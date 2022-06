Tegenwind: dr. Robert Malone en dr. Geert Vanden Bossche in gesprek

Sinds gisteravond is er weer een nieuwe aflevering online van Headwind, het engelstalige vervolg van de met een Ultima Publieksprijs bekroonde documentairereeks Tegenwind. In deze aflevering gaan dr. Robert Malone en viroloog Geert Vanden Bossche met elkaar in gesprek, onder het toeziend oog van journalistenduo Alain Grootaers en Jakobien Huisman. Zoals steeds verzorgt regisseur/cameraman Mark Sanders het visuele aspect, daarbij dankbaar gebruik makend van het Andalusische landschap. Maar eerst even terug naar het begin van de maand. Toen kwam namelijk…

Sinds gisteravond is er weer een nieuwe aflevering online van Headwind, het engelstalige vervolg van de met een Ultima Publieksprijs bekroonde documentairereeks Tegenwind. In deze aflevering gaan dr. Robert Malone en viroloog Geert Vanden Bossche met elkaar in gesprek, onder het toeziend oog van journalistenduo Alain Grootaers en Jakobien Huisman. Zoals steeds verzorgt regisseur/cameraman Mark Sanders het visuele aspect, daarbij dankbaar gebruik makend van het Andalusische landschap.

Maar eerst even terug naar het begin van de maand. Toen kwam namelijk de aflevering met viroloog en dierenarts Geert Vanden Bossche uit. We vermelden hier expliciet de veterinaire achtergrond van Vanden Bossche, omdat die graag door volgers van het officiële narratief gebruikt wordt om hem weg te zetten als irrelevant. Zij gaan daarbij wel fijntjes voorbij aan het feit dat ook viroloog en woordvoerder van het crisiscentrum Steven Van Gucht verbonden is aan de faculteit diergeneeskunde van de UGent. Prof. dr. Fabrice Bureau, verbonden aan de universiteit van Luik en ontwikkelaar van een speekseltest voor covid, is evenmin onbekend met het gebruik van de tot de oksel reikende latex handschoen.

Virologie en Veeartsenij

Virologen hebben wel vaker een achtergrond in de veeartsenij. De dierengeneeskunde heeft namelijk een groot voordeel tegenover de humane geneeskunde. Er gelden minder stringente ethische regels, waardoor er rigoureuzer wetenschappelijk werk kan verricht worden. Zeker als het over zoönoses gaat, ziektes die van gewervelde dieren op de mens overspringen. Zo heeft Vanden Bossche in zijn carrière herhaaldelijk zogenaamde challenge studies uitgevoerd. Daarbij worden proefdieren gevaccineerd, waarna ze blootgesteld worden aan het desbetreffende pathogeen om uit te zoeken hoe goed het vaccin werkt. Over dit soort studies wordt in de humane geneeskunde nog steeds een ethisch debat gevoerd. Voormalig co-voorzitter van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek Florence Caeymaex publiceerde over dit onderwerp. Ondertussen bestaat het plan om de techniek toe te passen in het nieuw opgerichte vaccinopolis van prof. dr. Pierre Van Damme. Onder strikte voorwaarden en controle, wel te verstaan.

Dit alles om aan te tonen dat de dierengeneeskunde wel vaker een pioniersrol speelt in de viro- en vaccinologie. Iemand als Vanden Bossche op basis van zijn veeartsenij wegzetten als irrelevant is dus enkel een poging om hem monddood te maken. Beter ware het om met de man in debat te gaan, want hij levert wetenschappelijk onderbouwde kritiek op het gevoerde beleid. Op basis van zijn decennialange ervaring in de vaccinologie. Tot op heden werd niemand bereid gevonden met hem het debat aan te gaan. Al mocht hij zijn zeg komen doen op de hoorzittingen over verplichte vaccinatie in de federale commissie Volksgezondheid. Het feit dat dit op uitnodiging was van Vlaams Belang, geldt bij tegenstanders overigens ook als argument om zijn geloofwaardigheid onderuit te halen.

Kritiek op massavaccinatie

In de voorlopig laatste aflevering gaan Vanden Bossche en Malone – al bekend bij de Doorbraaklezer – in gesprek over de aanpak van de coronacrisis en wat de toekomst ons kan bieden. Beide heren brengen hun kritiek op het beleid onder woorden. Hierbij gaat aandacht naar de massavaccinatiecampagne, zonder onderscheid van leeftijd en gezondheidstoestand, en de mogelijke gevolgen die deze kan hebben op de ontwikkeling van het virus. Vooral de beslissing om massaal kinderen te vaccineren doet bij hen meer dan de wenkbrauwen fronsen. Verder komt ook het negeren van de zogenaamde natuurlijke immuniteit aan bod.

Voor de toekomst hopen Vanden Bossche en Malone op een grotere terughoudendheid bij het hanteren van radicale maatregelen die de maatschappij schade toebrengen. Ze leggen daarbij de nadruk om bij vaccinatie vooral uit te gaan van de focused protection, zoals gesuggereerd in de Great Barrington Declaration en de Omgekeerde Lockdown van Sam Brokken.

Kritische stemmen blijven nodig

Het moge duidelijk zijn dat het belangrijk blijft om kritische stemmen aan bod te laten komen, in de hoop dat een degelijk wetenschappelijk debat over de aanpak van de pandemie toch op gang zou komen. Op dit moment ziet het er naar uit dat het beleid in de boosheid blijft volharden. De GEMS werd opgedoekt maar ogenblikkelijk vervangen door een nieuw orgaan, bemand door exact dezelfde mensen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) blijft proberen om een vaccinatieplicht in de Zorg door te duwen.

De Vlaamse ministerraad besloot vrijdag om € 1,268 miljoen vrij te maken voor oa. het onderhoud en updaten van het Covid Safe Ticket (CST). Eerder trok kersvers minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) al € 60 miljoen uit om de vaccinatiecentra voor te bereiden op een nieuwe massavaccinatieronde. Het ziet er niet naar uit dat een evaluatie van het beleid op de agenda staat. Ondanks almaar groeiend bewijs van de schadelijke gevolgen van de gevoerde politiek.

Wat opvalt is hoe N-VA federaal oppositie voert tegen het beleid, maar onder leiding van minister-president Jan Jambon (N-VA) blijft meegaan in de voorbereidingen om alles komende herfst nog eens dunnetjes over te doen.

De pers is er eveneens als de kippen bij om de angst in leven te houden. Zo mochten we in de weekendeditie van De Morgen weer lezen dat de pandemie nog niet voorbij is, al nuanceren de meeste experten de paniek die ze daar zo graag ter redactie koesteren.

Hopelijk wordt het debat gedurende de zomer gevoerd, voor we tijdens de herfst als bevolking terug gebukt gaan onder overheidschantage. In het kader van de eerste reeks van Tegenwind verschijnt vandaag een boek. De geïnteresseerde lezer kan dit hier bestellen. U kan er een aantal argumenten in vinden om de discussie aan te gaan.