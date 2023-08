AfD-politica besmeurd met uitwerpselen

De spanningen in Duitsland lopen steeds verder op. AfD-politica Beatrix von Storch kreeg afgelopen vrijdag tijdens een partijbijeenkomst uitwerpselen in haar gezicht gesmeerd. Dit is niet het eerste geweldsincident tegen AfD-politici. Het is slechts één incident in een lange lijst van geweldsdelicten, steeds gericht op AfD-prominenten. Nu de AfD hoog scoort in de peilingen en een prominente factor in het Duitse politieke landschap is geworden, lijkt de weerstand tegen de partij steeds verder te groeien. Aan de lange serie geweldsdelicten…

De spanningen in Duitsland lopen steeds verder op. AfD-politica Beatrix von Storch kreeg afgelopen vrijdag tijdens een partijbijeenkomst uitwerpselen in haar gezicht gesmeerd. Dit is niet het eerste geweldsincident tegen AfD-politici. Het is slechts één incident in een lange lijst van geweldsdelicten, steeds gericht op AfD-prominenten.

Nu de AfD hoog scoort in de peilingen en een prominente factor in het Duitse politieke landschap is geworden, lijkt de weerstand tegen de partij steeds verder te groeien. Aan de lange serie geweldsdelicten tegen AfD-politici werd afgelopen vrijdag een nieuwe wandaad toegevoegd toen een man, die zei dat hij een foto wilde maken, opeens uitwerpselen in het gezicht van het parlementslid Beatrix von Storch smeerde. Even later werd de man overmeesterd door de politie.

Dit is niet de eerste aanval op Von Storch. In haar tijd als Europarlementariër stond ze onder persoonlijke bescherming van de staatsrecherche na een lange reeks bedreigingen in haar richting. Ook werd de auto van Von Storch al eens in brand gestoken.

Talloze geweldsincidenten

Zoals eerder vermeld, is dit niet de eerste keer dat een vertegenwoordiger van de AfD fysiek wordt aangevallen. In 2019 werd parlementslid Frank Magnitz na een nieuwjaarsreceptie in Bremen halfdood geslagen. Dit gebeurde een week na een bomaanslag op een partijkantoor van de AfD in Oost-Duitsland.

De reeks incidenten is veel langer. De auto van de voorzitter van de jongerenfractie van de AfD werd in brand gestoken, hoogstwaarschijnlijk door de links-extremistische organisatie Antifa. In 2016 werd een aanslag gepleegd op een toenmalige lid van de Duitse Bondsdag, Carsten Hütter. Zwaar illegaal vuurwerk werd toen tot ontploffing gebracht vlak voor zijn kantoor in Chemnitz. De gevolgen van deze ontploffing waren aanzienlijk: de ramen spatten uit elkaar en het pleisterwerk viel van de muren. Een ander kantoor van Hütter werd tot op de tweede verdieping besmeurd met bruine verf. In een ander voorval werd het huis van partijprominent Alexander Gauland met verf beklad.

Er worden geen landelijke gegevens bijgehouden van aanvallen tegen AfD-vertegenwoordigers. De partij zelf meldt echter dat er ruim 800 zaken zijn waarvoor strafrechtelijke aanklachten zijn ingediend. Deze aanklachten variëren van doodsbedreigingen tot brandstichting en ernstige schade aan het partijkantoor.

AfD onder vuur

AfD ligt onder vuur, zowel letterlijk als figuurlijk. Als parlementslid opkomen voor de belangen van je kiezers kan een hoge prijs hebben. Extreemlinkse organisaties zoals Antifa deinzen er niet voor terug geweldsaanslagen op partijprominenten te plegen. Toch wordt er landelijk weinig tot geen actie ondernomen om dergelijke ernstige incidenten te stoppen. Bij veel AfD’ers heerst dan ook het idee dat als de slachtoffers een andere politieke kleur zouden hebben gehad, er al lang passende maatregelen zouden zijn genomen.