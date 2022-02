Vrijheidskonvooi zonder coördinatie loopt op sisser af

Het Vrijheidskonvooi dat dit weekeinde nog Parijs aandeed, is niet tot in Brussel geraakt. Na de rellen en het kordate maar eerder brutale politieoptreden in de Franse hoofdstad, blijken slechts enkele onverzettelijke Galliërs hun weg te hebben gevonden naar Parking C aan de Heizel. De aankondiging van de Belgische overheden, waarin ze duidelijk maakten dat een blokkade van Brussel niet getolereerd zou worden, blijkt zijn effect niet te hebben gemist. Maar er is toch ook meer aan de hand. Het…

Het Vrijheidskonvooi dat dit weekeinde nog Parijs aandeed, is niet tot in Brussel geraakt. Na de rellen en het kordate maar eerder brutale politieoptreden in de Franse hoofdstad, blijken slechts enkele onverzettelijke Galliërs hun weg te hebben gevonden naar Parking C aan de Heizel. De aankondiging van de Belgische overheden, waarin ze duidelijk maakten dat een blokkade van Brussel niet getolereerd zou worden, blijkt zijn effect niet te hebben gemist.

Maar er is toch ook meer aan de hand. Het Vrijheidskonvooi lijdt onder een totaal gebrek aan organisatie en coördinatie. Hun communicatiekanalen staan open voor iedereen. Chaos regeert. De redactie kon vaststellen dat trollen infiltreren op Telegram en andere communicatieapps. Resultaat: de grootste hinder werd gisteren veroorzaakt door de maatregelen van openbare orde en niet door manifestanten.

Snelwegparkings blijven leeg

Maandagochtend, iets voor twaalven. We rijden de parking richting Brussel op aan de E40 in Groot-Bijgaarden. Op de kaart van het Vrijheidskonvooi staat dit aangestipt als een ‘synchro point’, van waaruit de definitieve groep richting de binnenstad moet vertrekken. Beetje vreemd, want de hele site, parking incluis, is een bouwwerf.

Naast een hoop vrachtwagens, waarvan geen enkele konvooiambities vertoont, staat er slechts één politiecombi van de gemeente Dilbeek, bemand met één agent. ‘Hier is het al heel de voormiddag rustig. Niets te zien of te merken van welk konvooi dan ook’, deelt de man mee. Op onze vraag of hij weet heeft van andere parkings langs de snelweg waar wel mensen verzamelen, is het antwoord ontkennend. ‘Op de radio blijft het stil. Nergens is er melding van groepen die verzamelen, bij mijn weten. Mij is het net zo lief. Beetje vervelend voor jullie journalisten, maar ik zie het liever zo. De collega’s leiden mogelijke deelnemers af naar Parking C aan de Heizel. Daar zouden een beperkt aantal demonstranten verzameld hebben.’

Magere opkomst

Ik besluit om naar Parking C te rijden. Daar aangekomen stuiten we op een overweldigende politieaanwezigheid. De wagen wordt gecontroleerd voor we de parking op kunnen rijden, ook al legitimeren we ons met een officiële perskaart. Niets wordt aan het toeval overgelaten, maar van een gespannen sfeer is bij de ordediensten niets te merken.

Op de parking staan enkele tientallen motorhomes, ongeveer evenveel gewone personenwagens , enkele pick-uptrucks, een bus en één vrachtwagen. Van een truckerskonvooi, zoals in Canada, kan je niet spreken. Op enkele Belgen, een paar Nederlanders en één Duitser na gaat het vooral over wagens met Franse nummerplaat. We zien kentekens uit Normandië, Bretagne, Corsica, maar ook Lyon en Bordeaux. Een Fransman met baseballpet, die licht rilt van de kou, staat ons te woord. ‘De mensen staan argwanend tegenover deze officiële verzamelplaats. De opkomst is dan ook een tegenvaller.’

