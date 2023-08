22ste IJzerwake: Stop met porno kijken, sticht een gezin en red Vlaanderen!

Een oproep tot samenwerking tussen de V-Partijen en een jonge spreker die oproept om te stoppen met Netflix en porno te kijken en buiten te komen, burgerschap te tonen. Welkom op de 22ste IJzerwake in Steenstrate.

De grote tent, noem het een biertent, steekt boven de polderweiden uit. Net als de vele Vlaamse Leeuwen, enkel zwart-geel uiteraard. Het is het beeld als je door de Stampkotstraat naar de gratis parking rijdt van de IJzerwake, net niet in de Westhoek. Iedereen volgt gedisciplineerd de aanwijzingen van de parkeerwachters. In een tentje aan de ingang van de weide, reken je af, 10 euro voor een inkomkaart aan een lintje en programmaboekje.

Springen

Als je de weide opkomt zie je aan de ene kant die grote tent, die dient voor het ‘IJzertreffen’, het gezellig samenzijn na de IJzerwake. Aan de andere kant van de weide staat een groot springkasteel gevolgd door een bonte verzameling tentjes. Als u graag iets koopt met een Vlaamse Leeuw op, hier kan dat. Wat? Noem maar op, mokken, T-shirts, petten, IJzeren leeuwen, pluchen, enfin alles. En boeken, bergen boeken, oude en nieuwe, over zowat alles, maar vooral over geschiedenis en politiek.

Iets ‘aangebrand’? Iets waarvoor de politie van Ieper zou moeten tussenkomen? Boeken over zowat alle figuren, ja, een standje over Vlaamse graven van Oostfronters. Maar wie op zoek is naar neofascistische literatuur, zal dan toch de juiste mensen moeten kennen om iets onder de toonbank te kopen.

Traditioneel begin

Op de wei staat een groot podium, links geflankeerd door een groot scherm, met de rug naar de Ieperlee en gekeerd naar de weide met de tent en de tentjes. Ook daar een springkasteel en de onmisbare mobiele toiletten. Voor het podium zit het publiek aan lange tafels, met achteraan nog extra stoelen die werden bijgezet. Dat staat altijd goed, stoelen bijzetten. Daar zitten de eerste mensen klaar voor het traditionele begin, een eucharistieviering. Terwijl nog velen tussen de tentjes struinen, zit zowat een helft klaar voor de mis.

De IJzerwake zelf is vrij traditioneel opgebouwd, wat voor een conservatieve bijeenkomst niet zo bijzonder is. Tijdens een bloemenhulde worden onlangs, of al langer overleden Vlamingen herdacht. Dit jaar Oswald Van Ooteghem, Aleidis Dierick, Hugo Portier, Willy De Waele, Wies Moens. Ondertussen worden kransen aan en rond het podium gehangen. (tekst gaat verder onder foto)

PB

Slachtoffers

Er zijn bindteksten die de boodschap van de wake uitdragen afgewisseld met liederen, klassiekers die worden gezongen (de Blauwvoet) of andere klassiekers die worden beluisterd, met beelden op het scherm. Die bindteksten zullen je misschien overtuigen dat de Vlaming onderdrukt wordt in België. Een sukkelaar is die geholpen moet worden. Maar verder blijft de wake een heel traditionele IJzerherdenking zoals die al honderd jaar in deze streek gehouden wordt. Inclusief duidelijke oproepen naar vrede in Oekraïne. Inclusief een Oekraïense violiste.

Naast de traditionele Vlaamse eisen heeft de IJzerwake de bocht genomen naar een conservatieve en identitaire bijeenkomst. Maar echt nieuw is dat niet. De toespraken zijn een mix van beide. De traditionele Vlaamse eisen kwamen vooral in de toespraak van voorzitter Wim De Wit. De Vlaamse Rand, Brusselse taalproblemen, Franstalige ministers die knullig of geen Nederlands spreken, de Belgische blokkering en de oplossing: Vlaamse Onafhankelijkheid.

PB

Leg het eens uit, Bart

In een IJzerwake voor de verkiezingen kon de samenwerking tussen de V-partijen niet onvermeld blijven. ‘De Vlaams-nationale partij die na de verkiezingen van 2024 zou weigeren om samen te werken met die andere Vlaams-nationale partij, draagt een verpletterende verantwoordelijkheid.’ Zei Wim De Wit.

Ook gastspreker Dries Van Langenhove, herhaalde die oproep ‘ik kan niet anders dan de vraag stellen aan Bart De Wever: leg het eens uit aan al deze mensen hier, meneer De Wever, leg het eens uit aan de miljoenen Vlamingen die al zovele jaren om veranderingen smeken, dat u ons land en ons volk liever de verdoemenis in laat rijden samen met corrupte lakeien van het Belgische regime zoals Conner Rousseau, Sammy Mahdi en Alexander De Croo, dan de hand te reiken naar Vlaams-nationalisten als Tom Van Grieken, Barbara Pas en Chris Janssens.’ Dat is wat dit publiek wil horen.

Burgerschap

Maar bovenal klonk op deze IJzerwake de oproep tot Vlaams burgerschap, het opnemen van verantwoordelijkheid voor de Vlaamse samenleving. Al in de ‘thematekst’ klonk net als oproep voor de jeugd ‘Wapent u met de aloude christelijke moraal, met onwankelbare rechtsprincipes, met liefde voor het gezin en traditie! Richt u op het hogere, he goede, het grotere!’

Van Langenhove eindigde zijn toespraak met ‘actie is het tegengif voor wanhoop. Onderneem actie. Ieder van ons kan een verschil maken, hoe klein of hoe groot ook. Ga sporten. Betaal cash. Koop lokaal. Sticht een gezin. Wordt actief op sociale media. Steun nationalistische activisten. Stem Vlaams. Overtuig iedereen in uw omgeving. Ga bij uw lokale nationalistische organisatie. Stop met porno kijken en Netflixen. Kom buiten. Eer uw voorouders, en zeker diegene die nog leven. Draag zorg voor elkaar. Draag zorg voor uzelf.’

Doe iets

Om af te sluiten met een zin die samenvat waar deze IJzerwake voor staat: ‘Laten we ervoor zorgen dat het land van onze voorouders ook het land blijft van onze nakomelingen.’

En de hele heisa over al dan niet strafbare dingen die zouden gezegd worden? Die zorgden voor meer pers en wat meer publiek dan vorig jaar. Maar voor de rest ging deze IJzerwake zoals de vorige 21 op een rustige manier voorbij. Als hierin hét grote gevaar schuilt voor onze nationale veiligheid, dan mogen we op onze twee oren slapen.

Na de wake loopt de grote meerderheid naar de tent, de drank- en andere standjes. Praat eet en zingt. Benieuwd wat in het verslag van de Ieperse agenten zal staan.