We gaan naar Congo en nemen mee: een masker en een tand

Filip en Mathilde van België zijn zopas afgereisd naar Congo, met een hoop schoon volk in hun zog, en met twee cadeaus in de valies: een masker dat ooit in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika was beland, en een kies die toebehoorde aan de vermoorde ex-premier Patrice Lumumba. Het verhaal rond die tand is ondertussen gekend. De historische onafhankelijkheidsrede van Koning Boudewijn in 1960, waarin de ‘weldaden’ van Leopold II uitvoerig aan bod kwamen, werd gevolgd door een even historische…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Filip en Mathilde van België zijn zopas afgereisd naar Congo, met een hoop schoon volk in hun zog, en met twee cadeaus in de valies: een masker dat ooit in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika was beland, en een kies die toebehoorde aan de vermoorde ex-premier Patrice Lumumba.

Het verhaal rond die tand is ondertussen gekend. De historische onafhankelijkheidsrede van Koning Boudewijn in 1960, waarin de ‘weldaden’ van Leopold II uitvoerig aan bod kwamen, werd gevolgd door een even historische repliek van Congo’s eerste premier Patrice Lumumba, die Boudewijn op zijn plaats zette en diens gezicht even wit deed uitslaan als zijn smetteloos wit pak.

We kennen het vervolg: in hetzelfde jaar pleegde kolonel Joseph Mobutu een staatsgreep, met steun van de CIA én minstens met medeweten van het Belgische Hof. Een paar maanden later werd Lumumba geëxecuteerd en zijn lichaam in zwavelzuur opgelost. Behalve een paar tanden die als aandenken werden getrokken, of misschien als een soort bewijs aan de opdrachtgevers dat de klus geklaard was. De Belgische ex-rijkswachter Gerard Soete, bij de moord betrokken en in 2016 overleden, hield er een als souvenir in huis.

Maffieuze piratenbende

Dat is allemaal aan het licht gekomen dankzij gedegen research. Maar de strapatsen van Leopold II als alleenheerser van Congo-Vrijstaat blijven in Laken voor ongemak zorgen, vooral met de schrik dat de Congolese staat op het idee zouden komen om een deurwaarder met een schadeclaim op het paleis af te sturen. Dus schreef Filip twee jaar geleden een soort excuusbrief, overgoten met een woke-saus en wat BLM-kruiden. Het idee daarachter heb ik in een vorige bijdrage al uit de doeken gedaan: door heel de Belgische natie te culpabiliseren en ‘hét racisme’ te veroordelen, wordt de aandacht afgewend van de Coburgs, de persoonlijke obsessie van Leopold II, tot en met het aandeel van het Hof in de liquidatie (letterlijk dan) van Lumumba en de installatie van dictator Mobutu.

Man en olifant (niet) noemen, daar gaat het dus over. Primair is de Belgische monarchie rechtstreeks medeverantwoordelijk voor heel de post-koloniale kleptocratie die sinds Mobutu, en nadien vader en zoon Kabila, is uitgewoekerd tot een echt plunderregime op kap van de bevolking, en dat voor een land dat enorm rijk is aan grondstoffen. Het leger is nog altijd een maffieuze piratenbende die in Oost-Congo even erg huishoudt als het half dozijn rebellenmilities. De laatste 25 jaar heeft de toestand van chaos en anarchie in die hel naar schatting 6 miljoen doden geëist.

Zo’n failed state draait bijna uitsluitend rond de zelfbediening van een kleine elite. De vorige president, meester-zakkenvuller Joseph Kabila, is politiek wat op de achtergrond geraakt, maar bezit nog altijd meer dan 80 bedrijven in Congo, en behoudt zijn greep op de economie én het leger. Zijn opvolger, de huidige president Félix Tshisekedi en gastheer van het vorstenpaar, is (via vervalste verkiezingen én met steun van Kabila) aan de macht gekomen als anti-corruptie-politicus, maar de 122 miljoen euro die de Kabilaclan blijkens een internationaal onderzoek ontvreemdde uit te staatskas, worden niet teruggevorderd.

Koninklijke Schenking

Dat zou dus sowieso voor Congo prioriteit nummer één moeten zijn, om te bewijzen dat het tijdperk van wanbeheer ten einde is: zelf orde op zaken stellen, het gestolen overheidsgeld terugvorderen, eventueel met inbeslagname van de Kabila-bezittingen. Als koning Filip dan verder last zou hebben van zijn geweten, dan moet hij maar wat gronden, huizen, domeinen en kastelen verkopen om de Congolese staat te vergoeden.

Niemand zal hem dat beletten, ook al weten we dat ook die schadevergoeding grotendeels in de zakken van de politieke elite zal verdwijnen. Het Belgische koningshuis bezit nog altijd een groot vastgoedpatrimonium, ondergebracht in de ‘Koninklijke Schenking’, een ideetje overigens van Leopold II zelf om successierechten te ontwijken. Voor het onderhoud van dit vastgoed, bestaande uit kastelen, parken, domeinen allerhande in België en buitenland, draait de belastingbetaler vandaag nog altijd op. Zijn we daar ook van af.

Maar zoiets is uiteraard onbespreekbaar, en geen enkele politicus waagt het om Filip en C° met die ongemakkelijke waarheid te confronteren. Dus worden het weer berouwvolle gestes, vriendelijke schouderklopjes, melige toespraken over spijt namens het Belgische volk, en pogingen om de negertjes te paaien met een masker en een tand. Dàt noem ik pas racisme.

Een masker als symboliek, het kan ook wel tellen. De koninklijke missie is een operatie Schone Schijn die vooral het privébezit van de Coburgs moet vrijwaren tegen eventuele claims. Ondertussen worden wij verder heropgevoed tot postkoloniale boetelingen, voor een tijdvak van de vaderlandse geschiedenis waarin Vlamingen nota bene als petits nègres werden behandeld. Ergens een partij in Vlaanderen die de Congolese olifant in de kamer durft te benoemen? Van links moeten we dit niet verwachten, maar misschien toch vanuit republikeinse kringen, wie weet…