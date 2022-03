Zelenski: van lolbroek naar Europees icoon

Wie is Volodomir Zelenski? Don Croonenberg schreef een biografische schets van de Oekraïense president. Hij groeide op in een Joods-Oekraïense familie, met het Russisch als thuistaal. Zelenski werd bekend als komiek in … Rusland. Nog bekender en rijk werd hij met onderbroekenlol met een maatschappijkritisch tintje, melige films en een serie over een leraar die president van Oekraïne wordt. Dan werd hij president met een missie. De missie bleek wat hoog gegrepen, maar door de inval van de Russen werd hij een icoon in Europa. Een bijzonder verhaal. Dat Don Croonenberg met zwier vertelt.

Het boek is te koop in de winkel van Doorbraak.be