Windmolens stilgelegd wegens te veel kernenergie? Niet zo snel

Groot nieuws in energieland en een reeks krantenartikels de voorbije dagen. Nog nooit produceerden de windmolens in dit land zoveel stroom, maar tegelijk liet energiebedrijf Eneco weten dat windpark Seamade ‘bijna volledig werd stilgelegd’. Onmiddellijk werd met een vermanende vinger naar de kerncentrales gewezen die ‘teveel’ energie zouden leveren. Uiteraard met de boodschap dat de kerncentrales maar best snel zouden sluiten en moesten worden vervangen door gascentrales

Een één-tweetje

Minister Tinne Van der Straeten pikte het gretig op. Ze zag alweer een reden zag om nucleaire energie in te wisselen voor een gasvloot. Een één-tweetje waar de gemiddelde eersteklasser de supporters wild mee krijgt. Dat het kabinet-Van der Straeten een goede verstandhouding heeft met Eneco is bekend, maar kritisch zijn is natuurlijk ook niet verboden.

Dus,… klopt het verhaal? Werden de windturbines op zee uitgeschakeld omdat er teveel kernenergie werd geproduceerd?

Negatieve prijzen

Heel wat energiespecialisten dachten er het hunne van. Om te beginnen was er inderdaad sprake van negatieve prijzen op de elektriciteitsmarkt. Hoewel tussen 7 uur en 9 uur de stroomprijzen nog in de buurt van 50 euro/MWh stonden (hoogste cijfers van de dag), gingen ze van 11 uur tot 16 uur helemaal in het rood. Er zijn gisteren ook windmolenparken afgeschakeld. Tussen 7 uur en 10.30 uur draaiden de windmolens op zee bijna allemaal op een laag pitje en schakelden ze terug naar ongeveer 40% van het vermogen. De windmolens gingen dus massaal minder produceren…

Alleen deden ze dat op het moment dat de stroomprijs het hoogste was en begonnen ze terug volop te produceren… toen de prijzen negatief werden. Dat minder produceren had dus duidelijk een andere reden. Volgens een journalist was het terugschakelen door Eneco tussen 7 uur en 12 uur enkel te wijten aan veiligheidsmaatregelen.

Om de turbines te beschermen tegen te hoge windsnelheden worden die letterlijk deels uit de wind gezet. Tussen 12 uur en 13 uur werd er volgens diezelfde journalist 80 MW van het Seamadepark afgeschakeld. Dat is zowat 16% van het windpark, nogal mager om dit ‘bijna volledig stilgelegd’ te noemen. Wie de grafieken van Elia erop naslaat merkt dat terugschakelen overigens niet eens op.

Duitsland

Wat was er dan wel aan de hand? Verschillende zaken gebeurden tegelijk. Minister Tinne Van der Straeten moest kort voor middernacht in de plenaire vergadering toegeven dat niet alleen de stroomverbinding met Duitsland buiten dienst was, maar dat ook de marktkoppeling niet beschikbaar was. Dat systeem zorgt ervoor dat we zo optimaal mogelijk stroom kunnen uitwisselen met onze buurlanden… Daardoor kon 3000-4000 MW minder stroom worden uitgewisseld. Ondanks het feit dat men in het buitenland nog duurdere en koolstofrijke stroom moest gebruiken (in Duitsland draait er zowaar nog bruinkool), hadden we hen met onze 12 GW aan klimaatvriendelijke stroom uit de nood kunnen helpen.

Geen comfortabele situatie, maar het had nog een stuk erger kunnen zijn als deze situatie zich zou voordoen wanneer dit land tijdens een koude, donkere én windstille week op invoer aangewezen is. Verbindingen met het buitenland zijn een tweesnijdend zwaard. Nog erger dan dat, bronnen uit de markt geven aan dat de problemen met in- en uitvoer van stroom wel eens een heel weekend kunnen duren.

Vergunning voor nieuwe gascentrale

Waarom dan toch die uitlating van Eneco? Daar heeft vandaag iedereen het raden naar. Het bedrijf deed al wat wenkbrauwen fronsen toen het vorig jaar paginagrote advertenties publiceerde om de nietsvermoedende lezer voor de keuze stellen of men windenergie dan wel kerncentrales verkoos. Opvallend, want het is geen geheim dat Eneco ondertussen, weliswaar onder een andere naam, een vergunning op zak heeft om een grote gascentrale (870 MW) te bouwen in de buurt van Charleroi.

Journalisten lieten in alle openheid weten dat er meer dan één poging bij hen werd ondernomen om er een journaalonderwerp van te maken waar ze bewust (terecht) niet hebben op toegehapt. We mogen voor energiemarkt best wat kritischer zijn over dit soort beweringen van marktspelers. Maar ondanks heel wat kritische vragen gingen de artikels netjes in druk. Toch maar een degelijke factcheck overwegen dan maar?