Perscommentaren in oktober: ‘Geen brood op de plank? Eet taart’

Onder de rubriek ‘overbodige informatie’: Zuhal Demir was in oktober met voorsprong de meest besproken politica in onze nationale perscommentaren. Energie en inflatie gingen als onderwerpen dan weer met de meeste aandacht lopen, net voor de De Croo-begroting. Begroting krijgt laag cijfer Natuurlijk waren er persmensen, Bart Brinckman inderdaad, die het werkstuk van de Vivaldi-regering in een ‘juist perspectief’ plaatsten, want: 'Ook de ideologisch uniforme regering-Michel maakte er een potje van.' Liliana Casagrande (Het Belang van Limburg) kopte die voorzet…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Onder de rubriek ‘overbodige informatie’: Zuhal Demir was in oktober met voorsprong de meest besproken politica in onze nationale perscommentaren. Energie en inflatie gingen als onderwerpen dan weer met de meeste aandacht lopen, net voor de De Croo-begroting.

Begroting krijgt laag cijfer

Natuurlijk waren er persmensen, Bart Brinckman inderdaad, die het werkstuk van de Vivaldi-regering in een ‘juist perspectief’ plaatsten, want: ‘Ook de ideologisch uniforme regering-Michel maakte er een potje van.’ Liliana Casagrande (Het Belang van Limburg) kopte die voorzet binnen en vond de opmerkingen op het geleverde werk vrij licht. ‘Alleen herinneren we ons ook geen grootse hervormingen uit de tijd dat N-VA federaal meebestuurde, op een niet-gefinancierde taxshift na. Ook toen zijn de pensioenen niet hervormd.’

Maar over het algemeen kreeg Vivaldi kritiek over zich heen, ja zelfs in De Standaard: ‘Dit is geen recept om de crisis aan te kunnen’. De Tijd wist het ook wel: ‘De ironie van de beleidsverklaring is dat de premier over de weerbaarheid van de burgers sprak, maar dat vooral de weerbaarheid van de Belgische staat zorgen baart. En dat de extreme druk om aan die moeilijke werf te beginnen, blijkbaar nog altijd te klein is.’

Ook Isolde Van den Eynde was in Het Laatste Nieuws duidelijk: ‘De begroting van de mensen is belangrijker dan die van de overheid.’ We citeren één van de nieuwe voorzitters van Groen, Jeremie Vaneeckhout. ‘Alsof het overheidsgeld een aparte instantie is en niet bestaat uit het geld van de burgers. En voor de PS werkt elke besparing als een lap op een rode stier, maar grondig hervormen om die sociale zekerheid te vrijwaren. Non.’

Jazeker, dat van die lap op die rode stier… goed gevonden.

Media geven besparingssuggesties.

De pers, nooit verlegen om suggesties te geven, drenkte de goede raad toch een ietsje in een bekertje vitriool.

‘Dus ja, laat de regering gerust met strenge blik naar de postsubsidie kijken. En als ze dan toch bezig zijn, kunnen de federale en de Vlaamse regering meteen een even strenge blik werpen op de gulle financiering van politieke partijen, op de subsidies van sportsessies in bedrijven of tal van andere hobbyprojecten die ver weg zitten van de kern van wat een overheid hoort te doen‘. (Bart Eeckhout, ‘De Morgen’).

‘Als een goede huisvader wil de Vlaamse regering waken over de financiën. Maar dit nieuws stond gisteren ook nog op nieuwssites: Vlaanderen subsidieert nu ook sportsessies voor bedrijven op de werkvloer. Echt?’ (Isolde Van den Eynde, ‘Het Laatste Nieuws’).

