Wat slikken Belgen toch graag

‘Sorry mijnheer, we hebben vastgesteld dat u uw drie vorige kinderen niet naar behoren heeft opgevoed. Dientengevolge zijn we verplicht u een voortplantingsverbod op te leggen en over te gaan tot sterilisatie. De agent zal u naar het ziekenhuis begeleiden.’

Ideetje

Klinkt dit voor u als een scene uit een dystopische roman of een horrorverhaal uit communistisch China? Wel, als het aan de voorzitter van de Vlaamse socialisten ligt, gebeurt dit binnenkort België. Mijnheer Rousseau lanceerde onlangs weer een van zijn beruchte ‘ideeënballonnetjes’ toen hij zich op Radio 1 afvroeg ‘of iedereen wel zomaar kinderen zou moeten kunnen blijven krijgen’:

‘Wanneer een rechter de zorg van je kinderen bij iemand anders legt, omdat je er voor een of andere reden niet voor kan zorgen, zou je in die periode eigenlijk ook geen nieuwe kinderen moeten mogen maken’.

Niet alleen volgde er relatief weinig verontwaardiging op Rousseaus krankzinnige uitspraak, hij genoot zelfs bijval uit verschillende hoeken. Met name mevrouw Van Peel van de N-VA gaf aan met hem te willen samenwerken hierrond. N-VA, een partij die zich ‘conservatief’ durft noemen. Welke school van conservatisme is dat dan precies? Die van Franco? Het heeft in elk geval weinig met het denken Burke te maken, voor wie de strijd tegen tirannie zijn politieke levensproject was.

Slaafs volkje

Geen enkel vrij volk zou dulden dat het ooit op bovenstaande wijze aangesproken zou kunnen worden door zijn overheid. De Belgen zijn echter blijkbaar zo geknecht dat we bereid zijn werkelijk alles te slikken van onze bestuurders. Door de coronacrisis lijken werkelijk alle remmen op het Belgische etatisme te zijn weggevallen. Schaamteloos overstelpen politici ons dagelijks met hun meest groteske autoritaire fantasieën. In naam van de volksgezondheid gedragen ze zich steeds meer als almachtige tirannen op hun aardkloot.

Naast de totale lockdown en bijbehorende avondklok, worden er ook hallucinante maatregelen genomen om samenkomsten met de feestdagen te vermijden. Antwerps gouverneur Cathy Berx wil pizzadozen laten tellen om te controleren of er mogelijk te veel mensen ergens aanwezig zijn, in Genk worden politiedrones met warmtecamera’s ingezet om bewoners te bespioneren, minister Verlinden schrijft regels uit voor het verloop van een toiletbezoek.

Je zou verwachten dat de hoogste gerechtshoven van ons land, die in theorie garant horen te staan voor de rechten en vrijheden van de burgers tegen een staat met tirannieke aspiraties, paal en perk zouden stellen aan dergelijke praktijken. De Raad van State heeft echter keer op keer bewezen de meest tamme en tandeloze rechtbank van gans Europa te zijn. Ze wees beroepen tegen het misverbod en de avondklok eerder al af. Dat ze recentelijk (terecht) oordeelde dat er voor de erediensten een versoepeling moet komen, doet niets af aan het onbetrouwbare en inconsistente karakter van haar arresten.

Vrijheid blijheid

Het is dus aan de Belgische bevolking om zich te laten horen tegen deze ongebreidelde staatsuitbreiding in het kielzog van de coronacrisis. Het wordt hoog tijd dat we ons coronabeleid van het afgelopen jaar kritisch onder de loep gaan nemen. Vinden we deze uitzichtloze totale lockdowns en de maatregelen die ermee gepaard gaan wel geschikte instrumenten om de strijd te voeren? Zouden we niet beter overschakelen naar meer gerichte quarantaine van risicogroepen? Vinden we de prijs die we betalen in vrijheidsverlies en schade aan onze mentale en fysieke gezondheid wel proportioneel met de baten?

Bovendien zijn er een heel aantal studies* die wijzen op de zeer hoge kostprijs van totale lockdowns in termen van mentaal en fysiek welzijn. Een geïsoleerde student die zijn polsen doorsnijdt of een kapster die zich ophangt omdat haar zaak failliet ging mogen in de statistieken dan wel niet tellen als coronadoden, zij zijn er evenzeer slachtoffers van.

Het onkritische coronabeleid van deze regering heeft te veel van de bevolking gevraagd. Nu is de tijd voor evaluatie, discussie en een hervormd sanitair regime dat de lasten evenwichtiger verdeelt, en ons weer wat ademruimte geeft. Wie daarvoor pleit, is niet automatisch een complotdenker of een egoïst.

_________________________________

