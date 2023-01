18 januari. Net binnen: Raad van Vlaanderen ontbindt zichzelf, Duitsers houden nieuwe verkiezingen tegen

1995 Tijdens een persconferentie wordt bekend gemaakt dat er bij het Franse dorp Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche) een stelsel prehistorische grotten is ontdekt met daarin prachtige rotsschilderingen door mensenhanden gemaakt. De schatting is dat dit 17 000 jaar geleden gebeurde. Het grottenstelsel is 9 hectare groot. De ontdekkers zijn wijnproducente Eliette Brunel Deschamps, conservator Jean-Marie Chauvet en ingenieur Christian Hillaire. Na hun eerste bezoek op 18 december 1994 werden de autoriteiten ingelicht.

Toen prehistorici de authenticiteit van de magnifieke tekeningen bevestigden werd de grot onmiddellijk onder politietoezicht gesteld. Ook wordt er een elektronisch alarm- en videobewakingssysteem aangelegd. Bij een grondig én behoedzaam onderzoek en diverse koolstofdateringen blijkt dat de ouderdom van de afbeeldingen ca. 35 000 jaar is. Ze zijn dus 15 000 jaar ouder dan die in Lascaux. Om de kunstschatten voor de eeuwigheid te bewaren worden de Chauvetgrotten niet opengesteld voor publiek.

Om toch de beleving van de grot van Chauvet mogelijk te maken, is in 2015 een kopie geopend van de grot, inclusief haar tekeningen. In deze ‘kunstgrot’, de Caverne du Pont d’Arc genoemd, worden rondleidingen gegeven in verschillende talen. Deze kopie is tien keer groter dan de kopie die gemaakt werd van de grot van Lascaux. Zelfs de luchtvochtigheid en lichtomstandigheden zijn nagebootst.

1967 De Britse astronomen Jocelyn Bell en Antony Hewish ontdekken de eerste pulsar, een snel ronddraaiende neutronenster die elektromagnetische straling uitzendt in de vorm van snelle pulsen.

1964 Het Oost-Duitse koopvaardijschip Kap Arkona wordt aangevaren door de Noorse tanker Ida Knudsen. Loodsboot 5 uit Oostende kan 30 bemanningsleden in veiligheid brengen.

1935 De Peruaanse hoofdstad Lima viert haar 400ste verjaardag. De stad, die nu ongeveer 10 miljoen inwoners telt, werd in 1524 gesticht door de Spaanse veroveraar Francisco Pizzaro.

1918 De activistische Raad van Vlaanderen ontbindt zichzelf om plaats te maken voor een nieuwe, verkozen Raad. Het stemrecht blijft beperkt tot mannen van 21 jaar en ouder. Als er een machtig propagandaoffensief wordt ingezet met talrijke meetings, botst men op de onwil en de tegenstand niet alleen van belgicisten, maar ook van de Duitse bezetters. In Antwerpen worden op Duits bevel meetings afgelast en op andere plaatsen (Mechelen en Tienen) kunnen zelfs geen bijeenkomsten voor de kandidaatstellingen plaatsvinden. Uiteindelijk wordt er in 153 gemeenten gestemd. In 150 gemeenten vinden er door Duits ingrijpen geen verkiezingen plaats.

1911 Het eerste vliegtuig dat op een schip landt. De Amerikaanse piloot Eugene Burton Ely landt zijn toestel op de USS Pennsylvania. Om het vliegtuig na de landing te stoppen werden kabels met daaraan zandzakken over het dek gespannen. Het vliegtuig had haken om de kabels op te vangen. Ely kon na ongeveer 9 meter stoppen. Twee maanden eerder had hij het eerste vliegtuig vanaf het dek van een schip laten opstijgen. Hij overlijdt op 19 oktober 1911, twee dagen voor zijn 31ste verjaardag.

1903 De Italiaanse natuurkundige en uitvinder Guglielmo Marconi (1874-1937) brengt een radioverbinding tot stand tussen de Verenigde Staten en Engeland.

1901 Geboorte in Wuustwezel (Antwerpen) van Renaat van Thillo, mijningenieur en leider van de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen (VAVV). Was in 1923-1924 lid van het hoofdbestuur van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) in Leuven. Met Tony Herbert en Arthur Mulier richt hij de Kortrijkse Katoenspinnerij op, waarna hij bij Gevaert hoofd van de radiografische platenontwikkeling wordt. In 1930 is hij de stuwende kracht bij de oprichting van de Vlaamse Voetbalbond.

