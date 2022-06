5 juni. Net binnen: graven Egmont en Hoorn onthoofd

Elk jaar Iedere eerste zondag van juni is het de Dag van het Kapitalisme (Capitalism Day), waarop de lof van het heersende economische systeem wordt gezongen. Een initiatief van de Australische straatzanger Prodos. Het is nu wachten op een miljardair die de ‘Dag van het Antikapitalisme’ in het leven roept. Iets voor George Soros?

1976 Instorting van de Teton-stuwdam bij Sugar City in de Amerikaanse staat Idaho. De dam was pas voltooid. Daarbij komen 11 mensen en 16 000 runderen en paarden om. De totale financiële schade wordt op 2 miljard dollar geschat. De dam werd niet heropgebouwd.

1975 Egypte heropent het Suezkanaal dat sinds de Zesdaagse Oorlog van 1967 was gesloten.

1968 Na een toespraak in Los Angeles wordt senator Robert Kennedy neergeschoten door de Arabier Sirhan Bishara Sirhan. Hij was van 1961 tot 1964 minister van Justitie onder zijn broer, president John F. Kennedy (1917-63), nadat hij diens verkiezingscampagne had geleid in 1960. Presidentskandidaat Robert Kennedy had die dag een overwinning behaald in de staat Californië. De aanslag was live te zien op televisie. Kennedy sterft de volgende ochtend. Hij werd 42.

1967 Aanvang van de Zesdaagse Oorlog tussen Israël en de Arabische buurlanden Egypte, Jordanië en Syrië. Die ochtend wordt de Egyptische luchtmacht vernietigd door een Israëlische verrassingsaanval.

1967 Het komt tot een volledige breuk tussen de Studentenvakbond (SVB) en het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV). De SVB was ontstaan binnen het KVHV. Paul Goossens, toen preses van het KVHV neemt enkele maanden later ontslag en ontpopt zich tot SVB-voorman.

Een kern van SVB-militanten had intussen op een internationale studentenbijeenkomst in Berlijn kennis gemaakt met Lenin en het marxisme. In Parijs en Oelan-Bator (Mongolië!) worden ze verder geïndoctrineerd. Ze ‘begeleiden’ de ideologische radicalisering van de studenten. De SVB neemt afscheid van de Vlaamse Beweging en richt zich volledig op linkse contestatie. Hierdoor verliest de SVB de band met de meeste studenten die zij in januari 1968 had weten te mobiliseren. Ze vormt zich om tot de Marxistisch-Leninistische Beweging (MLB), die daarna aan de basis ligt van de maoïstische partij Alle Macht Aan De Arbeiders (AMADA), nu Partij van de Arbeid van België. Paul Goossens wordt hoofdredacteur van De Morgen, wat hij 13 jaar zal blijven.

1955 De beiaard van Hazebroek (Frans-Vlaanderen), een geschenk van een Nederlandse mecenas, speelt voor de eerste keer.

1936 Geboorte in Oostende van Ludo Abicht, Vlaams filosoof, links publicist, hoogleraar en dichter. Hij komt uit een Vlaams katholiek milieu en wordt in 1956 redactielid van Het Pennoen, wat hij blijft tot het tijdschrift in 1977 verdwijnt. Intussen was Abicht in 1954 ingetreden bij de jezuïeten, waar hij klassieke filologie en filosofie studeert. Hij ontwikkelt er meer en meer affiniteit met het marxisme. In 1960 treedt hij uit en studeert germanistiek aan de Rijksuniversiteit Gent. Tijdens een latere studie aan de universiteit van Tübingen wordt hij sterk beïnvloed door Ernest Bloch, die hem de weg wijst naar een modus vivendi tussen de christelijke en de marxistische ideologie.

Vanaf 1965 af doceert Abicht literatuur en filosofie aan diverse Amerikaanse universiteiten. In 1963 was hij getrouwd – voor de kerk – met Monika Triest, die eveneens in Amerika doceert en met wie hij twee kinderen krijgt. In 1979 wordt Abicht redactielid van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift, waar hij zich als radicaal-links flamingant profileert. Vanaf zijn terugkeer, in 1984, doceert Abicht aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) en het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA). Zijn huwelijk loopt op de klippen. In 1987 werd hij nationaal voorzitter van het Frans Masereelfonds.

