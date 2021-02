Rechts Amerika verliest zijn radiostem

Rush Limbaugh overleed op woensdag 17 februari. Een man die niet anders kan bestempeld worden dan als een icoon. Een icoon voor talk-radio die tezelfdertijd vanwege zijn radioshow ‘The Rush Limbaugh Show’ een icoon was voor rechts Amerika. Hij bereikte met zijn show op weekbasis tussen de 25 en 30 miljoen mensen. Hij wordt uitgezonden via het EIB-network (Excellence In Broadcasting), voor zij die zich afvragen wat dat rare logo op zijn microfoon wil zeggen. Radioman In 1987 slaagt President…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Rush Limbaugh overleed op woensdag 17 februari. Een man die niet anders kan bestempeld worden dan als een icoon. Een icoon voor talk-radio die tezelfdertijd vanwege zijn radioshow ‘The Rush Limbaugh Show’ een icoon was voor rechts Amerika. Hij bereikte met zijn show op weekbasis tussen de 25 en 30 miljoen mensen. Hij wordt uitgezonden via het EIB-network (Excellence In Broadcasting), voor zij die zich afvragen wat dat rare logo op zijn microfoon wil zeggen.

Radioman

In 1987 slaagt President Ronald Reagan erin om de ‘fairness doctrine’ af te schaffen. Voordien was er een verplichting om tegengestelde meningen aan bod te laten komen. Het leidt ertoe dat Limbaugh in juli 1988 met zijn show kan starten. De show zou snel succes kennen en leidde ertoe dat Reagan zou gezegd hebben tegen Limbaugh, dat nu hij uit het Witte Huis vertrok, Limbaugh de toorts van het Amerikaans conservatisme moest overnemen.

Limbaugh veranderde radio, maar behield ook zaken. In de Verenigde staten waar mensen nogal eens wat afstanden afleggen, zorgde Limbaugh er met zijn radioprogramma voor dat mensen bleven luisteren naar de AM-band, de lange golf. Al was hij ook te horen op verschillende FM-zenders. Zijn show werd in het totaal uitgezonden door zo’n kleine 600 radiozenders. Tussen 12 en 15 uur aan de Oostkust en dat werd dan tot 9 en 12 uur aan de Westkust. Door de grote aantrekkingskracht van zijn show, werd zijn 3-uur durend (!) optreden zeer populair.

Weinig gasten

Hij was ook gewoon een hele goede presentator. Grappig, uitstekend voorbereid en meestal goed geïnformeerd. Hij had ook weinig gasten, het was gewoon Limbaugh zelf die gedurende drie uur commentaar gaf op de politiek in Amerika. Er belde geregeld een luisteraar met een vraag en Limbaugh besprak die vraag dan. Presidenten kwamen ook soms eens langs. Dan heb ik het natuurlijk over de Republikeinse presidenten, Bush sr., Bush jr. en Trump. Hun Democratische ambtsgenoten werden consequent gefileerd.

Toen ik door de Verenigde Staten trok, durfde ik ook al eens luisteren. En ik moet zeggen, dat was een aangename, energieke show. Maar ik herinner mij vooral een dame uit Mississippi, die – met dat zalige zuidelijke accent – over Limbaugh sprak. ‘Rush was also talking about that yesterday.’ Zijn fans spraken over ‘Rush’, want Limbaugh was voor veel Amerikanen gewoon een deel van hun familie.

Partijman

Limbaugh was geen politieke gids of trendzetter, hij ging waar de conservatieve beweging ging. Hij steunde heel sterk de interventie in Koeweit onder George Bush sr. Met zijn grote megafoon zorgde dat natuurlijk voor publieke steun.

Ten tijde van Clinton staat hij mediageniek op zijn hoogtepunt. Hij heeft ook een tijdje een tv-show geproduceerd voor Roger Ailes (die later Fox News oprichtte). Met de vele schandalen rond Clinton, was het natuurlijk smullen geblazen.Maar in 1994 was hij verantwoordelijk voor het feit dat Newt Gingrich met zijn ‘Contract with America’ de verkiezingen won en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden werd.

Tijdens het presidentschap van Bush jr. is hij een belangrijke steun, de president is een aantal keer te gast en ook zijn vicepresident komt regelmatig aan het woord. Hij steunt ook actief de interventies in het Midden-Oosten.

Midden-Oosten

Onder Obama voert hij natuurlijk oppositie en spaart hij de kritiek niet. Natuurlijk doet hij een aantal controversiële uitspraken en zijn producer James Golden, waarover later meer, is de Official EIB Obama Criticizer. Hij is wel over zijn hoogtepunt heen, maar blijft niettemin heel belangrijk.

Limbaugh steunt Trump niet van in het begin, hij steunt Cruz, maar valt Trump niet af. Daarna wordt hij een grote steun voor de voormalige president. De gewezen president sprak voor de eerste keer publiek na de dood van Limbaugh en noemde hem de ‘King of talk-radio’. Hij omarmde de boodschap van de president, en steunde zaken zoals de grensmuur met Mexico. Maar Limbaugh draaide toen het over de interventies in het Midden-Oosten gaat. Daarvoor had hij die altijd gesteund.

Trump gaf hem vorig jaar tijdens zijn State of The Union, de Presidential Medal of Freedom, de hoogste presidentiële onderscheiding die een burger kan ontvangen.

Conservatieve media hebben veel te danken aan Limbaugh

Op Fox News is Limbaugh soms eens te gast, maar hij had er geen eigen programma. Wel zijn er een pak van zijn discipelen zoals Sean Hannity die op Fox doorbraken. Maar als hij te gast was, werd de rode loper uitgerold. Men weet dat men hetzelfde publiek bedient. Het ging op woensdag dan ook bijna enkel over Rush Limbaugh op Fox News.

Het huidige medialandschap in de Verenigde Staten, met Fox News, maar ook met andere zenders zoals The Blaze, OANN en ook vele andere talkshows en podcasts zou zonder Rush Limbaugh misschien nooit hebben bestaan.

Geen heilige, maar ook geen schurk

De reden waarom ik in mijn pen kroop, was omdat ik toch vond dat we in Vlaanderen recht hebben op een ander stuk dan het vitriool dat op vrt.nws verscheen. Dat Limbaugh een sociaal-conservatief was van een andere generatie die niet binnen het bierkaartje van toegelaten meningen kleurde over sociale onderwerpen zoals het homohuwelijk of abortus, maakt van hem geen monster. En dat hij de rand opzocht in de kritiek op Obama, maakt van hem geen racist.

Getuige is de producer van zijn show, James Golden (ook gekend als Bo Snerdley), een man van Afro-Amerikaanse origine. De man was niet mals voor zij die, zoals de mensen van de VRT, Limbaugh neerzetten als een racist. Hij noemde Limbaugh met tranen in de ogen een van de fijnste mensen die hij kende en gaf een sneer naar zij die hem met valse toespelingen verguisden.