwongen bekering en huwelijk is een groot probleem in Pakistan. De meeste slachtoffers zijn christelijke en hindoe-meisjes en jonge vrouwen. Ze worden gedwongen om te trouwen met veel oudere moslimmannen.

Volgens het Centre for Social Justice zijn tussen 2013 en 2019 ten minste 159 zaken gemeld. Ongeveer 16 meisjes en jonge vrouwen zijn voor het Sindh High Court gegaan om steun te vragen tegen hun gedwongen huwelijken.

Pakistan staat op de vijfde plaats in de Ranglijst Christenvervolging van de NGO Open Doors. Volgens die NGO vormen christenen een kleine minderheid in Pakistan. Ze worden beschouwd als tweederangs burgers, gediscrimineerd en onderdrukt. Er is in Pakistan ook veel geweld tegen christenen. Vorig jaar haalde de vrijspraak van Asia Bibi voor godslastering, na 10 jaar procederen, het wereldnieuws. Asia Bibi heeft ondertussen asiel gekregen in Canada.

Bronnen: Kerk in Nood, Vatican News en AsiaNews