ADVN

Eind 1940 wordt met de goedkeuring van de secretarissen-generaal de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen (VAVV) opgericht, met als doel jongeren werken van openbaar nut te laten uitvoeren. De VAVV legt moerassen droog, bouwt dijken, legt wegen aan, enz. Ze krijgt financiële steun van de Generale Maatschappij van België. Voor de Franstaligen komt een Service des Volontaires du Travail pour la Wallonie (STVW) tot stand.

Van Thillo, die sterke Verdinaso-sympathieën heeft, wordt aangesteld tot arbeidsdienstleider. Hij vaart zo veel als kan zijn eigen koers, los van de secretarissen-generaal en rekruteert zijn kader bij oud-Dinaso’s en leden van de Luitenant De Winde-kring, een vereniging van krijgsgevangen Vlaamse officieren. Op 30 januari 1941 opent de VAVV een eerste kamp te Meer bij Hoogstraten (Antwerpen). Hieraan nemen namen 77 vrijwilligers deel. Daarnaast starten een Ploegleidersschool ‘Joris van Severen’, de Veldmeestersschool ‘Cyriel Verschaeve’ te Schoten (Antwerpen) en Werkkampen in alle Vlaamse provincies. Vanaf 1 september 1941 wordt ook een afdeling voor meisjes (de VAVV Vrouwelijke Jeugd) opgericht.

Eind 1941 wordt de VAVV overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zo komt Van Thillo in een bittere strijd met zijn vroegere vriend Gerard Romsée, die meer (VNV-)invloed wou krijgen op de VAVV. In 1942 komen ze tot een akkoord: het VAVV-kader wordt met leden van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) versterkt in ruil voor een wervingscampagne.

Maar Renaat van Thillo, gesteund door de Reichsarbeitsdienst, blijft zich onafhankelijk opstellen, tot Romsée in 1944 de VAVV gewoon ontbindt. Meteen richt Van Thillo de VAVV als vereniging zonder winstoogmerk opnieuw op. Hij krijgt af te rekenen met dissidenten in eigen rangen, onder meer van leden van Nederland Eén! In augustus 1944 trekt hij naar Duitsland en werd er arbeidsdienstleider in de Vlaamse Landsleiding van Jef van de Wiele. In 1945 ontkomt Van Thillo naar Argentinië. In België wordt hij in 1947 bij verstek ter dood veroordeeld.

Hij is overleden op 25 januari 1989 in La Lucila, Argentinië, op de leeftijd van 88. Het lied van de VAVV, Glanzende spaden (Bert Peleman/Armand Preud’homme), overleeft de oorlog in vele jeugdbewegingen. Renaat van Thillo was de broer van Cyriel ‘Bill’ van Thillo, de stichter van een steeds meer uitdeinend mediaconcern, nu DPG Media, geleid door Christian van Thillo.

1894 Geboorte in Rotterdam (Zuid-Holland) van Wilhelm Tenhaeff, parapsycholoog. Hij wordt in 1953 de eerste hoogleraar in de parapsychologie ter wereld, aan de Universiteit van Utrecht van 1953 tot 1978. Was medeoprichter van het Tijdschrift voor Parapsychologie en schreef tientallen boeken, waaronder Het spiritisme, De voorschouw: onderzoekingen op het gebied van de helderziendheid in de tijd, Buitenzintuigelijk waarnemen, Parapsychologische verschijnselen in het dagelijks leven, enz. Hij werd bekend door zijn vele lezingen en radiopraatjes. Tenhaeff overleed in 1981 op de leeftijd van 87.

1818 Geboorte in de oude Hanzestad Kampen (Overijssel) van Johannes van Vloten, een veelzijdig onderzoeker, die zich onder andere bezighield met taal- en letterkunde, kunst- en literatuurgeschiedenis, theologie en filosofie. Hij staat bekend als herontdekker van Spinoza’s werk en vrijdenker in diens traditie, met een grote betrokkenheid bij allerlei maatschappelijke kwesties. Van Vloten was een van de grondleggers van het moderne humanisme. Hij overleed in 1883, 65 jaar oud. Hij is opgenomen in de Canon van Nederland.