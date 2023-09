Beste Yannick Carrasco

Beste Yannick,

Jij gaat naar verluidt bij Al-Shabab spelen, in Saoedi-Arabië. Dat je het grote geld verkiest boven sportief succes bij Europese clubs kan niemand je kwalijk nemen. Al jaren heeft voetbal alles te maken met geld. Clubliefde is een ouderwets begrip geworden, ook voor jou. Het is natuurlijk totaal onbelangrijk als ik zeg dat ik je liever bij Atletico Madrid had zien blijven.

Maar jij hebt je keuze gemaakt!

Op je persconferentie kwamen er toch ook kritische vragen, over wat jij denkt over de mensenrechten in Saudi-Arabië.

Ik was eerlijk gezegd een beetje ontgoocheld over je antwoord. Want je zei meteen dat je niet gelooft wat de mensenrechtenorganisaties zeggen. Je collega Ronaldo heeft daar een gewoon leven met zijn vrouw, was je argument. Daar moest ik toch even mee lachen, dat iemand de levensstijl van één van de rijkste voetballers ter wereld als maatstaf gebruikt om een maatschappij te beoordelen..

Raïf Badawi

Je zei ook nog dat je er zelf geweest was en had gezien hoe mensen daar rondliepen. Je ultieme argument was : ‘Het is een mooi land, eerlijk gezegd.’

Dat laatste vindt de schrijver Raïf Badawi waarschijnlijk ook, maar sinds een decennium heeft hij van zijn land niet meer gezien dan de muren van een cel. Hij kreeg eerst duizend zweepslagen en dan vloog hij voor tien jaar de Saoedische bak in. Waarom? Omdat hij de islam zou beledigd hebben.

Eerste goede raad dus, Yannik. Zeg nooit wat jij denkt over godsdienst in een land waar er geen scheiding is tussen moskee en staat.

Khashoggi

En tweede goede raad : meng je nooit in een discussie over de stand van de democratie aldaar. Want dan kom je gevaarlijk dicht bij de onbetwiste leider kroonprins Mohammed Bin Salman, MBS voor vrienden. Mocht je ooit een kritische bedenking voelen opwellen over zijn zogenaamde liberalisering, denk dan op dat moment aan Jamal Khashoggi. Leer die naam uit je hoofd! Kamel was eveneens een Saoedi die vond dat hij in een mooi land woonde.

Maar hij was als journalist net iets te kritisch voor MBS. Die zorgde ervoor dat hij vermoord en in stukken gesneden werd. Iedereen weet dat die akelige straf bevolen werd door de kroonprins, maar hem is geen haar gekrenkt. In tegenstelling tot Khashoggi. Onthouden die naam, Yannick.

Je zei dat ‘het moeilijk is zulke zaken te beoordelen als jullie enkel luisteren naar wat andere mensen zeggen. Je moet dat zelf meemaken en voor mij is er niks bijzonders.”

Jemen

Misschien moet je dan maar eens een uitstapje maken met de privé-jet van je ploeg naar de zuidelijke grens van je nieuwe thuisland met Jemen. Want als je enkel een mening wil hebben na iets zelf hebben gezien, dan moet je eens een paar dagen in dat gebied doorbrengen.

Aan die grens komen namelijk heel veel mensen langs die net als jij naar Saoedi-Arabië willen. Alleen hebben ze een minder gunstig statuut dan jij, en worden ze op een enigszins andere manier ontvangen. Het gaat namelijk over vluchtelingen die Somalië en Ethiopië ontvlucht zijn en via het levensgevaarlijke Yemen een nieuw leven zoeken in Saoedi-Arabië.

Maar aan de grens krijgen ze geen kans: ze worden koudweg neergeschoten. Als ze niet dood zijn, laten de grenswachten hen creperen. Vrouwen worden verkracht. Nadien worden ze vermoord of naakt teruggejaagd. Soms vragen sadistische soldaten aan de vluchtelingen in welke arm of been ze willen geschoten worden.

Volgens Human Rights Watch zijn er vorig jaar zo meer dan duizend mensen op een beestachtige manier vermoord. Saoedi-Arabië steunt al jaren de regering in Jemen in een bloedige burgeroorlog. Daarbij zijn al bijna een half miljoen doden gevallen en 4,5 miljoen mensen op de vlucht.

Kroonprins MBS ontkent natuurlijk wat er aan de grens gebeurt. Mensenrechten kunnen hem niet echt veel schelen. Mag ik je nog een laatste tip geven, Yannick ? Spreek in een volgend interview alleen over wat je echt aan het hart ligt : geld.

Hartelijke groet,

Luckas