Als radicaal-links gerichte Vlaams-nationalist pleit Ludo Abicht voor een volledige Vlaamse onafhankelijkheid. In zijn essay De herinnering is een vorm van hoop (1997) keert hij zich tegen de onverschilligheid van jonge Vlaamse links-intellectuelen tegenover de Vlaamse Beweging. In 1998 ontving Abicht de Orde van de Vlaamse Leeuw.

1926 De Elsass-Lothringer Heimatbund publiceert een manifest waarin gepleit wordt voor tweetaligheid (Frans/Duits) van de lokale overheid en ‘legale en administratieve autonomie binnen

Frankrijk’. De102 ondertekenaars vragen de oprichting van een uitvoerend orgaan met zetel in Straatsburg en van een ‘representatieve volksvertegenwoordiging’, verkozen door de inwoners. Frankrijk reageert onmiddellijk… met sancties tegen de ondertekenaars.

1883 Geboorte in Blokzijl (Overijssel) van Adriaan Loosjes, jurist, cultuurhistoricus en Heel-Nederlander. Studeert rechten in Amsterdam en interesseert zich actief voor Vlaanderen en de Vlaamse beweging. Hij behoort in 1917 tot de oprichters van de Dietse Bond en strijdt ‘in woord en geschrift’ voor een politiek en cultureel herenigd Nederland en Vlaanderen. Van 1931 tot 1941 is hij hoofdredacteur van De Dietse Gedachte, het orgaan van de Dietse Bond. In de Tweede Wereldoorlog werkt hij mee met een voornamelijk te Amsterdam werkzame illegale Heel-Nederlandse groep, het Comité Noord- Zuid. Na de oorlog ontstaat hieruit de Nederlands-Vlaamse Vereniging Noord en Zuid. Hij overlijdt in 1949.

1852 Geboorte in Cambridge van John Maynard Keynes, Brits econoom, vooral bekend om zijn fundamentele The General Theory of Employment, Interest and Money (1936), waarin hij stelt dat de overheid een actieve rol in de economie moet hebben. Een gedachte die de liberalen niet zint. Hij wordt beschouwd als de belangrijkste en invloedrijkste vooroorlogse econoom, die met kop en schouders boven zijn collega’s uitstak. Hij was dan ook 2 m. Directeur van de Bank of England, maar belegde zijn eigen geld in boeken en schilderijen. Lid van de Bloomsbury Group van Britse intellectuelen waartoe ook o.m. Leonard en Virginia Woolf behoorden, Clive en Vanessa Bell, Lytton Strachey en diens broer James Strachey, Roger Fry en Duncan Grant. Keynes overlijdt in 1946 op zijn 62ste.

1832 De Belgische frank ziet het daglicht. In die tijd ging het om een zilveren muntstuk van 5 gram met 9/10 fijn metaal.

1806 De Bataafse Republiek, een vage kopie van de Franse republiek van 1789, wordt bij Franse beslissing het ‘Koninkrijk Holland’. Het was een vazalstaat van het Franse keizerrijk van Napoleon Bonaparte. Die stelde zijn derde broer, Lodewijk Napoleon Bonaparte, aan als ‘koning van Holland’. Een opgedrongen vorst die door zijn onderdanen ‘Konijn van ‘Olland’ werd genoemd. Het ‘koninkrijk Holland ‘werd op 9 juli 1810 ingelijfd bij Frankrijk.

1568 De graven Egmont en Hoorn worden op de Grote Markt van Brussel onthoofd. Egmont, die in Frans-Vlaanderen talrijke lenen bezat, was in de Zuidelijke Nederlanden zeer populair. Hoorn was ook heer van Hondschote, eveneens in Frans-Vlaanderen. Tijdens hun proces werden beiden verdedigd door Niklaas van Landas, grootbaljuw van Armentiers.

1288 De Slag bij Woeringen (nu Worringen, een wijk van Keulen) waarna het hertogdom Limburg aan Jan I van Brabant wordt toegewezen, ten nadele van de aartsbisschop van Keulen die door zijn wederrechtelijke bezetting van de burcht van Woeringen het conflict had uitgelokt.