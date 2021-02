Welke single wil weg uit de wachtkamer?

Door corona ligt het daten op apegapen. Nee wacht! Een vrijgezel zou telkens opnieuw vier dezelfde potentiële partners mogen daten als hij zweert op het hoofd van Van Ranst om het daarbij te houden. Dat was nog de puberale maatregel tijdens de eerste lockdown. Of hoe de overheid nu ook de eerlijke concurrentie op de datingmarkt verstoort met de hulp van een virus. Maar corona helpt ook wie weg wil uit de wachtkamer. In quarantaine zitten of leven op een…

Door corona ligt het daten op apegapen. Nee wacht! Een vrijgezel zou telkens opnieuw vier dezelfde potentiële partners mogen daten als hij zweert op het hoofd van Van Ranst om het daarbij te houden. Dat was nog de puberale maatregel tijdens de eerste lockdown. Of hoe de overheid nu ook de eerlijke concurrentie op de datingmarkt verstoort met de hulp van een virus.

Maar corona helpt ook wie weg wil uit de wachtkamer. In quarantaine zitten of leven op een knuffelcontactrantsoen is niet gelijk aan wachten op Mister of Miss Right. Of Left voor de linksen onder ons. In uw eentje thuis kan u maximaal alle voorbereidingen treffen tegen dat u terug uit uw kot mag, te beginnen met: welke vrienden zal ik dumpen? Dumpen is gemakkelijk dezer dagen want u mag toch niemand zien.

Vrijgezellen houden elkaar vrijgezel

Sommige vrijgezel-vrienden zijn een zegen en te koesteren, dus gooi niet meteen het kind met het badwater weg.

Maar welke singles kan je best dumpen? Zij die je uithoren over je liefdesleven en daar ongevraagd over adviseren doorspekt met eigen negatieve ervaringen. Luister je naar hen, dan kan je er donder op zeggen dat je relatie-in-wording kort nadien afspringt. Het brein is niet bestand tegen bagger van anderen, daar blijft slib van hangen dat prelaties oftewel prille relaties verstikt.

Deze vrijgezel heeft er belang bij dat jij ook vrijgezel blijft, kwestie van samen de illusie te kunnen blijven koesteren dat het niet ligt aan ‘ons’. ‘Ons’ is hier een geweldige valkuil.

De semi-singles

Deze eerste groep te dumpen ‘vrienden’ valt ook vaak voor bad boys – verklappen ze verrukt om hun vrijgezellenstatus te verklaren als was het een mysterieuze speling van hun DNA. Deze relaties eindigen allemaal dramatisch met: ‘Mannen! Ze zijn allemaal dezelfde!’ Bad boys. Zo te horen lijken ze op Georges-Louis Bouchez, je hebt er vooral veel werk mee.

Er zitten ook lelijkaards tussen met een hoog goeroegehalte. Je weet wel, als puisterige puber met Habsburgse kin was het huilen met de pet op en nu rijgen ze bloedmooie vrouwen aaneen dat het een lieve lust is. Hun geheim? Protserige praatjes, knappe kunstjes of een stijgende status. Is hij mooi, meedogenloos én goeroe dan moet je ervan wegblijven. Echt. Gewoon. Wegblijven.

Dit type vrijgezel beweert steevast niet echt single te zijn. Het is een semi-single die zich van jouw saaie vrijgezellenbestaan wil distantiëren met kronieken over heftige relaties en exen die dweperig dankbaar zijn voor de relatie doch verbazend verbitterd blijven omdat die afgelopen is. Zelf blijven ze ter plaatse stuntelen in de liefde, hunkeren naar echtheid en het aanbidden van zichzelf.

Ja, met schoonheid of praatjes camoufleren ze meesterlijk wat hen drijft, namelijk één grote brok onzekerheid. Dat trekt onbewust singles aan die verslaafd zijn aan drama. Maar als het vloed wordt storten zandkastelen in. Ook bij de bad boys. Er bestaat beslist ook een vrouwelijke variant van, ongetwijfeld met sletterige benaming.

