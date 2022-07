2 juli. Net binnen: VMO 2.0 opgericht.

Elk jaar De Internationale Dag van de Coöperatieven, uitgeroepen door de Verenigde Naties. Op het gebied van gezondheid, landbouw, productie, detailhandel, financiën, huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs, sociale diensten en vele andere gebieden waar coöperaties worden gevonden, blijven ze wereldwijd bewijzen dat dit een veerkrachtig, democratisch en toekomstgericht bedrijfsmodel is.

Zelfhulp en solidariteit, sociale verantwoordelijkheid en zorg voor de gemeenschap staan hier voorop, zonder dat winstgevendheid er onder te lijden heeft. Kijk naar de bankencrisis van 2008: de coöperatieve banken deden het in alle landen duidelijk het best.

Meer dan 12% van de mensheid maakt deel uit van een van de 3 miljoen coöperaties ter wereld. De grootste 300 coöperaties en onderlinge maatschappijen rapporteren een totale omzet van 2035 miljard dollar. Coöperaties bieden werk aan 280 miljoen mensen over de hele wereld, dat is 10% van de werkende wereldbevolking.

2016 Overlijden in Amsterdam van de volkszangeres Renée de Haan (1954-2016). Ze groeide op in de Jordaan in Amsterdam. Ze zong alom bekende levensliedjes als Vuile huichelaar, Mannen (Steeds weer de verkeerde), In een wereld zonder jou, Weet jij dan niet wat liefde is, Geef mij de sleutel… Ze doet mee aan het tv-programma De Afvallers in de hoop haar obesitas onder controle te krijgen, maar dat mislukte dramatisch. Ze overlijdt aan darmkanker.

1995 Geboorte in Haren (Groningen) van de zangeres-songwriter Mariska Brink, bekend voor de nummers die ze zong met de groep MAARIS, Time, The road, I know en solo: Nobody’s home, Ordinary people, enz. Ze kwam onder de aandacht via het tv-programma The Voice of Holland (2013).

1990 Tijdens de jaarlijkse moslimbedevaart in Mekka breekt paniek uit in een voetgangerstunnel waardoor 1426 pelgrims sterven door vertrappeling.

1977 Overlijden in Lausanne van Vladimir Nabokov (78), voluit Vladimir Vladimirovitsj Nabokov, Russische schrijver die in 1945 de Amerikaanse nationaliteit kreeg. Zijn bekendste Russische romans zijn Masjenka (1926), Een lach in het donker (1936), de Dostojevski-parodie Wanhoop (1936) en zijn, naar eigen zeggen, beste en meest nostalgische roman De Gave (1937) die handelt over het leven van een Russische balling in Berlijn. Het overgrote deel van zijn korte verhalen schreef Nabokov in de jaren twintig en dertig in het Russisch. Nabokov schreef in 1937 één kortverhaal, Mademoiselle O, in het Frans. Het werd erg goed onthaald en hij werd uitgenodigd om het te gaan voorlezen in leesclubs in Brussel en Antwerpen.

Zijn bekendste werk is de geruchtmakende roman Lolita uit 1955, die de uitzinnige liefde van een veertigjarige intellectueel Humbert voor de jonge Amerikaans meisje Dolores beschrijft. Het boek veroorzaakte een schandaal. De roman werd door sommigen als ‘obsceen’ ervaren, waardoor het boek een tijdje verboden werd. Mogelijk was dat de best denkbare reclame. Tegenwoordig wordt het beschouwd als een hoogvlieger van de moderne literatuur.

1976 Noord- en Zuid-Vietnam worden verenigd in de Socialistische Republiek Vietnam.

1971 Oprichting in Antwerpen van de Vlaamse Militanten Orde (VMO), tweede versie. De eerste VMO was in 1950 gesticht door Bob Maes die ze op 12 juni 1971 ontbindt onder druk van de Volksunie. De nieuwe VMO is een initiatief van Bert Eriksson (1931-2005), gewezen beroepsmilitair (paracommando) en Korea-vrijwilliger. Dat zal er wel beslissend toe bijgedragen hebben dat zijn nieuwe VMO veel meer paramilitair en ook anticommunistischer was dan de eerste.

