Samuele Furfari: ‘Er zijn nieuwe kerncentrales nodig’

De Belgische energiespecialist Samuele Furfari juicht de beslissing van de Vivaldiregering om de kernuitstap ongedaan te maken toe. ‘Alleen mag het hier niet stoppen. De levensduurverlenging van twee centrales is onvoldoende om onze energiehonger te stillen. Vivaldi moet de bouw van nieuwe centrales mogelijk maken. En we moeten onze kennis delen met de rest van de wereld, want ook wereldwijd zal de energiehonger alleen maar toenemen.’ [caption id="attachment_214323" align="alignleft" width="222"] Samuele Furfari[/caption] 'Inzetten op kernergie om onze elektriciteitsproductie aan te…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De Belgische energiespecialist Samuele Furfari juicht de beslissing van de Vivaldiregering om de kernuitstap ongedaan te maken toe. ‘Alleen mag het hier niet stoppen. De levensduurverlenging van twee centrales is onvoldoende om onze energiehonger te stillen. Vivaldi moet de bouw van nieuwe centrales mogelijk maken. En we moeten onze kennis delen met de rest van de wereld, want ook wereldwijd zal de energiehonger alleen maar toenemen.’

‘Inzetten op kernergie om onze elektriciteitsproductie aan te passen aan de toekomst is broodnodig. Het alternatief is consuminderen en energierantsoenering, zoals de ecologisten graag willen’, betoogt energiespecialist Samuele Furfari in een opinie-artikel op de alternatieve Franstalige nieuwssite lpost.be Voor Doorbraak licht hij zijn verhaal nog verder toe.

Furfari is niet van de minste: de man heeft gedurende drie decennia als Hoge ambtenaar en energiespecialist voor het Directoraat-Generaal Energie van de Europese Commissie gewerkt, en is als chemisch ingenieur voorzitter van de Europese Vereniging voor Ingenieurs en Industriëlen ESEI.

‘Nog maar een derde van onze huidige productie veiliggesteld’

Furfari: ‘De Vivaldiregering heeft nu onder enorme druk van regeringspartij MR besloten dat de kernuitstap – die in 2003 als mogelijkheid werd ingeschreven in de wet – er niet komt, en dat de huidige kerncentrales in Doel en Tihange kunnen open blijven. Zeer goed. Alleen is dat maar een halve oplossing. Ze vertegenwoordigt slechts een derde van onze huidige nucleaire productie – goed voor ongeveer 52% van ons elektriciteitsverbruik.’

‘De elektrificatie van de samenleving staat nog in haar kinderschoenen. Ze is begonnen in de 19e eeuw, maar gaat traag. De zware industrie draait meer en meer op elektriciteit, en de digitalisering en de ontwikkeling van elektrische auto’s zal de vraag naar elektriciteit de komende decennia verder doen exploderen. Als we 10% van onze huidige auto’s door elektrische willen vervangen, dan hebben we dubbel zoveel elektriciteitsproductie nodig als nu. We moeten daardoor eigenlijk minimaal 4 centrales openhouden.’

Rantsoenering?

‘Het alternatief is rantsoenering en het afschaffen van vrijheden die we nu hebben,’ zo stelt Furfari. ‘Dat is wat de ecologisten ons voorhouden: u zou uw auto moeten opladen wanneer het netwerk dat teert op hernieuwbare energie het toelaat. De beperkte energieproductie die ze voor ogen hebben, is in de eerste plaats eigenlijk rantsoenering. Ik bekritiseer de omslag naar elektrische voertuigen helemaal niet. Maar hun ontwikkeling en gebruik zijn alleen mogelijk wanneer er stabiele energieproductiebronnen zijn. En die worden niet geleverd door windmolens.’

Marghem en Vivaldi aan zet

‘Federaal parlementslid Marie-Christine Marghem (ook voormalig Federaal minister van Energie in de regering-Michel, red.) heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend. Haar eerste doelstelling in dit voorstel is al bereikt, aangezien Doel en Tihange hun exploitatie mogen voortzetten. De tweede doelstelling zou nieuwe duurzame nucleaire technologie in België mogelijk maken. Het is van fundamenteel belang om ook deze doelstelling aan te nemen.

