Koen Metsu (N-VA): ‘Erken Moslimbroederschap als terroristische organisatie’

De afgelopen jaren kwam het steeds meer in de media: buitenlandse inmenging. Was het niet omdat de Russen verkiezingen probeerden te beïnvloeden, dan was het wel omdat de Marokkaanse geheime dienst een spion installeerde in de hoogste echelons van de Belgische Moslimexecutieve.

Landen, machtsblokken en individuen proberen al eeuwen door te dringen in elkaars interne keuken. Niet alleen omdat kennisvergaring macht is, maar wellicht vooral omdat invloed veel belangrijker is dan het hebben van macht as such. De internationale poltiek is een markt en invloed haar valuta.

Politieke islam internationaal gestuurd

De specifieke buitenlandse invloed waarover ik het in dit stuk wil hebben, werd de afgelopen jaren een felbesproken onderwerp. Het werd een onderwerp van debat, maar ook van polarisatie. Polarisatie die het probleem onder de spreekwoordelijke mat dreigt te vegen.

Ik wil het namelijk hebben over het islamisme: de politieke islam die ernaar streeft grondwetten te vervangen door de sharia en democratieën om te vormen naar kalifaten. Hoewel over het onderwerp bij de vleet wordt gedebatteerd, weten slechts weinigen dat dit politieke streven ook internationaal gestuurd wordt. Een belangrijke spil in dit proces is de internationale Moslimbroederschap.

Toegegeven, deze organisatie komt u waarschijnlijk niet bekend voor. Haar Palestijnse tak kent u wellicht wel bij naam. Die heet namelijk Hamas. De Moslimbroederschap streeft naar het verspreiden van het islamisme in haar meest radicale en puriteinse vorm. Maar, anders dan bijvoorbeeld Islamitische Staat, gaan ze daarbij veel minutieuzer en subtieler te werk. De Moslimbroederschap opereert vooral heimelijk via dekmantelorganisaties, het plaatsen van ‘de juiste mensen’ op de ‘juiste plaats’ en het opvoeren van een dubbelspel. De veiligheidsrapporten van de Staatsveiligheid spreken van een zogenaamde façadepolitiek. Om door te dringen in het staatsapparaat profileren de Moslimbroeders zich als bonafide, om wanneer ze op post zijn hun verborgen agenda door te voeren.

Erkend als terreurorganisatie in buitenland

In heel wat landen is de Moslimbroederschap intussen erkend als terroristische organisatie. Onder deze landen onder andere de Verenigde Staten, Rusland, Saoedi-Arabië, de VAE en Syrië. In België is er voor dit debat geen draagvlak. Tenminste — laat me nuanceren — niet binnen de Vivaldipartijen.

Nochtans gaat dit debat ook ons land aan. Ook in ons land is de Moslimbroederschap erg actief. Zeker in de laatste jaren nam haar invloed toe. Eerder schreef ik al een stuk voor Doorbraak waarin we aantoonden dat de Brusselse vzw Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique is gelinkt aan de internationale Moslimbroeders. Het CCIB is trouwens ook gelinkt aan haar Franse tegenhanger, het CCIF, dat door de Franse minister van binnenlandse zaken per direct werd ontbonden nadat de vzw in verband werd gebracht met de aanslag op Samuel Paty.

Bestuurders van het CCIB zetelen hier in België intussen in tal van bestuursorganen en raden zoals de Senaat, de Brusselse Economische Raad, de Schaarbeekse politieraad, federaal migratiecentrum Myria en gelijkekansenbepleiter Unia. Over maatschappelijke invloed gesproken.

Sluipend gif

Het CCIB is niet de enige dekmantelorganisatie van de Moslimbroeders in dit land. Dat geef ik u met angst in het hart op een briefje. De Moslimbroederschap zou wel eens een sluipend gif kunnen zijn dat probeert onze democratie te ondermijnen. Deze organisatie bepleit een samenlevingsmodel dat haaks staat op het onze. Een samenlevingsmodel waar geen plaats is voor liberale rechten en vrijheden.

Het is daarom belangrijk om het debat hieromtrent te openen en het niet langer uit de weg te gaan. Het is tijd om niet te bekijken óf, maar wel wannéér we de Moslimbroederschap erkennen als terroristische organisatie. Laten we dit gevaar onder ogen zien. Laten we deze organisatie labelen als wat het is: een terroristische groep.

Het kruitvat loopt stilaan vol explosieven en struisvogelpolitiek is de brandende lont. Een gewaarschuwd mens is er twee waard.