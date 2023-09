Migratie geen oplossing voor vergrijzing

Het ‘wereldontwikkelingsrapport 2023’ schildert migratie af als de oplossing voor de vergrijzing in het Westen. Al twintig jaar schrijf ik over de maatschappelijke economische gevolgen van migratie. Ik sprak er zelfs nog over in een hoorzitting in de federale Kamer, maar mijn kritisch betoog over de negatieve impact van migratie uit niet-EU landen op de openbare financiën werd door de Franstalige sociologen op protest onthaald. In mijn eerste studie over migratie uit 2004 becijferde ik al dat het absurd is…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Het ‘wereldontwikkelingsrapport 2023’ schildert migratie af als de oplossing voor de vergrijzing in het Westen. Al twintig jaar schrijf ik over de maatschappelijke economische gevolgen van migratie. Ik sprak er zelfs nog over in een hoorzitting in de federale Kamer, maar mijn kritisch betoog over de negatieve impact van migratie uit niet-EU landen op de openbare financiën werd door de Franstalige sociologen op protest onthaald.

In mijn eerste studie over migratie uit 2004 becijferde ik al dat het absurd is te stellen dat immigratie ons probleem van vergrijzing zou oplossen. Zelfs als immigranten allemaal uit de ‘juiste’ leeftijdscategorie zouden komen. Want het vergt geen grote wiskundige vaardigheid om te berekenen dat om de leeftijdspiramide van onze bevolking te stabiliseren, miljoenen immigranten nodig zijn. Geen onbelangrijk detail is dat migranten zelf ook ouder worden. Moeten we dan steeds weer opnieuw grotere aantallen laten instromen?

Werkzaam

Om de invloed van vergrijzing op de economische afhankelijkheidsgraad te compenseren zouden de migranten trouwens allemaal werkzaam moeten zijn. Enkel aanwezig zijn op ons territorium volstaat niet. Dat was het onderwerp van de discussie in de Kamer waaraan ik deelnam.

In het daar besproken rapport van de Nationale Bank kwamen cijfers aan bod, die aantonen dat de werkzaamheidsgraad van immigranten buiten de Europese Unie extreem laag ligt. De werkzaamheidsgraad van migranten uit Sub-Sahara Afrika bedroeg in 2022 slechts 54 procent, en tijdens een recessie zakt dat getal naar 40 procent. In onze welvaartsstaat zorgt een grote instroom van migranten met lage werkzaamheid voor het massaal opbouwen van staatsschuld.

Problemen

Mensen die vandaag dus willen beweren dat migratie onze vergrijzingsproblematiek kan oplossen, moeten eerst aantonen hoe die problemen zich niet meer zullen stellen. Dat betekent niet dat in het geval van knelpuntberoepen bepaalde profielen niet elders gezocht kunnen worden. Werkgevers zijn uiteraard vrij dat te doen. Maar wanneer het gaat over beleidsstrategie is selectief migratiebeleid iets heel anders is dan het verhaal waarin de vergrijzing gecompenseerd kan worden door immigratie.

Het belangrijkste voor de bevolking in onder andere Afrika is de interne ontwikkeling. Daar zijn diepere veranderingen voor nodig rond het aansprakelijk maken van de leidende elite en het bestrijden van corruptie. Opvallend is dat instellingen zoals de Wereldbank, die het wereldontwikkelingsrapport publiceerde, enkele decennia geleden zelf nog de analyse maakten dat het absurd was om de Europese vergrijzing te counteren door immigratie.

Verdeling

De instroom van laaggeschoolde migranten is voor enkele individuele werkgevers misschien nuttig. Maar in Nederland werd aangetoond dat dat voor de maatschappij niet altijd hetzelfde is, integendeel.

Sommigen zeggen dat dat anders zou zijn als Nederland zijn welvaartsstaat zou afbouwen. Dat levert een cynisch beeld op: alsof migratie als een breekijzer gebruikt wordt om een ander maatschappijmodel op te dringen. In landen zoals Denemarken licht men net de voorzieningen van de sociale zekerheid door om te vermijden dat die vooral migratie uitlokken.

Maatschappelijk debat

In nogal wat landen wordt het debat gevoerd dat in de Europese Unie te veel ‘welvaartsmigratie’ is, eerder dan ‘arbeidsmigratie’, maar in België is dat nog niet het geval. Politicoloog Paul Scheffer berekende dat 10.000 migranten veertig jaar later voor 400.000 extra inwoners zorgen.

Er is trouwens een schaduwkant aan migratie buiten de economische sfeer. Uit internationale studies blijkt dat overal ter wereld culturele diversiteit het draagvlak voor de verzorgingsstaat aantast. Al zijn er weinig sociologen die dat durven zeggen op televisie.

Bij de berekening van verhoogde pensioenkost in ons land wordt rekening gehouden met 1,3 miljoen migranten de komende decennia. Opmerkelijker is dat het Federaal Planbureau daarbij aanneemt dat die evenveel zullen werken als de rest van de Belgen. In weinig landen is de kloof tussen de werkzaamheidsgraad van allochtonen en autochtonen groter dan bij ons. En in Brussel en Wallonië is de situatie nóg slechter dan in Vlaanderen…