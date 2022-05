Nederlandse kartelpartijen geschokt door uitzending met Filip Dewinter

Het leven in de westerse wereld wordt steeds hilarischer en clownesker. Nu lees ik op de site van de NOS dat er woede is ontstaan omdat omroep Ongehoord Nederland op NPO2 een interview uitzond met de Vlaams Belang politicus Filip Dewinter. Daarbij zou het gaan om een gesprek over 'omvolkingstheorieën'. 'Een Kamermeerderheid van D66, VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, Denk, Volt en Lijst Gündogan heeft vragen gesteld aan staatssecretaris Gunay Uslu en minister Dilan Yesilgöz. De negen partijen vinden dat…

Het leven in de westerse wereld wordt steeds hilarischer en clownesker. Nu lees ik op de site van de NOS dat er woede is ontstaan omdat omroep Ongehoord Nederland op NPO2 een interview uitzond met de Vlaams Belang politicus Filip Dewinter. Daarbij zou het gaan om een gesprek over ‘omvolkingstheorieën’.

‘Een Kamermeerderheid van D66, VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, Denk, Volt en Lijst Gündogan heeft vragen gesteld aan staatssecretaris Gunay Uslu en minister Dilan Yesilgöz. De negen partijen vinden dat dergelijke theorieën als rechtvaardiging van terreurdaden van aanslagplegers hebben gediend.’

Dit is op zoveel niveaus hilarisch. Laten we de ui even afpellen. Of althans, ik denk dat de ui niet eens helemaal hoeft te worden afgepeld om te snappen hoe absurd de werkelijkheid is waarin we leven. Leest u mee?

Allereerst is het hilarisch omdat diezelfde NOS deze week nog bericht bracht over het bezoek van Filip Dewinter en PVV-leider Geert Wilders aan Brussel. Het werd hen door de burgemeesters verboden om de grond te betreden. In de redenen waarom, verwezen die burgemeesters onder meer naar de grote hoeveelheid onrust die dat zou oproepen en naar hun onvermogen om in die situatie de orde en veiligheid te garanderen. Naar de letter genomen betekende dit dat Filip Dewinter het kantoor van zijn eigen partij niet zou kunnen bezoeken.

Enclavevorming en gebiedsverbod

Lees: dit zijn gewoon enclaves waar, als puntje bij paaltje komt, opgefokte islamitische volksmenners bepalen wie er heerst op straat. Volksvertegenwoordigers en politieagenten hebben geen antwoord, behalve dan maar de betrokken politici hun recht te ontnemen om een wandeling te maken.

Zomaar even een citaat van de NOS: ‘Het argument van de burgemeester dat de veiligheid van hem en Dewinter niet gegarandeerd kan worden, kan Wilders nog billijken. Maar hij wijst erop dat ze eerder politieke uitspraken heeft gedaan over het bezoek. “Hoe kan een bezoek van een parlementariër aan eigen grondgebied provocerend zijn?”, vraagt Wilders. “Hiermee is Molenbeek officieel tot islamitisch grondgebied verklaard.” Molenbeek heeft de naam een bolwerk van moslimextremisten te zijn. Onder meer plegers van de aanslagen in Madrid (2004) en Parijs (2015) kwamen uit Molenbeek. Ook vertrokken er relatief veel inwoners naar Syrië om zich aan te sluiten bij IS.’

Dus: omvolking, volksvervanging, bevolkingsverandering, veranderingen in de demografische samenstelling – geef er een naam aan. Twee weken geleden heb ik Pim Fortuyn herdacht die in 2001 boeken schreef over islamisering, maar nu is dat dus weer een ‘complottheorie’. Ah ja. Een realiteit ontkennen waar honderdduizenden stemmers inmiddels in leven. Iets over de sharia-driehoek, uitpuilende asielzoekerscentra, duizenden pro-Erdogan demonstranten op straat in grote steden en Mohammed als meest voorkomende jongensnaam. Mag allemaal niet meer worden benoemd. Allemaal ‘complottheorie’.

Evolutie van de VVD

Grappig dus dat de VVD – ooit rechtsliberaal – meegaat in het onbespreekbaar maken van wat zoveel mensen in het gezicht staart. De partij van de premier die toen het uitkwam nog riep ‘pleur op naar Turkije’. En die al jaren sms-jes wist met vitale informatie over staatszaken, en nu tegen de Tweede Kamer zegt: ‘Wat ga je doen dan?’ Dat niveau van schaamteloze realiteitsontkenning is intussen bereikt.

Ik herinner me dat Filip Dewinter een paar jaar terug nog gewoon op tv was bij een prime time praatprogramma om daar met een Nederlandse PvdA-politicus te debatteren over massa-immigratie. Nam helemaal niemand aanstoot aan, werd met belangstelling bekeken. Inmiddels zijn wij zó gewend aan cancelculture, aan deplatforming, dat zelfs een Kamermeerderheid dit normaal is gaan vinden. Staat de realiteit je niet aan? Gewoon ontkennen en ‘aanstoot nemen’ aan de media die het licht doen schijnen op die onaangename realiteit.

Het is tot slot lachwekkend dat al deze clownpartijtjes een verband leggen tussen woorden uitgezonden door een omroep, en maatschappelijk geweld.

De boodschapper verdacht maken inplaats van boodschap confronteren

Die link is niet aantoonbaar. Ik heb namelijk altijd gehoord dat geweld wordt veroorzaakt door armoede en gebrek aan stageplaatsen, en dat politieke denkbeelden hooguit een vernislaagje zijn. Kennelijk is de linkse insteek op dat vlak veranderd omdat [1] zij inmiddels zélf de grootste veroorzakers zijn van armoede en uitsluiting (zoals Rutte wel ’tuig’ wil aanpakken maar weigert te onderzoeken waar die toename in tuig nu vandaan komt) en [2] het geeft hen een smoesje om te doen wat zij toch al willen: de realiteit ontkennen en benoemers van de realiteit verdacht maken, criminaliseren en buiten de orde verklaren. De uitkomst van [1]+[2] is dat kartelpolitici niet meer verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de realiteit die zij zelf scheppen.

En die link tussen ideeën en geweld, als zij daar tóch in willen volharden, zou men dan ook de Koran willen verbieden? Want ook daarin wordt opgeroepen tot geweld en toch horen we van alle experts voortdurend dat er geen causaal verband bestaat tussen woorden in de Koran en terrorisme. En nu is er plots wel een link tussen de immigratiekritiek van Filip Dewinter die zijn eigen hoofdstad niet meer in kan, en neem nu iemand die in de VS zwarte medeburgers neerschiet, een land dat sowieso al decennia geplaagd wordt door raciale spanningen. Ah ja.

Stelletje clowns zijn het. Ik hoop dat ON niet buigt voor de deughegemonie. Overigens kunt u mij volgen via mijn nieuwsbrief op www.sidlukkassen.com waar ik spoedig meer zal aankondigen over de presentatie van Wees Afgrondelijk in Vlaanderen. Ik wil u graag ontmoeten om wederwoord te bieden aan deze politiek-correcte censuur.