Ruis op de verstandhouding tussen…

Bart Eeckhout en de N-VA? Onder ons, we vermoeden van wel. Op 10 oktober beschreef hij de innerlijke keuken van zijn ‘liefste vijand’: ‘N-VA zal wel moeten kiezen. Uit de Vlaamse regering kennen we al de N-VA van Zuhal Demir die CD&V op alle mogelijke en onmogelijke manieren probeert dwars te zitten. Nu is er ook de N-VA van Els van Doesburg, die met dezelfde partij een conservatie volkspartij wil oprichten. Wat zal het zijn? Dit is een inhoudelijke breuklijn binnen de Vlaams-nationalistische partij. Je kunt dromen over grote volkspartijen zoveel je wil, vandaag zien we toch vooral de geboorte van een gespleten N-VA.’

Op 5 oktober beschreef hij Liesbeth Homans als een ‘partijdige scheidsrechter’ omdat ze ‘vaderlijk’ tussengekomen was in dat debat, maar enkele weken later had hij zichzelf dezelfde titel kunnen aanmeten, wanneer hij de Antwerpse coalitie uit elkaar probeerde te spelen: ‘In de visie van de partij op kunst en cultuur is weinig mededogen voor het ‘kostbare weefsel’ aan de basis. Maar N-VA zit niet alleen in de Antwerpse meerderheid. Wat denkt coalitiepartner Vooruit zoal van deze hakbijlpolitiek? Ze zegt die te “betreuren”, maar wat is de consequentie van dat standpunt? Mee de verontwaardiging vertolken op de bühne is niet erg geloofwaardig, als je tegelijk stilletjes de besparing goedkeurt in het schepencollege.’

Genomineerden voor ‘de sneer van de maand’ zijn…

Noël Slangen.

Hij vertolkte in ‘Het Laatste Nieuws’ een mening die tot voor enkele maanden pek en veren zou opgebracht hebben: ‘Wanneer de teleurstelling in de politiek een volgend kookpunt bereikt, hoor je vaak pleiten voor een regering van technici, specialisten en wetenschappers. Met ‘Van Ranst- Vlieghe I’ hebben wij zo’n expertenregering gehad en een onverdeeld succes was dat niet. Heel wat maatregelen bleken buitenproportioneel en de nevenschade was groot. Fundamentele vrijheden werden vlotjes in quarantaine geplaatst.’

Dirk Hendrikx (‘Gazet van Antwerpen’).

Hij was niet mals voor Magnette: ‘In Wallonië was er volgens ‘La Libre Belgique’ een daling van 65,4 naar 65% van de werkzaamheidsgraad. Dat is dramatisch. Toch onderscheidde PS-voorzitter Paul Magnette zich weer in het afblokken van voorstellen. Kennelijk kijkt hij maar naar één percentage, dat van zijn partij in de opiniepeilingen.’

Isabelle Albers (De Tijd).

Zij hapte naar lucht over een uitspraak van diezelfde Paul.: ‘We doen (op vlak van werk) niets dat in de richting gaat van wat rechts in Vlaanderen wil, en we gaan ook niets in die richting doen. Van op de Titanic houdt de PS op onverantwoorde wijze vast aan geld uitdelen en de factuur doorschuiven naar al wie de taart groter moeten maken.’

Over taarten gesproken: de prijs voor de meest onverwachte sneer gaat probleemloos richting Laken. Het was ‘Sud Presse’ dat een neus had en iets rook: ‘Er is niet alleen ‘something rotten in the state of Denmark’ maar ook in het koninkrijk Belgie stinkt het kilometers in het rond.’

De krant refereerde naar de koninklijke toespraak van 21 juli over de stijgende kosten. ‘Al zou het moeilijke keuzes vragen, onze veelgeroemde ‘solidariteit’ kan deze schokken opvangen’, wist Filip.

‘Sire, goed gezien, die solidariteit: nobele gedachte. Alleen spijtig dat uw familie daar niet aan meedoet. Hun dotatie zal geïndexeerd worden en in 2023 meer dan 40 miljoen bedragen, een record. Onze toekomstige koningin, weldra 21, krijgt nu al jaarlijks een bedrag van meer dan één miljoen. Op eenvoudig verzoek, jawel.

Gelukkige verjaardag Elisabeth. Men wacht vol ongeduld op de redevoering die je vader volgend jaar zal afsteken. We horen het al: ‘Geen brood op de plank? Eet taart’.