Wat te onthouden van het weekeinde?

PLOEG VAN DE WEEK: Racing Genk, dat ruim won van Club Brugge en een zweem van spanning terugbrengt in de competitie

SPELER VAN DE WEEK: Franky Van der Elst suggereerde het op Twitter, dus kan er geen twijfel over bestaan: Dieumerci Mbokani

BELGIË

Is de spanning terug na de zege van Racing Genk tegen Club Brugge (3-0)? Het is zeer onwaarschijnlijk. In elf seizoenen hebben de play-offs nog maar één keer voor een nieuwe kampioen gezorgd en de voorsprong waarmee Club aan de eindfase begon, was de grootste ooit.

Maar blauw-zwart moet zich wel meteen herpakken. In Genk werd alweer niet goed gespeeld, hoewel de leider tot aan het openingsdoelpunt de partij behoorlijk onder controle had. Racing Genk speelde helemaal niet geweldig, maar plots was elke bal die de spitsen raakten goed voor een doelpunt. Het was ontstellend om zien hoe Club als een kaartenhuisje in elkaar zakte.

Vormer en Vanaken zijn hun topvorm helemaal kwijt. De Ketelaere lijkt een tien jaar oudere versie van de frisse knaap die hij de voorbije maanden was. En wat dan gezegd van Noa Lang. De beste speler van Club dit seizoen lag meer op de grond dan hij rechtstond. De Nederlander moet hoogdringend weer met beide voeten op de grond gebracht worden en voor het elftal spelen. Werk aan de winkel voor Philippe Clement.

Club mocht niet klagen over het gelijkspel van Anderlecht en Antwerp een dag later (2-2). Beide ploegen blijven daardoor op een behoorlijke afstand en het resultaat is ook een meevaller in het vooruitzicht van de dubbele confrontaties deze week. Club moet het twee keer opnemen tegen Antwerp, dat een flinke mentale klap kreeg, en Anderlecht kan met dat ene puntje woensdag alweer naast Genk staan.

De verliezer van deze speeldag is Roberto Martinez. Een week voor hij zijn EK-selectie bekendmaakt, kon geen enkele youngster imponeren. Behalve De Ketelaere lieten ook Sambi Lokonga, Verschaeren en Cobbaut het dit weekeinde behoorlijk afweten.

Veteraan Dieumerci Mbokani was met ruime voorsprong de beste man in het Astridpark. De oude krijger liet zijn oude en huidige bazen nog eens zien dat hij op z’n beste dagen nog steeds de beste spits van het land is. Vraag is alleen hoeveel van die dagen hij nog in de aanbieding heeft.

Mbokani scoorde in de tweede helft maar liefst vier keer. Twee keer werd hij door de VAR teruggefloten. Sneu voor de Great Old, die de overwinning verdiende, maar er viel de arbitrage niets te verwijten. Als de lijnrechter bij twijfel niet mag vlaggen, kan je nadien niet klagen dat er buitenspel bespeurd wordt bij het begin van een fase. Maar ex-ref Tim Pots vond een van de buitenspelgevallen geen clear error en vond dat de VAR daar niet mocht ingrijpen.

Op de gelijkmaker van Miazga in de 99ste minuut viel niets aan te merken. Ja, er was vijf minuten extra speeltijd aangekondigd, maar dat is een minimum. Bovendien had de scheidsrechter het spel neergelegd vanwege een blessure van een Antwerp-speler. Logisch dus dat Anderlecht de bal terugkreeg en brute pech voor de bezoekers dat uit de voorzet van Trebel nog een doelpunt volgde.

Antwerp-Anderlecht bracht na een saaie eerste helft een boeiende tweede periode, met vooral dank aan de bezoekers. De leukste match van het weekeinde was echter KV Mechelen-KV Oostende (5-3). KVO liep twee goals uit en leek een stevige optie te nemen op het laatste Europese ticket, maar de Mechelaars toonden veerkracht en hadden tien keer kunnen scoren.

Oostende blijft aan de leiding in de Europe Play-off, maar voelt de hete adem van KV Mechelen en Standard in de nek. De Rouches klopten zaterdag AA Gent (2-1), waarmee het dit seizoen niet meer goedkomt.

