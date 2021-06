De foute suggestie van Van Grieken

Tom Van Grieken heeft in De Tijd iets gezegd dat ik van hem niet had verwacht. ‘Ik ben ervan overtuigd dat het christelijke, het Vlaamse en als u wilt zelfs het blanke een dominante factor moet zijn in onze samenleving.’ Sommige lezers zullen misschien geschrokken zijn van het woord ‘dominant’. Moeten de blanken in Europa de niet-blanken domineren? Maar dát is een kwaadwillige lezing van de uitspraak. ‘Dominant’ betekent hier ‘numeriek in de meerderheid’, zoals de Britse variant nu ‘dominant’ is in…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Tom Van Grieken heeft in De Tijd iets gezegd dat ik van hem niet had verwacht. ‘Ik ben ervan overtuigd dat het christelijke, het Vlaamse en als u wilt zelfs het blanke een dominante factor moet zijn in onze samenleving.’ Sommige lezers zullen misschien geschrokken zijn van het woord ‘dominant’. Moeten de blanken in Europa de niet-blanken domineren? Maar dát is een kwaadwillige lezing van de uitspraak. ‘Dominant’ betekent hier ‘numeriek in de meerderheid’, zoals de Britse variant nu ‘dominant’ is in de viruscirculatie in ons land.

Vuil

Nee, het woord waar ik van schrok was ‘blank’. De ‘vuile’ Filip De Winter zei 2 jaar geleden nog: ‘Het gaat niet om afkomst of huidskleur. Het gaat om de islam (1).’ En nu haalt zijn ‘nette’ voorzitter er toch weer de huidskleur bij. Toegegeven, na een wat uitlokkende vraag van de journalist.

Paul Collier citeert in Exodus de grote Gallup enquête die aangeeft dat 40 procent van de bevolking van de arme landen zou willen migreren naar een rijk land, als ze daartoe de mogelijkheid had (2). Afrika, dat veel arme landen omvat, telt nu 1 miljard inwoners. In 2050 zou dat al 2 miljard kunnen zijn. 40 procent daarvan is respectievelijk 400 en 800 miljoen. Misschien vindt de sceptische lezer om velerlei redenen dat ie cijfers van Afrikaanse kandidaat migranten erg overdreven zijn. Die velerlei redenen interesseren mij niet zo. Maar wat is dan wél de schatting van die sceptische lezer?

2070

Met cijfers van bovenstaande ordegrootte, en met vrije immigratie, ziet Europa er binnen enkele decennia anders uit. Ik stel voor dat de lezer even zijn ogen sluit en zich een Vlaamse straat probeert voor te stellen in 2070. Niemand draagt nog een mondkapje en de meeste mensen zijn zwart. Misschien vindt de lezer al dat toekomstige zwart wel verontrustend. Misschien is de lezer wel een klein beetje racistisch en voelt hij zich als blanke geruster in een omgeving van mensen die op hem gelijken. Dat schijnt nogal voor te komen. Je kunt er gelukkig iets aan doen. Een mentaliteit is niet onveranderbaar. Ikzelf kan mij als oud-leraar proberen voor te stellen dat ik les geef aan allemaal dominant of exclusief zwarte klassen, en al die klassen bestaan uit leerlingen als N.P., H.A en C.N. Wat zou dan in godsnaam het probleem zijn? Ik wil direct een contract tekenen om aan zulke klassen les te geven, gesteld dat ik niet zo van mijn nieuw verworven vrijheid genoot.

Proxy

Maar er kan ook een rationele reden zijn waarom men een zwarte dominantie in die straat van 2070 verontrustend vindt. De zwarte huidskleur doet dan dienst als ‘proxy’. Het is een makkelijk zichtbaar kenmerk dat min of meer geassocieerd wordt met iets wat minder zichtbaar is: een bepaalde cultuur en mentaliteit. Voor onze dominant zwarte straat in 2070 is die associatie niet helemaal onterecht. Wie veronderstelt dat honderden miljoenen Afrikanen, die ongeveer gelijktijdig wegtrekken uit hun continent en die elkaar in Europa terugvinden, dat die honderden miljoenen in enkele decennia een Europese cultuur en mentaliteit zouden overnemen, die heeft wel een erg roze bril op. Waarom zouden die Afrikaanse immigranten zich immers zo snel aanpassen? Zeker als ze ondertussen ‘dominant’ zijn?

De kans is dus groot dat die zwarten in onze straat van 2070 nogal van cultuur en mentaliteit zouden verschillen van de blanken- en zwarten – in de straten van 2021. En wie denkt dat die verschillen hooguit voor enkele ‘samenlevingsproblemen’ zullen zorgen die met wat tolerantie, begrip en opvoedende affiches kunnen worden opgelost, die heeft zijn roze bril nog altíjd op. Het optimisme is hartverwarmend maar de kans is veel groter dat door zo’n massale en snelle Afrikaanse immigratie ons sociaal, politiek en economisch raderwerk ernstig gaat haperen.

Migratiebeleid versus migrantenbeleid

Gerard Reve zei ooit dat hij het over veel zaken met God eens was. Zo ben ik het ook over enkele zaken met Van Grieken eens, en dan in de eerste plaats met zijn roep om een strikt immigratiebeleid. Mijn meningsverschil met hem gaat over de subtielere kwestie van de migranten die hier nu al zijn. Die moeten voor mij in onze maatschappij worden geïntegreerd. Hoe moeilijk het soms ook is. Dat gaat makkelijker als je ze met een open gezicht en vriendelijke woorden tegemoet treedt. De associatie van huidskleur – de ‘proxy’ – met cultuur en mentaliteit moet worden doorbroken. Kleurenblindheid blijft uitgangspunt en doel. Het neoracisme van BLM wordt niet beantwoord met een vernieuwd blank racisme.

Een open gezicht en vriendelijke woorden… Ik weet niet goed hoe een zwarte Vlaming zich voelt als hij de uitspraak van Van Grieken tegenkomt in De Tijd, of wat waarschijnlijker is, op de sociale media. Waarom, zo vraagt hij zich misschien af, is het erg als zwarten dominant aanwezig zouden zijn in een straat, een wijk, een stad of een land? Is er dan iets mis met zwart zijn? Moet ik mij nu niet gekwetst voelen?

Recht op kwetsen

Natuurlijk bestaat er zoiets als het recht op kwetsen. Kwetsen kan goed zijn. Racisten mag ik af en toe gerust eens kwetsen, vind ik. Misschien worden ze dan wat minder racistisch. Of misschien blijven ze even racistisch, dat kan ook, maar dan heb ik ondertussen toch eens flink mijn mening gezegd. Moesten ze maar niet racistisch zijn. Hetzelfde geldt voor de christenen. Karel van het Reve vond dat je het niet te vaak moest doen, maar af en toe een christen jennen om zijn absurde geloof in een algoede en almachtige God die niet eens de moeite doet om een zinkende onderzeeër te redden, dat moest kunnen.