Aalst Carnaval: ‘Blenjd Vertraan’ dat we nog kunnen lachen

De stoet van Aalst Carnaval is ieder jaar een hoogmis van de vrije meningsuiting. Soms subtiel, maar meestal niet. Naar aloude Aalsterse traditie. Doorbraak was er bij, begeleid door huiscartoonist Erwin Vanmol en zijn goede vriend Lieven Goubert, de man achter het Kommetee tot Behaad van den Aftelkalender (KBA).

Blind vertrouwen

Het KBA deelt met de opbrengst van de verkoop van de aftelkalender ieder jaar prijzen uit. ‘Een prijs voor de beste vaste groep, eentje voor de beste losse groep en sinds een paar jaar ook een prijs voor de beste politiek incorrecte groep’, zo zegt Goubert. Dit jaar vormt hij op zichzelf de losse groep Joed (Jood), met als thema Blenjd Vertraan (blind vertrouwen). ‘Ik heb er blind vertrouwen in dat we nog altijd met alles kunnen lachen!’ (lacht).

‘Onder de vorige burgemeester, wijlen Ilse Uyttersprot, moest er meer gejureerd worden op het esthetische: de kostuums en de dansjes. Dat is er nu allemaal uitgeschopt. Het draait nu weer meer rond humor en satire. Je ziet de evolutie al bij de wagens. Het wordt weer geestiger.’

Aalst ís Carnaval

‘Dit is toch waanzinnig fantastisch!’, vervolgt Goubert. ‘Hier steekt de energie van honderden mensen in, die zes maanden lang het beste van zichzelf geven qua creativiteit en kunde. Ze hebben hier jaren geleden hangars gebouwd waar alle vaste groepen aan hun wagens kunnen werken. Daar zou je eens moeten gaan kijken. Die sfeer… En kijk naar het resultaat! Al deze wagens zijn tot in de puntjes afgewerkt. Geen enkele groep kan het zich permitteren om steken te laten vallen.’

‘De groepen zijn ingedeeld in drie delen: A, B en C. Die van het A-deel zitten vooraan in de stoet. Die hebben een wat rustiger jaar. De groepen van C, die op het einde van de stoet komen, leggen bijna heel het parcours af in het donker. Die hebben verlichting, alle toeters en bellen. Die gaan voor de topprijzen.’

‘Zo’n grote groep neemt al snel een lengte van 50 meter in beslag. In totaal hebben we hier zo’n vijf kilometer stoet. Er doen elk jaar tussen de twee en de drie duizend carnavalisten mee. En dan zijn er nog de honderd duizend toeschouwers.’

Milieuvriendelijk

Huiscartoonist Vanmol geniet van het spektakel. ‘Heel Aalst draait eigenlijk rond carnaval. Dat staat centraal in het leven van elke carnavalist. Dit feest gaat door tot dinsdag diep in de nacht. Woensdag beginnen ze al aan het carnaval van volgend jaar. In principe toch. Misschien moeten sommigen eerst eens uitslapen.’

‘Voor onze groene vrienden: hier wordt serieus rekening gehouden met het milieu. Al die prachtige koppen zijn gemaakt van piepschuim. Die worden allemaal beplakt met kleine snippertjes speciaal papier zodat ze die kunnen beschilderen met milieuvriendelijke verf.’

Ros Beiaard

Beschomt geeft dit jaar een sneer naar de aartsrivalen van Dendermonde, dat in Aalst consequent ’t Derp D (het dorp D) genoemd wordt. Bleiven treenen (blijven trainen) is het thema. Nadat ze door corona hun paard twee jaar langer op stal moesten houden, mogen ze binnen acht jaar nog eens buiten komen.

‘Je ziet hier ’t peird en ook de Dendermondse burgemeester Piet Buyse’, wijst Goubert. ‘We lachen nu wel met hen, maar feitelijk is dat een toffe kerel. Ze hebben ons daar al met alle égards ontvangen, met receptie en al. Maar ’t blijft een derp. ’t Derp D.’

Schip onder eir gat

De Zwisjelmoizen hebben dit jaar als thema Zojje ze giëne schip geiven? (zou je ze geen stamp verkopen?). Zij hebben het gemunt op politici die sjoemelen, de betweter uithangen of windhaanstreken verkopen. Op kop de sjoemelpoedel Sihame El Kaouakibi, gevolgd door Frank Vandenbroucke en Poetin. ‘Ne schip onder eir gat’, lacht Goubert. ‘Maar let goed op, wij lachen eerst met ons zelf! Kijk maar: alle leden vertonen duidelijk tekenen van een zelf ontvangen trap op de kont!’

De losse groepen

We komen aan bij de losse groepen. ‘Dit is voor mij het anarchistische hart van ons carnaval’, stelt Goubert. ‘Hier kan echt alles en bestaan er geen taboes.’

‘Daar is een verklaring voor,’ springt Vanmol in. ‘De vaste groepen worden ook ingehuurd om op andere carnavalvieringen op te vrolijken met hun wagens. Als zij te controversieel uit de hoek komen, worden ze niet uitgenodigd. Maar bij de losse groepen speelt dat niet. Hier kan dus écht alles. Pure anarchie!’

Of Goubert al een idee heeft wie de prijs voor beste politiek incorrecte wagen gaat winnen? ‘Geen idee, man, ik heb nog niet alles gezien!’ Wij zagen in elk geval geen toespellingen op de parlementaire vraag van Ecolo/Groen. Misschien staan de Aalstenaars boven dat soort kuiperijen. Hieronder ziet u nog 4 sfeerfoto’s.

