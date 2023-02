Resultaten burgerbevraging waardeloos

Juicht, Belgen, juicht, in brede, volle akkoorden! Eindelijk kennen we de toekomst die u voor uw koninkrijk wenst: unitarisme, een eenheidsstaat, terug naar 1830! Maar wacht even. Hier, op bladzijde 99, hier staat iets geheel anders: u wil separatisme, de splitsing van België, op naar 2030! We hebben het - u begreep het al - over de resultaten van de grootscheepse burgerbevraging 'Een land voor de toekomst'. Burgerbevraging De resultaten van de grootscheepse burgerbevraging ‘Een land voor de toekomst’ werden…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Juicht, Belgen, juicht, in brede, volle akkoorden! Eindelijk kennen we de toekomst die u voor uw koninkrijk wenst: unitarisme, een eenheidsstaat, terug naar 1830! Maar wacht even. Hier, op bladzijde 99, hier staat iets geheel anders: u wil separatisme, de splitsing van België, op naar 2030! We hebben het – u begreep het al – over de resultaten van de grootscheepse burgerbevraging ‘Een land voor de toekomst’.

Burgerbevraging

De resultaten van de grootscheepse burgerbevraging ‘Een land voor de toekomst’ werden vakkundig doorgespeeld naar De Standaard en Le Soir, die ze vrijdag op hun frontpagina, de eerste met een klein bericht onderaan, de tweede in forse opmaak bovenaan, wereldkundig maakten. Het verslag is sindsdien beschikbaar op de website https://demain-toekomst-zukunft.be/

Ter herinnering: in de lente van 2022 konden alle Belgen van 16 jaar en ouder gedurende zes weken via een internet-bevraging hun visie geven op de toekomst van het koninkrijk, zijn instellingen en zijn werking. De antwoorden op de vragen, verdeeld over zes thema’s, werden middels ‘semantische analyse’ en met behulp van ‘artificiële intelligentie’ in een 207 bladzijden tellend rapport gegoten.

Hele spectrum

In zijn kop op pagina één vat Le Soir het verslag aldus samen: ‘Quelle réforme de l’Etat? Les Belges divisés’. (Welke staatshervormingen? Belgen verdeeld.)

De Standaard schreef: ‘Een algemene conclusie ontbreekt simpelweg in het rapport. Voor elk van de zes voorgelegde thema’s (Hoe organiseren we ons land? Wie doet wat? …) worden pagina’s lang antwoorden onder elkaar geplaatst. ‘Verschillende respondenten suggereren dat…’ ‘Anderen vinden dat…’ ‘Andere respondenten kiezen voor…’ (…) Voor het thema ‘Hoe organiseren we ons land’ klinkt het bijvoorbeeld dat ‘de modellen die de respondenten voor ogen hebben, het hele spectrum bestrijken’ van een unitair België tot een splitsing van het land.’

Voorspelling

Het is moeilijk bescheiden te blijven. Toch durven we herinneren aan wat we hier op 26 januari in de voorspellende wijs over het verslag hebben geschreven: ‘Sommigen zullen terug naar het België van 1830 willen. Anderen zullen staan springen om de Vlaamse onafhankelijkheid uit te roepen. En alle mogelijke schakeringen die tussen die twee uitersten liggen, zullen eveneens in het verslag terug te vinden zijn.’

Onze voorspelling is uitgekomen. En ik kan u, beste lezer, lieve lezeres, verzekeren dat het niet eens moeilijk was te voorspellen dat ‘les Belges divisés’ zouden zijn. Daar was echt geen burgerbevraging ‘Een toekomst voor het land’ met een kostprijs van 2,1 miljoen euro voor nodig.

Van 19.000 naar 11.000

Is het eindrapport dan niet interessant? Toch wel! Want het legt ten minste één onwaarheid – het woord ‘leugen’ durven wij niet te gebruiken – bloot die over de burgerbevraging is verkondigd.