De toxische vrienden

Vrijgezellen kunnen zich niet genoeg omringen met koppels die struikelen in hun relatie, vallen, opstaan en weer samen doorgaan. Zulke koppels klooien ook maar wat aan en vinden dat prima. Perfecte paren moet je mijden als sars-cov-2. Ze zijn fake.

Welke ‘vrienden’ raak je best nóg kwijt? De paartjes die je last minute uitnodigen om hun feest op te vullen wanneer te weinig volk opdaagt. Die je ook willen koppelen aan die ene andere opgetrommelde single, als een soort verwrongen goeie daad als was het De Warmste Week. Er ontspinnen zich dan geforceerde koppel-in-wordinggesprekken als een soort Blind Getrouwd avant la lettre. Tenenkrullend is dat.

Schadelijk ook zijn zij die je als B-vriend inzetten wanneer hun A-vrienden – hun échte vrienden – niet kunnen: ‘Sorry, lunch zal toch niet lukken want mijn beste vriendin komt.’ Drie uur later: ‘Hallo? Ja, ik ben het weer, kunnen wij tóch afspreken voor koffieklets want ze is al weg. Kom je?’ Ontstellend is dat.

Of de koppels die je mee op weekend vragen in hun buitenverblijf, maar waar je ter plekke vaststelt dat je moet slapen op een tochtige zolder, op de overloop of in de wasplaats, want er zijn niet genoeg kamers en die blijken exclusief voor koppels. Het is niet omdat je een plezante bent dat je met jezelf moet laten lachen. Hou hen vanaf nu permanent uit je bubbel, het is nog nooit zo gemakkelijk geweest.

De wilde weldoeners

De vrienden-weldoeners zijn een aparte categorie. Wat zeg ik? Ze zijn buiten categorie! Hoed je voor hen, zeker nu je van Alexander en Frank twee knuffelcontacten mocht kiezen voor kerst.

Vrienden-weldoeners nodigen graag eens een eenzame uit. Ze wikkelen hun liefdadigheid in vriendschap. Ze geven altijd en nemen nooit, doch énkel wanneer het hen past en dat is zelden in tijden van nood. Ha, wellicht lossen deze ‘vrienden’ op dankzij de crisis!

Hoe herken je hen? Aan het feit dat je innerlijk vuurtje uitdooft na elk bezoek aan hun adres terwijl je je smeulend afvraagt hoe dat komt. Dat komt door hun medelijden. Medelijden is een sluipend gif, dodelijker dan corona. Hou minstens honderd meter afstand.

De vaste seksbuddy of het knuffelmaatje

En ondertussen lijdt de overheid – die blijkbaar geen singles consulteert bij haar besluitvorming – aan voortschrijdend geregel zonder inzicht. Niemand weet wat vrijgezellen zijn – behalve de vrijgezel zelf – en toch heeft iedereen er een mening over, met name het wandelende cliché.

Het onderwerp aansnijden veroorzaakt altijd een ongemakkelijke stilte die – terwijl de dialoog verglijdt in een monoloog – aanzwelt tot zo’n onverdraaglijke lawine dat er wel altijd iemand is die ze nog gecontroleerd wil laten ontploffen door het opperen van een progressieve uitweg zoals: ‘Wist je dat Nederlandse singles die lichamelijk contact missen vanaf nu één seksbuddy of knuffelmaatje mogen kiezen terwijl Belgische singles nog wat moeten doorbijten.’ Ik zocht het artikel op en vond daar ook een link met als titel: ‘Antwerpse singles in lockdown getuigen: “Geen huidhonger maar coronageilheid. Het einde van de crisis vier ik met een trio.”’ Dat artikel staat achter een betaalmuur, maar dat is niet erg. Er is nog veel werk aan de single-winkel.

Volgende week gaat het over daten in groep, de mythes en wat u altijd al wilde weten