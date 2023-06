Prijskaartje Europese klimaatdoelstellingen tegen 2030? 1 biljoen euro, per jaar!

Er gaapt een diepe kloof tussen het voluntaristische EU-discours over de Europese klimaatdoelstellingen enerzijds en de financiële haalbaarheid en de efficiëntie van alle Europese en nationale maatregelen anderzijds. In een vlijmscherp rapport trekt de Europese Rekenkamer een vermindering van de broeikasgasemissies tegen 2030 met 55 procent ronduit in twijfel. Eind deze maand wacht alle EU-lidstaten een belangrijke deadline: ze moeten dan hun nationale energie- en klimaatplannen indienen voor de periode 2021-2030. Die moeten uiteraard de ambitieuze EU-klimaatdoelstellingen weerspiegelen en ze…

Er gaapt een diepe kloof tussen het voluntaristische EU-discours over de Europese klimaatdoelstellingen enerzijds en de financiële haalbaarheid en de efficiëntie van alle Europese en nationale maatregelen anderzijds. In een vlijmscherp rapport trekt de Europese Rekenkamer een vermindering van de broeikasgasemissies tegen 2030 met 55 procent ronduit in twijfel.

Eind deze maand wacht alle EU-lidstaten een belangrijke deadline: ze moeten dan hun nationale energie- en klimaatplannen indienen voor de periode 2021-2030. Die moeten uiteraard de ambitieuze EU-klimaatdoelstellingen weerspiegelen en ze moeten vervolgens tegen medio volgende jaar ook in detail uitgewerkt zijn. ‘Met dit speciale controleverslag willen we de Europese Commissie helpen bij de beoordeling van al die nationale klimaatplannen’, zei Joëlle Elvinger van de Europese Rekenkamer gisteren bij de persvoorstelling van het rapport. Om de omvang van de uitdaging die de EU zichzelf gesteld heeft nog even te schetsen: minstens 30 procent van de totale Europese begroting voor de periode 2021-2027 moet aan klimaatactie worden besteed, tegenover 20 procent voor de periode 2014-2020.

Dat komt neer op zowat 87 miljard euro per jaar. Een bom geld, maar nog geen tien procent van het duizelingwekkende bedrag dat vandaag nodig blijkt om de EU-klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen: ongeveer 1 biljoen euro. Per jaar welteverstaan. Met andere woorden: zelfs als zou de EU zelf erin slagen om voldoende geld bij elkaar te harken binnen de eigen begroting, dan nog is er jaarlijks nood aan een hallucinant hoog bedrag vanuit de privésector en de lidstaten.

Goed nieuws

De Europese Rekenkamer opende nochtans met goed nieuws: de EU heeft haar klimaatstellingen voor 2020 wel degelijk gehaald, ook al waren die dan een pak minder ambitieus dan wat op tafel ligt tegen 2030. Toch maakte auditeur Joëlle Elvinger daar ook meteen een kanttekening bij: we werden de voorbije jaren een handje geholpen door externe omstandigheden. Onder meer de financiële crisis die in 2009 losbarstte en de pandemie die begin 2020 toesloeg, zorgden voor een lager energieverbruik. Dat had uiteraard ook een positieve impact op het eindrapport voor die periode.

De vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de EU stak ook gunstig af tegen de cijfers die andere geïndustrialiseerde kunnen voorleggen. Tot daar het goede nieuws. Want de Europese Rekenkamer legt ook de vinger op enkele pijnlijke wondes. Op basis van de beschikbare data blijkt het bijvoorbeeld bijzonder lastig om die maatregelen te identificeren die echt succesvol waren. Het ontbreekt ook aan exacte informatie over de echte kostprijs van bepaalde maatregelen, zowel voor de EU-begroting als voor de individuele lidstaten of voor het bedrijfsleven.

Waardoor het de facto dus ook haast onmogelijk is om in te schatten of we op de goede weg zijn, of waar we dan precies moeten bijsturen richting 2030. ‘Bovendien’, concludeert de Rekenkamer, ‘beschikken we tot dusver over weinig aanwijzingen dat de ambitieuze EU- doelstellingen voor 2030 in voldoende maatregelen zullen worden omgezet. Al evenmin is er informatie die erop wijst dat er voldoende financiering beschikbaar zal zijn om de doelstellingen voor 2030 te halen.’

Gefoefeld

Het rapport stelt het niet met zoveel woorden, maar de conclusie is duidelijk, als je enigszins tussen de regels kan lezen. Het échte prijskaartje van de Europese klimaatmaatregelen is vaak onduidelijk, maar daarnaast wordt er ook behoorlijk gefoefeld om de theoretische doelstellingen te halen. Er blijkt amper transparantie te zijn over de wijze waarop sommige EU-lidstaten hun bindende nationale doelstellingen bereikten. Zo droegen sommige landen minder bij dan verwacht en gebruikten zij andere middelen om hun doelstellingen te behalen.

Vaak gebeurde dat dan via de aankoop van emissierechten van andere lidstaten die hun streefcijfers hadden overschreden. Op de koop toe meldt de Europese Rekenkamer dat er de voorbije jaren nog geen rekening werd gehouden met álle broeikasgasemissies. Onder meer die van de internationale lucht- en scheepvaart werden niet in rekening gebracht. Mocht ook daarmee rekening worden gehouden, dan zou de uitstoot minstens tien procent hoger liggen.

Gebuisd op alle vakken

Voor de toekomst is het rapport ronduit pessimistisch. Er zijn, staat er letterlijk, vandaag geen indicaties dat er de komende jaren voldoende geld beschikbaar zal zijn om de bijzonder ambitieuze doelstellingen voor 2030 te halen. ‘De plannen en maatregelen die nu al op tafel liggen – denk aan het Fit for 55-pakket – houden onvoldoende rekening met intussen bekende problemen, zoals de energieafhankelijkheid van Rusland. Ook de veronderstelling dat de EU-lidstaten bestaande maatregelen volledig zullen uitvoeren, blijkt in praktijk vaak niet uit te komen.’

Leest dit rapport op zich al als een snoeiharde analyse van het Europese klimaatbeleid van de Europese Commissie van de voorbije jaren, dan laten ook de aanbevelingen aan het adres van de Europese Commissie weinig aan de verbeelding over. ‘We bevelen de Commissie aan meer transparantie te bieden over de prestaties van de EU en haar lidstaten op het gebied van klimaat- en energiemaatregelen. Ook moeten de inspanningen van die lidstaten voor de verwezenlijking van de doelstellingen voor 2030 verder ondersteund worden.’

En alsof dat nog niet volstaat, moet er bij de berekeningen voortaan ook rekening worden gehouden met álle door de EU veroorzaakte broeikasgasemissies, ook die van de internationale lucht- en scheepvaart dus. Om het in schooltermen uit te drukken: gebuisd op zowat alle vakken.