‘Ruim 19.000 deelnemers’, klonk het begin juni vorig jaar, nadat de bevraging afgesloten was.

Een maand later luidde het dat er zich weliswaar 18.883 Belgen hadden aangemeld maar dat, na het aanschouwen van opzet en methode, slechts 14.515 van hen daadwerkelijk hadden deelgenomen en ten minste één vraag hadden beantwoord.

Welnu, in het eindrapport zijn die 14.515 respondenten op al dan niet wonderbaarlijke wijze geslonken tot amper 10.512 (en niet 10.152 zoals De Standaard schreef). Le Soir was zo Vivaldi-vriendelijk dat cijfer naar boven af te ronden en had het over ’11.000 personnes’.

Paradepaardje

Het fiasco van de burgerbevraging – ‘het paradepaardje van de nieuwe politieke cultuur die Vivaldi wil belichamen’, schreef De Tijd (30 april 2022) – is compleet. Een mens zou zo waar medelijden krijgen met minister Annelies Verlinden (CD&V) die op de blaren moet zitten van een verbrand, waanzinnig idee dat de groenen in het Vivaldi-regeerakkoord hebben laten zetten tijdens coalitieonderhandelingen waar zij niet bij betrokken was.

Het ‘wetenschappelijk comité’ dat de burgerbevraging begeleidde, wringt zich in zijn verslag in allerlei belgicistische bochten om toch maar de ‘niet verwaarloosbare’ participatie en de ‘rijke en uiteenlopende resultaten’ ervan in de verf te zetten. Het kan er nochtans niet om heen dat de resultaten ‘geen representatief beeld van de mening van de Belgische bevolking’ geven. En het moet toegeven dat het ‘onmogelijk (is) om uit de verschillende bijdragen af te leiden dat een bepaald idee of een bepaalde oplossing al dan niet gedragen is door de bevolking’.

Waardeloos

Kortom: de burgerbevraging ‘Een land voor de toekomst’ is waardeloos en kan op de vuilnisbelt van de vaderlandse geschiedenis worden gegooid. Want om te weten dat een meerderheid van de 10.512 deelnemers een meer eenvoudige en een meer doorzichtige staatsstructuur wenst – de enige duidelijke conclusie die uit de burgerbevraging te trekken valt –, daar hoef je zelfs geen euro voor uit te geven, dat weten God en klein Pierke.

Bij heel het burgerbevragingscircus zijn alleen het communicatiebureau Bridgeneers, dat 1,1 miljoen euro kreeg om een mediacampagne uit te werken, het consortium DBP Partners (Tree Company, Indiville en Levuur) dat voor de internet-enquête instond (een half miljoen euro) en Belighted, het softwarebedrijf dat voor een half miljoen euro de ‘semantische analyse’ verrichtte, wel gevaren.

Liefst 2,1 miljoen euro belastinggeld is over de vaderlandse balk gegooid. Naar verluidt zijn ze bij Groen aan het berekenen hoeveel lege brooddozen daarmee gevuld hadden kunnen worden.

Speeltuin

Intussen is Vivaldi bezig nieuwe groene ‘participatietoestellen’ in de politieke speeltuin te installeren, waarvan op voorhand vaststaat dat ze eveneens op een fiasco zullen uitdraaien: de ‘burgerpanels’ en de ‘gemengde commissies’.

Vorige week keurden de Vivaldi-Kamerleden een wetsontwerp goed dat de loterij regelt om burgers te selecteren die alleen (in ‘burgerpanels’) of samen met Kamerleden (in ‘gemengde commissies’) een bepaald onderwerp bespreken en aanbevelingen doen aan de parlementsleden. Het is zowaar de bedoeling het ‘experiment’ te beginnen met een bespreking van het verslag van de burgerbevraging ‘Een land voor de toekomst’

Nu al kunnen wij op een briefje geven wat de uitkomst van die besprekingen zal zijn. We delen ze u graag mee, zij het in het Frans en met de kop van Le Soir van vrijdag: ‘Les Belges divisés’.