Infiltratie op de communicatiekanalen: veel onjuiste informatie verspreid

‘Na wat er gisteren in Parijs is gebeurd zijn velen naar huis teruggekeerd. De politie trad niet-geprovoceerd uiterst gewelddadig op. Ils ont battu des gamins, ze hebben op kinderen geslagen. Alle agressie kwam van de overheid. Velen onder ons waren daar met hun gezin en familie. Die hebben de moed opgegeven, nadat er geweld werd gebruikt, boetes werden uitgeschreven en voertuigen werden beschadigd en in beslag genomen.’

Winny Matheeussen

‘Het viel ook op dat er veel onjuiste informatie werd verspreid op onze communicatiekanalen. Volgens mij door infiltranten van de overheid. Elk konvooi had onderweg naar Parijs zijn eigen CB-kanaal (Citizen’s Band, een open radiosysteem gebruikt door truckers en radioliefhebbers). In de buurt van Parijs schakelde iedereen over op de Parijse frequentie. De politie kon meeluisteren en kon dus ook op elke actie anticiperen.’

Weinig aansturing

Ik merk weinig structuur in de organisatie. Wie zit hier achter? Bestaat er eigenlijk wel een organisatie die de actie coördineert?

‘Het is een allegaartje van ontevreden burgers die het met het gevoerde discriminerende coronabeleid oneens zijn. Verder is er ook protest omwille van de sterk gestegen levensduurte. Velen maken deel uit van Les Gilets Jaunes. Die protestbeweging is destijds ontstaan uit onvrede met de uit de pan swingende brandstofprijzen. Net zoals toen gaat het ook nu over een beweging die ontstaan is bij burgers van allerlei slag, van arbeiders tot dokters en advocaten. Maar er zit niet echt een structuur achter. Er zijn geen leiders.’

‘Door alles wat er de laatste dagen gebeurd is, hebben velen afgehaakt. U ziet het: er is niet veel meer overgebleven van de duizenden die woensdag van heinde en verre vertrokken zijn met als eindbestemming Brussel. Maar ik verwacht wel nog konvooien uit Nederland en Duitsland. De pers zet ons weg als marginaal en tracht ons zoveel mogelijk dood te zwijgen. Maar we willen onze stem laten horen. Aan de huidige situatie moet een einde komen, niet alleen in Frankrijk, maar in heel Europa, meer zelfs: heel de wereld. We verliezen onze vrijheid.’

Een scheet in een fles…

We lopen nog wat rond op de parking. De bus vertrekt voor we iemand kunnen aanspreken. Een groepje overlegt over wat ze gaan doen. Met de wagens de stad intrekken zal niet worden toegestaan. Enkelen hebben vernomen dat er verzameld wordt in ‘het Westen’. Vermoedelijk bedoelen ze het Weststation in Anderlecht. ‘We willen naar het Europees Parlement om te manifesteren en onze stem te laten horen. Hoe geraak je daar het best te voet of met het openbaar vervoer? We horen dat een ticket € 2,50 kost maar hebben geen idee waar we een metrostation kunnen vinden…’

Kleine groepjes vertrekken te voet richting metrostation Koning Boudewijn. Ze willen de stad in om zich aan te sluiten bij de manifestanten die zich daar zouden bevinden. Anderen hebben het over een deel van het konvooi dat richting Straatsburg zou zijn vertrokken. Ze overleggen over wat ze nu gaan doen.

Bij het verlaten van de parking wordt ons door de politie gevraagd waar we naartoe gaan, terwijl ons voertuig terug aan een controle onderworpen wordt. We vragen of zij ons kunnen vertellen of er in de stad betoogt wordt. ‘Nu niet, vandaag niet en morgen ook niet’, klinkt het enigszins nors. Deze actie kan bezwaarlijk een succes genoemd worden. Een ontregeling van de maatschappij zoals in Ottawa, Canada, zit er niet aan te komen.