EUROPA

*Bayern Mûnchen werd voor de negende keer op rij Duits kampioen. Het kreeg de hulp van Borussia Dortmund, dat eerste achtervolger RB Leizpig klopte (3-2). De ploeg uit Beieren zette de nieuwe landstitel enkele uren later in de verf met een doelpuntenfestival tegen Borussia Mönchengladbach (6-0).

Robert Lewandowski is weer fit en onderstreepte dat met drie treffers. Bayern was naar mijn gevoel dit seizoen de beste ploeg in de Champions League en zou met Lewandowski wellicht de kwartfinale tegen PSG gewonnen hebben.

*In Engeland moet Manchester City een weekje langer geduld koesteren. Het verloor immers van Chelsea (1-2). Het is al de tweede nederlaag op korte tijd van de Citizens tegen de ploeg van Thomas Tuchel. Ook in de halve finale van de FA Cup werd verloren. Aan deze nederlaag moet het team van Pep Guardiola niet te zwaar tillen. City speelde met een veredeld B-elftal. Laat ons hier dus geen conclusies richting finale van de Champions League trekken. Overigens is het te hopen dat het gezond verstand bij Uefa zegeviert en de eindstrijd van Istanbul naar Wembley verhuist. In deze tijden is het volstrekte onzin om tienduizend Britse fans naar Istanbul te vliegen, vooral omdat Turkije in lockdown is.

City had gisteren de titel kunnen pakken indien Man United had verloren. De Red Devils haalden het echter bij Aston Villa (1-3) en zijn zeker van een ticket voor het volgende kampioenenbal na het verlies van West Ham tegen Everton (0-1). United verloor echter Maguire met een blessure en dat zou wel eens een flinke tegenvaller richting finale van de Europa League kunnen zijn.

*Inter won zonder Lukaku met zware cijfers van Sampdoria (5-1). Atalanta blijft tweede na winst bij Parma (2-5). Napoli blijft in de running voor de Champions League na winst bij Spezia (1-4). Dries Mertens viel na het uur in en lag zeven minuten later alweer in de lappenmand. Milan haalde het voor de eerste keer sinds 2011 bij Juventus (0-3). De Oude Dame zakt naar de vijfde plaats en zou wel eens naast deelneming aan de Champions League kunnen vallen.

*La Liga beleefde ‘de moeder van alle voetbalweekends’, zo heette het in de promotieteksten. Barcelona-Atlético Madrid was een flinke sof. Beide ploegen moesten winnen om hun lot in eigen handen te houden, maar wilden vooral niet verliezen om uitgeschakeld te worden. Atleti was voor de rust de betere ploeg, vooral dankzij een uitstekende Yannick Carrasco. Dé actie van de match kwam op naam van Lionel Messi (hij schudde zeven man van zich af), maar Jan Oblak redde en voor de rest kwam de Argentijn niet in het stuk voor.

Atlético verloor al 21 punten in zestien wedstrijden, maar blijft op kop. De superspeeldag werd immers een maat voor niets. Real Madrid-Sevilla eindigde immers op 2-2. De hoofdrol in de partij was voor de VAR. De ref floot voor een strafschop voor Real (en mogelijk was een rode kaart voor doelman Bounou gevolgd), maar legde vanwege handspel finaal de bal op de strafschopstip honderd meter verder. Sevilla leek voor het eerst sinds 2008 te gaan winnen bij Real, maar in de toegevoegde tijd schoot Kroos de bal tegen het been van de tien minuten eerder ingevallen Hazard die dus de gelijkmaker op zijn naam kreeg (2-2).

*In Frankrijk verspeelde Paris Saint-Germain mogelijk de titel. Het bleef bij Stade Rennes (met Doku) op 1-1 steken. PSG kwam via een strafschop op voorsprong en dat zou (ik heb de beelden niet gezien) een cadeau geweest zijn. Hoe dan ook, Lille – dat vrijdag al de derby in Lens won (0-3) – telt nu drie punten voorsprong.

