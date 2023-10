Op verzoek van Hamas: opnieuw een leraar vermoord in Frankrijk

Les geven over de Tweede Wereldoorlog zonder de massamoord op de Joden te noemen. Niks durven zeggen als leerlingen homofobe of antisemitische opmerkingen maken. De dagelijkse praktijk voor het merendeel van de Franse leraren — zo staat in het boek ‘De Leraren zijn Bang’ van Jean-Pierre Obin. En hij kan het weten: de 80-jarige oud-leraar klom op tot inspecteur-generaal van het Franse onderwijs. Het boek verscheen woensdag 11 oktober, twee dagen voor de moord op geschiedenisleraar Dominique Bernard in Atrecht…

Het boek verscheen woensdag 11 oktober, twee dagen voor de moord op geschiedenisleraar Dominique Bernard in Atrecht (Arras). De dader, islamist Mohamed Mogouchkov, komt uit Ingoesjetië, gelegen naast Tsjetsjenië, waar de moordenaar van Samuel Paty vandaan kwam. Hij stond notabene bij de inlichtingendienst geregistreerd als gevaarlijk, of ‘fiché S’. Evenals zijn broer die al voor de tweede keer in de gevangenis zit, en zijn vader.

De familie werd asiel geweigerd en had in 2014 Frankrijk al moeten verlaten, maar mocht toch blijven omdat Mohamed destijds nog geen dertien was. Die wet zal gewijzigd worden, kondigde minister van Binnenlandse Zaken Darmanin meteen aan. Wie dan zeker tegen zullen stemmen in de Assemblée, zijn de 75 extreemlinkse parlementsleden van LFI.

In het boek van Obin wordt onder meer gesteld dat links medeschuldig is aan het angstklimaat op scholen. De ondertitel luidt: ‘Onderwijs en Laïciteit: onderzoek naar de grote verzaking (renoncement).’ De zus van Samuel Paty, Mickaëlle Paty, is het met de schrijver eens. Zij hield op 2 oktober nog een speech ter gelegenheid van de derde verjaardag van de gruwelijke moord op haar neef, waarin ze benadrukte dat het ‘tijdperk-Paty’ geen verleden is, maar volop heden. Ze kreeg snel gelijk.

Extreemlinks slachtofferdenken

Links en vooral extreemlinks hebben bijna nog meer dan moslims zelf de mond vol van islamofobie. Hengelend naar het steeds grotere contingent islamitische stemmen, zeuren ze onophoudelijk over het vermeende slachtofferschap van Frankrijks zes miljoen moslims. Een speerpunt in hun programma. Extreemlinks is van het Republikeinse gelijkheidsideaal overgestapt naar het multiculturele model, waarin ras, afkomst en religie bepalend zijn.

Vergeet daarbij niet dat extreemlinks in Frankrijk geen randverschijnsel is. Het is een substantieel deel van de maatschappij, vooral onder de intelligentsia: de staf van universiteiten stemt voor meer dan de helft LFI, onder studenten ligt dat percentage nog hoger. Ook bijna alle vakbonden zitten in het extreemlinkse kamp. En veel leraren — tot ze praktijkervaring in een achterbuurt opdoen.

Een ‘verzetsbeweging’

Dat leraren geschiedenis bang zijn om over de Holocaust te beginnen, is niet voor niks: de moordenaar van afgelopen vrijdag was specifiek op zoek naar geschiedenisleraren. Zoals Dominique Bernard en Samuel Paty. Zij hebben maatschappijleer in hun pakket, en daarom de plicht leerlingen het Republikeinse beginsel van laïcisme bij te brengen.

Omdat een leider van Hamas vrijdag jl. had uitgeroepen tot ‘Dag van de internationale jihad’, leeft Dominique Bernard niet meer.

Leraren niet gesteund

In een interview zegt auteur Jean-Pierre Obin dat 80 procent van de Franse leraren bang is voor leerlingen die ‘beïnvloed zijn door islamistische ideologie’. Zij voelen zich absoluut niet gesteund door hun school in hun eindeloze meningsverschillen met islamitische leerlingen en hun ouders: over schoolregels, kleding van scholieren en wat er wel of niet ‘mag’ worden onderwezen.

Leraren voelen zich alleen en geïsoleerd. Niemand luistert naar ze in hun dagelijkse worsteling met het islamisme. Sinds Samuel Paty is het alleen maar erger geworden. En de top van het Nationale Onderwijs is volgens Obin volledig in ontkenning.

‘Het onderwijs is het belangrijkste doelwit van islamisten,’ zegt hij. ‘De moslimbroederschap wil apart onderwijs voor moslims. Ze verwijten ons moslims in dezelfde schoolbanken te zetten als niet-moslims, met hetzelfde lessenpakket. Voor hen is openbaar onderwijs voor ongelovigen. Moslims zouden niet aan Republikeinse beginselen als laïcisme en gelijkheid van man en vrouw gebonden moeten zijn. Ze horen speciale rechten te krijgen.’.

Israël voert voorhoedegevecht

De oproep van Hamas voor een wereldwijde jihad heeft van de Franse school een nog gevaarlijkere plek gemaakt. De grondwettelijke vrijheid van meningsuiting is vloeken in de moskee. Republikeinse beginselen zijn voor veel leraren op Franse scholen taboeonderwerpen geworden.

Obin vertelt over een leraar die in 2001 in de klas een minuut stilte had gehouden voor 9/11, en meteen ouders op bezoek kreeg om te klagen dat hij geen minuut stilte had gehouden voor slachtoffers van de Algerijnse burgeroorlog. Maar iets zeggen over de zes miljoen vermoorde Joden uit de Tweede Wereldoorlog is taboe.

Wie nog niet heeft begrepen dat Israël met haar strijd tegen Hamas en Hezbollah een voorhoedegevecht voert tegen een wereldwijde islamistische dictatuur: lees het boek van Jean-Pierre Obin. Eén ding is in ieder geval duidelijk geworden na de Hamas-pogrom van 7 oktober: extreemlinks vormt samen met geïmporteerde islamisten een vijfde colonne in Frankrijk.