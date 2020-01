Regeringsvorming botst op groeiende Belgische kloof

Het politieke nieuws van de afgelopen dagen gaat over nieuwjaarsrecepties en stemmingen in de Kamer en de Senaat. Die zouden wel eens invloed kunnen hebben op de gestolde formatie van een nieuwe federale regering.

PS receptie

Blijkbaar is het groots nieuws als de PS-voorzitter op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij niet ‘NON’ of ‘Jamais’ zegt tegen de grootste partij van het land: de N-VA. Alleen stelt zich de vraag wat ons dat vooruit helpt in deze formatie? Desalniettemin laat voorzitter Paul Magnette de deuren open voor een regering met de N-VA en spreekt hij anderen PS’ers tegen. Op zijn minst is nog eens onderlijnd wie de baas is bij de grootste Franstalige partij.

Het huidige informateurs-duo valt vooral op door de confederale strategie. De partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V) en Georgers-Louis Bouchez (MR) hebben een duidelijk verschillende kijk op een mogelijks nieuwe regering. Want een regering PS en N-VA kan met vijf partijen besturen, een Vivaldi-coalitie moet met zeven of acht in het bad en dat is een meer dan wezenlijk verschil voor een regeringsbeleid. Als de CD&V de voeten in het zand blijft zetten voor een federale regering met een Vlaamse meerderheid, dan is er maar één oplossing, met de N-VA. Dat zit anders in de een of andere vorm van Vivaldi of paars-groen. De laatste constructie heeft 76 zetels in de Kamer en kan er Défi en/of de CDH bijnemen. Men kan perfect besturen zonder N-VA en CD&V, desalniettemin doet/durft/kan men dat niet. Want dat is de deur openzetten voor een communautaire atoombom.

Zover zijn we nog niet. Een mogelijke opstart van regeringsvorming neemt traditioneel zes tot acht weken in beslag. Stel dat die zouden starten, begin februari, dan kan er geland worden tegen de paasvakantie. Maar met de bedenking dat die gesprekken ook nog kunnen stopgezet worden omwille van de vele verschillen in tientallen dossiers: kernenergie, milieu, besparingen, de schuld, nieuwe taksen, migratie, defensie, sociaal beleid en vele andere knelpunten. Trouwens vele partijen bieden grootse beloften aan, maar hoe dat dit allemaal moet betaald worden is niet duidelijk.

Kernwapens

Afgelopen donderdag stemde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een resolutie weg om de kernwapens, gelegen op de luchtmachtbasis te Peer/Kleine Brogel, door de Amerikanen te laten wegnemen. Opvallend was de coalitie van de partijen die de resolutie naar de vuilmand verwezen: N-VA, Vlaams Belang, MR, OpenVLD en CD&V (74 tegen en 66 voor). Met andere woorden de Zweedse coalitie stemde hier ‘en bloc’ gesteund door het Vlaams Belang tegen de rest. De voor-stemmers zijn de Franstalige -en linkse partijen.

Een overgroot deel van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers wil de kernwapens laten in de Vlaamse stad Peer en een Franstalige meerderheid wil ze weg. Bizar genoeg beheren die Franstalige partijen het Waals Gewest, dat grootaandeelhouder is van ‘ FN Herstal ‘ wat toch een niet onbelangrijke wapenexport bedrijf mag genoemd worden.

Grondwettelijk Hof

Op vrijdag 17 januari hebben we, voor het eerst maal in de vaderlandse geschiedenis, meegemaakt dat een kandidate voor de functie van opperrechter geen 2/3 meerderheid heeft gehaald in de Senaat. Ecolo-kandidate Khattabi haalde geen 40 stemmen in dit deel van het federale Parlement, dat met dit dossier nog eens het nieuws haalt.

De tegenstemmen kwamen van de N-VA, het Vlaams Belang en de liberale Senator Ampe. Gezien de geheime aard van deze stemming is het niet exact te achterhalen wie nog meer heeft tegengestemd. Maar de overige ‘neen’ stemmen moeten toch gezocht worden bij CD&V- en/of OpenVLD-kamp. In vergelijking met dit dossier was de aanduiding van mevrouw Kherbache tot opperrechter een ‘ piece of a cake’. Maar dit jaar komen er nog twee ( Nederlandstalige ) functies vrij als lid van het grondwettelijk hof. Is deze stemming het begin van een blokkering voor nieuwe opperrechters?

Ethisch

Een laatste voorbeeld van stemmingen zijn de dossiers rond euthanasie en abortus. Als paars-groen met Défi en de communisten willen stemmen, dan haalt dit vlot een parlementaire meerderheid. Maar dan worden de politieke bruggen met CD&V opgeblazen. Zodoende blijven deze onderwerpen ronddwalen in de politieke galerijen.

Conclusie regeringsvorming

De aangehaalde dossiers en feiten wijzen erop dat er helemaal geen lijn zit in een vaste regeringsvorming. Er is helemaal geen lijn te zien richting Vivaldi, paars-geel of Rode duivels. Wat vooral opvalt zijn de taal getinte stemmingen in deze dossiers. In ieder geval de regering in lopende zaken gaat nog enige tijd de honneurs mogen waarnemen.