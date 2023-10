Onenigheid over Europese steun aan Palestina

Gisteren maakte Doorbraak een tweet bekend van de Hongaarse EU-commissaris voor Nabuurschap Olivér Várhelyi. Die zei - onterecht, bleek enkele uren later - dat de Europese Unie 691 miljoen euro steun aan de Palestijnse gebieden zou blokkeren. Even later kwam een bericht van de Sloveense EU-commissaris Janez Lenarčič, verantwoordelijk voor crisisbeheer, dat er geen sprake is van een opschorting van de humanitaire hulp aan de Palestijnen. ‘s Avonds verscheen uiteindelijk een kort persbericht waarin de Commissie zei dat er geen…

Gisteren maakte Doorbraak een tweet bekend van de Hongaarse EU-commissaris voor Nabuurschap Olivér Várhelyi. Die zei – onterecht, bleek enkele uren later – dat de Europese Unie 691 miljoen euro steun aan de Palestijnse gebieden zou blokkeren. Even later kwam een bericht van de Sloveense EU-commissaris Janez Lenarčič, verantwoordelijk voor crisisbeheer, dat er geen sprake is van een opschorting van de humanitaire hulp aan de Palestijnen.

‘s Avonds verscheen uiteindelijk een kort persbericht waarin de Commissie zei dat er geen opschorting van noodhulp zou komen. Het bericht veroordeelde de aanval van Hamas tegen Israël. ‘Europese fondsen mogen het niet onrechtstreeks mogelijk maken dat een terreurbeweging aanvallen tegen Israël uitvoert’, aldus de mededeling. Er komt een doorlichting van de EU-steunprogramma’s aan de Palestijnse gebieden.

Duitsland en Oostenrijk

Duitsland en Oostenrijk schortten de bilaterale hulp aan Palestina gisteren op. Spanje, Ierland en Luxemburg gaan niet akkoord met de opschorting van de hulp. Er komen ondertussen zeer uiteenlopende reacties over de Europese steun aan de Palestijnse gebieden. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken overleggen vandaag over de kwestie.

De EU is de grootste donor aan de Palestijnen in de door terreurbeweging Hamas gecontroleerde Gazastrook en de Westbank, waar de Palestijnse Autoriteit van president Mahmoud Abbas regeert. Met Europese steun worden de lonen en de pensioenen van de ambtenaren betaald, de water- en gezondheidsvoorziening ondersteund en noodhulp verschaft.

De nauwe relaties tussen de EU en de Palestine Liberation Organisation (PLO) bestaan al sinds de Euro-Arabische Dialoog in 1975. De EU is ook de grootste instelling van het ‘Madrid Quartet’ (naast de VN, de VS en Rusland), dat wil bemiddelen in het conflict tussen Palestina en Israël. Het Kwartet speelde een actieve rol onder voorzitterschap van Tony Blair (2007-2015). In de context van het Europese Nabuurschapsbeleid werden ettelijke akkoorden gesloten meet de Palestijnse Autoriteit.