De ontwikkeling van nieuwe nucleaire technologieën kan immers niet bestaan ​​zonder het behoud van de huidige kerncentrales en de bijbehorende expertise. We moeten een nieuwe generatie jonge mensen opleiden die dit mogelijk moet maken. Er is al een enthousiaste nieuwe generatie. De afgelopen jaren hebben zich meer mensen dan voorheen ingeschreven voor cursussen nucleaire wetenschap aan onze universiteiten.’

‘In afwachting van de komst van nieuwe centrales, is het nu mogelijk om de werking van onze huidige centrales te verlengen tot 60 of zelfs 80 jaar. In de Verenigde Staten is dit al het geval.’

Afrika elektrificeren

Furfari ziet niet alleen een puur lokale rol weggelegd voor een nieuwe generatie kernenergiespecialisten. België kan zelfs wereldwijd een leidende rol opnemen.

‘De behoefte aan energie – vooral elektriciteit – is een wereldwijd fenomeen. De helft van de Afrikaanse bevolking heeft nu geen toegang tot elektriciteit. Wie er wel toegang toe heeft, krijgt slechts enkele uren stroom per dag. Diesel is daar nog een van de belangrijkste bronnen van energie voor de opwekking van elektriciteit. Waarom zou België de elektrificatie van Afrika niet kunnen leiden? Deze elektrificatie zal sowieso gebeuren, met of zonder ons.’

‘De perspectieven die nieuwe kleine modulaire kernreactoren bieden, zijn voor de hele wereld van belang. Dit soort energietransitie vergt veel voorbereiding. Voorbereiding die in onze tijd vaak wordt genegeerd. Ter vergelijking: onze huidige kernenergieproductie hebben we te danken aan onder anderen Paul-Henri Spaak en vijf andere ministers van Buitenlandse Zaken. Zij zagen in de jaren 1950 dat er geen vooruitgang zou zijn zonder overvloedige en goedkope energie, dat wil zeggen zonder kernenergie. Dit leidde tot de geboorte van het Europese agentschap Euratom. Zij dachten in decennia. Dat moeten we vandaag ook doen.’

Duitsland dwars

Furfari ziet dat er echter nog geopolitieke aarzeling is in Europa, en dat dit komt door het Duitse energiebeleid.

‘Duitsland weigert nog altijd van mening te veranderen over hun kernuitstap, en dat is zeer kwalijk. Men wil er de kerncentrales niet heropenen. Zelfs de grote Duitse afhankelijkheid van Russisch gas doet hen vooralsnog niet van mening veranderen. Soms kan ook een land van ingenieurs en industriëlen hardnekkig door de emotie van het eigen grote gelijk geregeerd worden.’

‘Nu, ik wil niet alles inzetten op kernenergie. Ik ben namelijk een voorstander van aardgas als energiebron om huizen te verwarmen. We hebben kernenergie nodig om onze elektriciteitshonger te stillen, maar gas om onze huizen te verwarmen. In energiebeleid mag je niet zwart-wit denken. Hoe meer toegang tot verschillende energiebronnen je hebt, hoe verstandiger je energiebeleid is. Dat is doodgewone logica. Gas is ook niet de grote vervuiler. Het is inderdaad een fossiele brandstof, maar de jongste decennia is het verbrandingsproces van fossiele brandstoffen veel optimaler geworden.’

Net Zero

‘Ik hoor steeds meer geluiden dat men in hogere kringen begint door te hebben dat Net Zero – het radicaal stoppen met de uitstoot van koolstofverbindingen tegen 2050, zoals de Europese Commissie wil – niet realistisch is binnen dat tijdsbestek. Dat stemt me optimistisch. Het is echter cynisch dat Vladimir Poetin eerst Oekraïners moet beginnen doden, vooraleer men in Europa opnieuw begint na te denken over deze dingen.’