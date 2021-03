Amerikanen mogen toch vaccineren in België

Vanochtend (12 maart 2021) berichtte Doorbraak over een diplomatieke rel met de Amerikaanse ambassade. De Belgische overheid had formeel de toestemming geweigerd om het lokaal gerekruteerde personeel op eigen kosten én met eigen middelen te vaccineren. Volgens de verbolgen Amerikanen een wereldwijd unieke weigering.

Verzoek ingewilligd

Jan Eyckmans, woordvoerder van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, bezorgt ons een update.

Weten jullie ondertussen al wie de beslissing tot weigering genomen en gecommuniceerd heeft?

‘Eerlijk gezegd niet, maar we hebben de situatie ondertussen wel uitgeklaard. We hebben de ambassade laten weten dat we geen bezwaar hebben tegen hun plannen om hun lokaal personeel mee te vaccineren. Ik denk dat er mogelijk even overlegd is, omdat we ten eerste zeker moesten zijn dat de Amerikanen dit zouden doen met hun eigen vaccins. We wilden voorkomen dat dit zou gebeuren met doses uit de Belgische stock, wat onze prioritaire vaccinatiecampagne zou verstoren ten nadele van de eigen burgers.’

‘Ten tweede wilden we ook verifiëren dat deze actie zou gebeuren met een in België en Europa erkend vaccin. Dat is het geval. De ambassade heeft ons bevestigd dat de inenting gaat gebeuren met Pfizer-vaccins. Wij zien dus geen bezwaar om positief op hun verzoek te antwoorden. Wij hebben hen dit ook officieel laten weten.’

Mysterie op het ministerie

Heeft u enig idee wat er dan initieel is fout gelopen met de communicatie naar de Amerikaanse zending toe?

‘Nee. Ik denk dat het over een misverstand gaat. Misschien wou men even tijd om alles te checken? Misschien is de vraag verkeerd geïnterpreteerd? Ik weet het echt niet… Ik heb het bij onze diensten onmiddellijk aangekaart en men heeft mij daarnet nog bevestigd dat er contact geweest is met de ambassade en dat alles uitgeklaard is.’

Maar ergens moet er toch de beslissing zijn genomen om het verzoek te weigeren?

‘Ja, maar ik heb gezien dat de vraag werd voorgelegd aan minister Vandenbroucke. Hij heeft daar positief op gereageerd vanaf hij alle details had. Meer weet ik er niet over. Er zal ergens een communicatiestoornis geweest zijn.’

Er dus geen probleem meer met de Amerikanen? Die leken gisteren toch eerder misnoegd…

‘Alle begrip daarvoor, maar er is nu geen probleem meer. Ik vind de hele situatie wat vreemd, want normaal hebben wij een zeer goede relatie met de Amerikaanse ambassade. Dit is niet de manier waarop wij gewoonlijk met elkaar omgaan. Dit heeft me verwonderd.’

Gaan jullie nog uitzoeken waar het misverstand juist is ontstaan?

‘Mijn collega gaat proberen om dit voor ons uit te klaren, maar hij heeft momenteel ook geen enkel idee waar het juist is fout gelopen. Hij kon me bevestigen dat er van bij onze diensten niets is vertrokken. Volgens hem hebben we de vraag ontvangen en hebben we laten weten dat we dit gingen bekijken. We wilden eerst een aantal zaken checken, zodat we correct en transparant konden communiceren. Nadien hebben we hen dan het positieve antwoord overgemaakt. Wanneer ik te weten kom waar het is fout gelopen, breng ik jullie op de hoogte.’