260 miljoen slachtoffers van christenvervolging

Noord-Korea is al bijna twintig jaar het gevaarlijkste land om als christen te wonen. Dat blijkt uit de Ranglijst Christenvervolging 2020 van de NGO Open Doors, een organisatie die wereldwijd vervolgde christenen steunt. Wereldwijd neemt de vervolging van christenen toe, signaleert Open Doors. In de 50 landen op de Ranglijst Christenvervolging worden 260 miljoen christenen vervolgd.

Toplanden christenvervolging blijft gelijk

De NGO onderscheidt verschillende vormen van vervolging. In Afghanistan stamt de vervolging uit de islamitische gemeenschap en islamitisch extremisme. In Somalië is dat ook het geval. Een groeperingen zoals al-Shabaab heeft als openlijke agenda de christenen uit te roeien. In Libië zorgt complete anarchie en instabiliteit dat christenen het zwaar hebben.

In sommige landen, zoals China, Eritrea en ook Noord-Korea, komt geloofsvervolging van de overheid, die regelmatig gepaard gaat met geweld. In het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië, Oost-Afrika en de Sahel vormt de opmars van militante islamitische groeperingen de voornaamste aanjager van vervolging.

Christenvervolging in Afrika groeit

In de top 10 van de Ranglijst Christenvervolging zijn weinig veranderingen. Soedan en Eritrea wisselen van plek op 6 en 7. In Soedan was een lichte verandering te bespeuren voor de christenen sinds de bevolking zich tegen president Omar al-Bashir keerde. Voordat hij in april werd afgezet, werden onder zijn gezag nog een aantal kerken gemolesteerd op basis van de sharia die al-Bashir invoerde na de afscheiding van Zuid-Soedan. In Eritrea verslechterde de situatie. In juni werden op last van de overheid 22 katholieke gezondheidscentra gesloten en werden vijf orthodoxe priesters gearresteerd.

Eén op de vijf christenen in Afrika heeft te maken met zware, zeer zware of extreme vervolging. Wereldwijd is dat één op de acht. Op de Ranglijst Christenvervolging staan zeventien landen van het Afrikaanse continent.

In ogenschijnlijk christelijke landen gaat het steeds vaker mis. Eén van de duidelijkste voorbeelden daarvan is Burkina Faso, dat dit jaar de lijst binnenkomt op plaats 28. Verschillende extremistische islamitische groeperingen pleegden aanslagen, hoofdzakelijk in het noorden en de hoofdstad van het West-Afrikaanse land.

Stijging Arabische en Aziatische landen

Andere opvallende stijgingen op de Ranglijst Christenvervolging zijn die van Algerije, Marokko, Qatar en Bangladesh. Algerije steeg van plek 22 naar 17, hoofdzakelijk door een aantal gewelddadige arrestaties van christenen. Ook werden er elf kerken gesloten.

Marokko stijgt negen plaatsen naar 26 en Qatar elf plaatsen naar 27. In beide landen werden meer geweldsincidenten gemeld tegen christenen. Christenen met een moslimachtergrond ervaren er een hoge mate van onderdrukking en zijn soms hun leven niet zeker. Ook in Bangladesh, dat tien plaatsen steeg op de lijst, zaait de dreiging van islamitisch geweld grote angst onder christenen.

Gewelddadige trends

Er zijn in het rapport van Open Doors drie grote trends zichtbaar: een militante islam ontwricht zwakke staten in Afrikaanse sub-Sahara, islamitisch geweld verspreidt zich over Zuid- en Zuidoost-Azië en biometrische technologie en kunstmatige intelligentie vormen een bedreiging voor christenen.

In Libië, Mali, Burkina Faso, Niger, Tsjaad, Kameroen, Nigeria en Centraal-Afrikaanse Republiek is er een groeiende dreiging van islamitische terreurgroepen die de zwakke staten ontwrichten. Na het omverwerpen van het Libische regime van president Khadaffi en het daaruit ontstane machtsvacuüm in het land, vormt Libië een doorvoerhaven van islamitische invloeden naar landen in de Afrikaanse sub-Sahara. In zwakke en ‘mislukte’ staten waar wetten niet of nauwelijks gehandhaafd kunnen worden, zijn christenen steeds vaker vogelvrij en is er geen enkele vorm van bescherming voor hen.

De tweede trend, de groeiende invloed van radicale islamitische ideologie in landen in het zuiden van Azië, is het meest zichtbaar in Sri Lanka, de Filipijnen en Pakistan. Het voornaamste voorbeeld daarvan is Sri Lanka met de aanslagen op verschillende kerken en hotels op Paaszondag. Meer dan 250 mensen kwamen om het leven en zeker 500 mensen raakten gewond. Een kleine, Sri Lankaanse groepering, NTJ, eiste de aanslagen op. Deze beweging werd eerder neergezet als anti-boeddhistisch, maar claimde nu banden te hebben met IS.

Biometrische christenvervolging

In China en India is de biometrische technologie een nieuwe bedreiging. In China zijn er meer christenen dan leden van de communistische partij. Christenen vertrouwen op een hogere macht dan Xi’s partij en dat is hem een doorn in het oog. Met man en macht probeert hij christenen en aanhangers van andere religies onder de duim te houden. Een duidelijk voorbeeld daarvan vormen de meer dan een miljoen Oeigoerse moslims die zijn opgesloten in detentiecentra in de provincie Xinjiang. Er is bewijs dat in deze kampen systematische hersenspoeling plaatsvinden en een dwangmatige vorm van controle.

Negentig miljoen christenen opsluiten in soortgelijke kampen als de moslims is onmogelijk. Daarom gebruikt Xi de tactiek om hen overal waar mogelijk te volgen. China zet hierbij, evenals andere autoritaire staten, steeds vaker biometrische technologie en kunstmatige intelligentie in.

China is bijvoorbeeld druk bezig met de invoering van de Social Credit Score. Dit systeem vormt ook een bedreiging voor christenen in China. Uit de provincie Shandong ontving Open Doors berichten dat het ‘illegaal verspreiden van het christendom’ negatieve invloed heeft op de score. Dat komt bovenop de gevolgen van de invoering van strengere religie-wetgeving uit 2018. Voor jongeren onder de 18 jaar is het strikt verboden om een kerkdienst te bezoeken. Dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Ook kerken die zijn aangesloten bij de door de staat gecontroleerde kerk worden niet gevrijwaard van vervolging. Die vervolging varieert van het verwijderen van een kruis van het dak tot eindeloze bureaucratie. Steeds vaker worden kerken gesommeerd om camera’s te installeren en wordt er gebruik gemaakt van technologie met gezichtsherkenning. In de provincie Xinjiang is van ten minste één kerk bekend dat de kerkgangers in de rij moeten staan voor controles met apparatuur die gezichten kan herkennen. Ook in de provincie Hubei is gemeld dat dit de nieuwe gang van zaken is.

De Ranglijst Christenvervolging kan u interactief raadplegen op de site van Open Doors.