Open brief aan Paul Magnette… en Bart De Wever

Beste Paul, cher camarade,

Ik ben een fan van u. Het zal mij in dit landsgedeelte niet steeds in dank worden afgenomen, maar ik vind dat u met hoofd en schouders uitsteekt boven de andere Belgische politici. Ik heb waardering voor uw rol en die van uw partij in deze schier eindeloos aanslepende regeringsonderhandelingen. Ik heb niet de indruk dat u of de PS het grootste obstakel zouden zijn op het pad naar een nieuwe regering. Ook heb ik met veel belangstelling en plezier uw uitstekende boekje Onsterfelijk links gelezen.

Toch wil ik het nu met u niet over die regeringsonderhandelingen hebben, maar over een thema dat in uw boekje ontbreekt, en dat momenteel bijzonder actueel is. Volgend weekend vaart het Saoedische schip Bahri Yanbu namelijk de Antwerpse haven binnen. Dat schip is hier al eerder gesignaleerd en in verband gebracht met de export van wapens en munitie, geproduceerd door FN Herstal, naar Saoedi-Arabië. Zoals u weet neemt dat land het niet enkel niet al te nauw met de vrouwen- en bij uitbreiding de mensenrechten, maar is het bovendien de gangmaker van een bloedige burgeroorlog in Jemen.

Elke tien minuten sterft in Jemen een kind

U begrijpt dat het mij als socialist niet zint dat ons land op die manier betrokken geraakt bij ernstige schendingen van zowel de mensenrechten als het internationaal recht. Pijnlijk detail hierbij is dat FN Herstal voor de volle honderd procent eigendom is van het Waals Gewest. Kunnen we nu eindelijk eens een punt zetten achter deze bijzonder onethische situatie ? En ja, ik besef dat er zo’n 1.300 mensen hun boterham verdienen bij FN België, voornamelijk in het eertijds al fel door desindustrialisering gekwelde Luik.

Maar het moet toch mogelijk zijn om daarvoor een oplossing uit te dokteren, en deze mensen niet om den brode afhankelijk te maken van een slachtpartij elders in de wereld, die al 100.000 slachtoffers heeft geëist? Veertien miljoen mensen worden daar bedreigd door hongersnood. Er zijn al één miljoen gevallen van cholera geteld. Elke tien minuten sterft daar een kind! Dat land heeft andere zorgen nodig dan wapens en munitie van FN.

Herfederaliseren die handel

Het stoort mij trouwens mateloos dat de bevoegdheid om exportlicenties af te leveren aan die fabriek ook al een bevoegdheid is van het Waals Gewest. Het lijkt mij deontologisch weinig correct dat jullie die licenties afleveren aan een fabriek die dan ook nog eens jullie volle eigendom is. Bovendien besmeuren jullie met die export de internationale reputatie van heel het land, en niet alleen van Wallonië. Het kan zijn dat FN nu en in de toekomst een belangrijke rol blijft vervullen in de Belgische en Europese defensie.

Alle begrip daarvoor, ik ben geen naïeve pacifist. Maar de zeggenschap over die fabriek staat bij mij in de top 3 van de bij de volgende staatshervorming te herfederaliseren bevoegdheden.

Nooit meer oorlog

Bij deze doe ik meteen ook een oproep aan Bart De Wever, mijn burgemeester. Nooit meer oorlog. Deze gedachte wordt gedeeld door zowel nationalisten als socialisten. In de regeringsonderhandelingen zou dit thema dus een punt van convergentie kunnen vormen. Naast FN Herstal speelt ook de haven van Antwerpen een niet onbelangrijke rol in de dodelijke logistiek van de conflicten in het Midden-Oosten. In 2003 was ik de eerste die de transporten van Amerikaans legermateriaal voor de illegale invasie van Irak via de Antwerpse haven in de openbaarheid bracht. Een invasie waarvan wij vandaag nog steeds de bittere vruchten plukken in de vorm van een onstabiel Midden-Oosten dat jaarlijkse tienduizenden oorlogsvluchtelingen richting Europa stuurt.

Aangezien ik weet dat dit laatste thema u bijzonder nauw aan het hart ligt, zou ik ervoor willen pleiten om de rol van onze haven in de internationale oorlogsmachinerie van de VS en haar bondgenoten wat terug te schroeven. Wie minder migratie wil moet niet enkel dweilen, maar ook de kraan dichtdraaien. Ik weet dat u de Amerikanen graag ziet, maar onafhankelijkheid betekent niet enkel: onafhankelijkheid ten aanzien van de Walen.