1964 Geboorte in Leiden (Noord-Holland) van Dominique van der Heyde, journaliste, schrijfster, parlementair verslaggeefster en sinds 2018 chef van de Haagse redactie van NOS Nieuws. Ze schreef onder meer Spitsroeden lopen in Den Haag. Ze was van 2005 tot 2017 getrouwd met journaliste en schrijfster Annet de Jong. Met hun tweeën schreven ze – onder het pseudoniem Anna Levander – een reeks thrillers zoals De Morten trilogie.

1961 Overlijden in Ketchum (Idaho) van Ernest Hemingway (61), Amerikaans schrijver en journalist. Zelfmoord door een geweerschot. Hij schreef onder meer A farewell to arms, The old man and the sea (Pulitzerprijs 1953), For whom the bell tolls, The sun also rises, Island in the stream, To have and have not, The Garden of Eden, en zijn memoires A moveable feast. Hij kreeg de Nobelprijs voor Literatuur 1954. Tijdens zijn laatste levensjaren leed hij aan zware depressies.

1954 Een nieuwe wet bepaalt dat de agglomeratie Brussel uit 19 gemeenten bestaat.

1937 Vermoedelijk overlijden van Amelia Earhart (39), Amerikaans

pilote. Na in 1932 al solo de Atlantische Oceaan te hebben overgestoken, is Amelia Earhart op 11 januari 1935 de eerste piloot die de Grote Oceaan over vliegt en dat ook nog solo. Haar vliegcarrière begon in 1921 in Los Angeles, toen ze vlieglessen nam. Amelia is niet meer te stoppen. Na haar solovluchten krijgt ze in juli 1936 een Lockheed 10E ‘Electra’, gefinancierd door de Purdue University (Indiana) en bereidt ze een vlucht om de wereld voor, op een route rond de evenaar. Die is haar nooit gelukt. In het laatste stuk van 9000 mijl over de Grote Oceaan, dat ze op 29 juni 1937 met haar navigator Fred Noonan start, verdwijnt haar vliegtuig. Nooit is enig spoor gevonden.

1900 Eerste vlucht van een zeppelin boven de Bodensee bij Friedrichshafen (Baden-Württemberg).

1881 De Amerikaanse president James Abram Garfield (1831-1881) wordt neergeschoten in een treinstation in Washington DC door de advocaat Charles J. Guiteau, die als verklaring geeft dat hij geloofde dat God hem had opgedragen om de president te vermoorden. Guiteau krijgt de doodstraf krijgen en wordt in 1882 opgehangen.

1877 Geboorte in Calw (Württemberg) van Hermann Hesse, Duitstalig Zwitsers schrijver en dichter, Nobelprijs voor de Literatuur 1946. Hij combineerde Duitse avondlandcultuur met Oosterse wijsheden en pleitte voor een geestelijke aristocratie. In zijn werk komt alsmaar weer de confrontatie van de mens met zichzelf aan de orde. Bekende werken van hem zijn onder meer Das Glasperlenspiel, Siddharta, Narziss und Goldmund, Demian, Klingsors letzter Sommer, Unterm Rad, Gertrud en vooral Der Steppenwolf. Op een vertaling in het Nederlands van dit meesterwerk uit 1927 is het wachten tot 1964. Hesse was dan al twee jaar overleden.

1843 Overlijden in Parijs van Samuel Hahnemann (88), Duits arts, grondlegger van de homeopathie.

1778 Overlijden in Ermenonville (Oise) van Jean-Jacques Rousseau (66), Zwitsers-Frans filosoof, schrijver, en componist.

1600 Maurits van Nassau (1567-1625), zoon van Willem van Oranje, verslaat aartshertog Albrecht in de slag bij Nieuwpoort, wat de Zuidelijke Nederlanden weer hoop geeft.

1597 Overlijden in Leiden van Frans van Ravelingen, Raphelengius genoemd en geboren in Lanno (Frans-Vlaanderen) in 1539. Hij was hoogleraar en drukker in Leiden, medewerker van Plantijn.