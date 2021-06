Brusselse kilometerheffing goedgekeurd door Europese Commissie

Vorige maand berichtte Doorbraak over de 400 miljoen euro aan Europese middelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een dozijn projecten zal krijgen. 400 miljoen euro van de 6 miljard euro die voor België is voorzien. Het meest opmerkelijke project daarbij was een betoelaging van SmartMove, de Brusselse kilometerheffing. Brussel zou aanspraak kunnen maken op Europees manna om de software en het camerasysteem dat bij een kilometerheffing hoort, uit te bouwen. 51 miljoen euro van het totaalbedrag werd daarvoor voorzien.

Het kabinet van Brussels minister van financiën Sven Gatz (Open Vld) bevestigt nu dat dat project integraal is goedgekeurd. Die bevestiging komt een dag nadat EU-commissievoorzitster Ursula Von der Leyen, en de Vivaldisten Thomas Dermine (PS) en Alexander De Croo (Open Vld) het gezamenlijke Europese relanceplan voor België hebben voorgesteld. Het gaat hier om geld dat de Europese Unie aan de lidstaten wil uitdelen om de economie na de coronacrisis op te krikken. Het Brusselse project rond de kilometerheffing past alvast netjes binnen de investeringscriteria van de Europese Unie: vergroening en digitalisering.

Een lange zomer

Dat betekent niet dat er een politiek akkoord is op Belgisch niveau. De Vlaamse en Waalse regeringen zijn koele minnaars van het Brusselse project. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft daarom juridisch advies gevraagd aan de Raad van State. Het is immers maar de vraag of het Brussels gewest eenzijdig een kilometerheffing kan invoeren als het daarbij ingezetenen van andere gewesten discrimineert. Dat advies wordt pas in de zomermaanden verwacht. Daarna zal het zoeken zijn naar een politiek akkoord.

In de wandelgangen klinkt het dat zowel Vlaanderen als Wallonië het project op de lange baan willen schuiven, te beginnen met het over deze zomer te tillen. Een zomer die liefst tot na 2024 duurt.