Wat kiest België: 59 kerncentrales of 58.000 windmolens?

We verbruikten in Vlaanderen in 2020 zo’n 350 TWh per jaar. Dat is alles inbegrepen: huishoudelijke verwarming, auto’s, landbouw, industrie… Onze kerncentrales produceren elk gemiddeld 5,9 TWh per jaar. Als we het straks zonder fossiele brandstof moeten stellen, dan hebben we in Vlaanderen maar liefst 59 kerncentrales nodig van het huidige type. Of we kiezen voor 58.000 windturbines. Compleet onmogelijk, dus.

We verbruiken gigantisch veel energie

Wat alle politici verzwijgen, is de gigantische hoeveelheid energie die we elk jaar verbruiken in Vlaanderen. Daar is geen windturbine of kerncentrale tegen opgewassen.

Eén belangrijk cijfer. De finale hoeveelheid energie die we in Vlaanderen in 2020 verbruikten bedroeg 350,2 TWh (Terawattuur), oftewel 1260,7 PJ (Petajoule). Daarin zitten alle auto’s, residentiële verwarming, industrieel verbruik, landbouw, … (bron Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, https://www.energiesparen.be/energiestatistieken).

Het Vlaamse energieverbruik komt voor een groot deel nog steeds uit fossiele brandstof. Gaan we dit verbruik straks kunnen overzetten naar CO2-vrije elektriciteit?

Met 59 kerncentrales in Vlaanderen is het opgelost

Een Belgische kerncentrale levert momenteel gemiddeld zo’n 5,9 TWh per jaar. Als we het totale energieverbruik in Vlaanderen willen overzetten op kernenergie, dan hebben we 59 kerncentrales van het huidige type nodig. Dat zijn er 55 meer dan de huidige vier centrales in Doel. Het hoeft geen betoog dat het uitschakelen van de huidige kerncentrales in dit kader complete waanzin is. Is het daarom dat een aantal politici ons totale energieverbruik verzwijgen in het debat?

Als je bijvoorbeeld al het transport in Vlaanderen (62,8 TWh) overzet op elektrische energie, dan moeten we zo’n tien extra kerncentrales hebben. Kunnen we met deze cijfers echt elektrische auto’s vanaf 2029 verplichten? Dat lijkt eerder op een zoethoudertje voor de CO2-conferenties en de EU. Het is echter pure manipulatie, je beschikt namelijk in de verste verte niet over de nodige energie-producerende bronnen hiervoor.

Of we doen het met 58.000 windturbines

In plaats van de huidige 573 windturbines in Vlaanderen, zouden we 58.000 windturbines nodig hebben van het huidige type (0,006 TWh theoretische opbrengst per jaar per windturbine) om in ons volledig energieverbruik te voorzien, dus honderd maal meer. U leest het goed, het heeft ons al bloed zweet en tranen gekost om het huidige windturbinepark te realiseren, maar dat is slechts 1% van wat nodig is om ons totale energieverbruik te dekken.

Tenminste, als we die allemaal in zee zetten. In het binnenland is de opbrengst per windturbine immers veel lager. Voor dit aantal windturbines heb je trouwens 14.600 km2 nodig aan de huidige normen. Die zeggen dat er ongeveer 500m (480m) afstand tussen de windturbines vereist is om een goed rendement te halen. Als je die windturbines in het binnenland wilt zetten (Vlaanderen is 13.625 km2 groot), dan betekent het dat we heel Vlaanderen compleet zouden moeten volbouwen, in alle dorpen en steden, landbouwgronden, sportvelden, industriële sites, … . Pure utopie. Wie ons windturbines als oplossing voorschotelt, manipuleert gewoon het debat.

Met kernfusie- of thoriumcentrales? Of zonnepanelen?

Mensen hoop geven op kernfusie- of thoriumcentrales is ook pure manipulatie, het is creëren van ijdele hoop. Toen ik jong was in de jaren ‘70, verwachtte men een eerste werkende kernfusiecentrale tegen 1987, dat leek toen realistisch. Anno 2021 is er nog steeds geen werkende kernfusiecentrale. Men verwacht op dezelfde manier, in het meest optimistische scenario, de eerste commerciële thoriumcentrale tegen 2050. Dat is dan op dat moment de enige welteverstaan. Er zou er een staan in China, maar die werkt tot nader orde nog steeds niet. Utopie of ijdele hoop?

Zonnepanelen dan. Een gemiddelde installatie van 16 panelen levert 3500 kWh op per jaar. Stel even dat alle daken van alle huizen in Vlaanderen op het zuiden zijn gericht, en je zet op alle daken 16 zonnepanelen, dan heb je met de huidige 3,3 miljoen huizen in Vlaanderen een totaal van 11,55 Twh. Dat is ongeveer het equivalent van twee kerncentrales. Natuurlijk is maar de helft van de daken op het zuiden gericht, maar je kan ook industriële gebouwen gebruiken voor zonnepanelen. Alles samen leidt dit tot hetzelfde resultaat, het is een druppel op een hete plaat. Je hebt met dit cijfer nog steeds 57 kerncentrales nodig om de nodige energie te produceren.

Een combinatie van meerdere energiebronnen?

Zelfs als het 50/50 wordt tussen kernenergie en windturbines, dan hebben we 29,5 kerncentrales in plaats van de huidige 4 centrales én 29.000 windturbines in plaats van de huidige 573 stuks. Nog steeds compleet onhaalbaar. We hebben momenteel maar één oplossing: fossiele brandstof én kernenergie gewoon verder blijven gebruiken in de volgende tientallen jaren.

Buiten Europa doet iedereen dit, omdat ze daar weten dat het niet anders kan. Daarom bouwt men bijvoorbeeld in China nog steeds nieuwe bruinkoolcentrales. Dit soort keuzes gaan lijnrecht in tegen de CO2-politiek van de EU, dat is wel duidelijk. Maar wat zijn onze keuzes: als enige continent CO2 uit de lucht halen en straks zonder energie vallen, of ons aanpassen aan een opwarmende aarde?

België pleegt energetische zelfmoord

Er is momenteel geen echte oplossing in het vooruitzicht, maar geen politicus die het ons durft te zeggen. Het huidige energiedebat blijft een gevecht in de marge. We schakelen in België de ene energiebron na de andere uit, het lijkt wel ‘energetische zelfmoord’, terwijl we die energiebronnen heel hard nodig hebben: zowel kernenergie als fossiele brandstof blijven nog een hele tijd onmisbaar. Behalve natuurlijk voor politieke opportunisten die denken dat het met 58.000 windturbines ook kan en die geloven dat we vanaf 2025 zonder kerncentrales kunnen. Het verzwijgen van al deze essentiële informatie is, evenals het geven van ijdele hoop, een ultieme vorm van manipulatie om politieke doelen te bereiken.