Carlo Medo over boeteloze maand: ‘De Croo en Van Quickenborne zetten overlegmodel op z’n kop’

Het gemeenschappelijk front van politievakbonden steekt een tandje bij in haar verzet tegen het opblazen van het sectoriële akkoord door de regering De Croo. Maandag riepen alle vier de vakbonden hun leden op om van 15 december tot 15 januari een boeteloze maand te maken. Tot grote ontzetting van pers, politiek en magistratuur. Volgens Carlo Medo, nationaal voorzitter van het onafhankelijke syndicaat NSPV, is het de bedoeling om de noodkreet vanuit het werkveld te vertalen naar de beleidsverantwoordelijken.

Grondrecht geschonden

‘De politiemensen voelen zich niet gehoord’, zo barst Medo los. ‘Toen we vorige week een persmoment organiseerden waarop de gerenommeerde advocaat en prof Grondwettelijk Recht Marc Uyttendaele de vragen rond het niet respecteren van het sectoriële akkoord door de regering kwam verduidelijken, zagen we niemand van de grote mediagroepen of van VRT opdagen. Toen was er maar weinig animo. Ik heb daar geen camera’s gezien. Maar nu hebben we het over een boetevrije maand en VRT, VTM,… Ik heb ze allemaal al aan de lijn gehad.’

‘Als wij actie voeren, is het nooit goed. Maandag werd ons de toegang geweigerd tot de Kortrijkse gemeenteraad. Daar kregen we te horen van burgemeester Ruth Vandenberghe dat we de openbare orde zouden verstoren. Mag ik haar er op wijzen dat we wilden deelnemen aan een openbare zitting. Als burger hebben wij het recht om daar aanwezig te zijn zolang we ons gedragen. Er bestaat zoiets als openbaarheid van bestuur. Maar ze hebben ons daar buiten gekegeld. Onze grondrechten zijn daar wel geschonden. Voor ze ons terechtwijzen, moeten ze goed beseffen dat ook wij, als politiemensen, recht hebben om deel te nemen aan een openbare zitting. De regeltjes gelden ook voor ons.’

Noodkreet

Ok. Maar dat is nog iets anders dan een boetevrije maand afkondigen. Verschillende politierechters maar ook de vereniging van ouders van verongelukte kinderen vinden dat jullie zo de veiligheid in gevaar brengen.

‘Alle begrip en alle respect voor die ouders. Wij zijn ook mensen en wij hebben ook kinderen en wij zijn elke dag in de weer voor de veiligheid. Maar stellen dat het hier nu door die oproep Francorchamps en de Far West gaat worden, zoals politierechters zeggen, is onzin. Als diezelfde mensen met hetzelfde panache zouden luisteren naar de noodkreet uit het veld, als ze zich eens zouden afvragen wat er juist aan de hand is, zouden we misschien al verder komen.’

‘Ik leg het nog eens duidelijk uit: we hebben na jaren onderhandelen een akkoord gesloten en moeten nu horen dat dat gewoon van tafel wordt geveegd door de regering. Al die commentaren in de pers nu, waarin gesteld wordt dat het hoog tijd is dat ze de politievakbonden eens terecht wijzen, die worden geschreven door mensen die het dossier niet kennen. Het belangrijkste feit in dit dossier is niet dat we iets willen maar het feit dat we iets bekomen hebben, dat we iets op papier hebben gezet, een contract gesloten hebben waar de regering achteraf op terugkomt. Daar gaat het over.’

‘Waar wij nu toe oproepen is om onze inschatting van bepaalde feiten ruimer te nemen. Iemand die een kleine overtreding maakt niet direct op de bon zetten. Ze vergeten dat wij iedere dag inschattingen maken. Politiewerk is maatwerk. Het rare is dat veel van de mensen die nu zo hard roepen dat het een schande is, zelf vaak afkomen dat hun geval verkeerd wordt aangepakt en wordt geïnterpreteerd. Maar daar kan ik nog respect voor opbrengen.’

‘Waar ik geen respect meer voor opbreng, is dat wanneer de noodkreten vanuit de politiepopulatie almaar luider klinken, die gewoon genegeerd worden. Neem nu die 27 collega’s van de recent vermoorde jonge agent die zich massaal ziek hebben gemeld hebben nadat maandag in Sint-Joost-ten-Node een elfjarige de politie met een mes bedreigd heeft. Wanneer wordt daar eens naar geluisterd? Dat is een volledig commissariaat dat zegt “ik ben ziek”. Punt. En dan vraagt de pers me of ik die actie steun? Natuurlijk steun ik die actie!’

Mentaliteit

Het gaat over respect en gehoord worden, dus.

‘Natuurlijk. Laat al diegene die zich geroepen voelen om commentaar te geven zelf maar eens een uniform aantrekken. Vandaag zien ze dat er almaar minder kandidaten zijn om bij de politie te komen. Ik weet hoe dat komt, hoor. Vroeger had de agent op z’n fiets alles te zeggen. Nu mag je een uniform aantrekken en verder moet je zwijgen. Het is niet meer werkbaar. Vroeger luisterde iedereen als een agent zijn vinger opstak. Als die dat nu doet krijgt ie een lap rond zijn oren. De mentaliteit is helemaal veranderd en onze structuren zijn daar niet aan aangepast. Wanneer je daar dan iets over zegt, wordt je direct uitgescholden voor extremist. Ik ben geen extremist, ik ben een humanist!’

‘Maar als we in een maatschappij willen leven waarin je zonder bang te zijn om beroofd of vermoord te worden naar de bakker kan gaan, moet er echt wel iets veranderen. Dit is België, we zijn hier niet in de Bronx! Hier zijn regels. En vandaag de dag zie ik dat we steeds de regeltjes bijschaven omdat we onmachtig zijn het hoofd te bieden aan het geweld dat dit land binnenkomt. En dat mag je ook niet zeggen! Nochtans is dat de realiteit.’

‘Op sociale media zie je soldaten elkaar op de meest beestachtige manier een kopje kleiner maken. Mijn kind van zeven vindt dat ondertussen al normaal. Maar dat is niet normaal. Het is niet normaal dat onze maatschappij afgegleden is en die normen zomaar aanneemt. Het is niet vanzelfsprekend dat een agent zomaar op straat een mes in zijn nek geplant krijgt. We leven niet in een ideale maatschappij. We leven in ons fort Europa waar we iedere dag met enorme uitdagingen moeten omgaan. Daar mogen we niet blind voor zijn. We moeten zorgen dat heel de keten beter functioneert, dat mensen die hier toekomen en duidelijk getraumatiseerd zijn, beter worden opgevangen en begeleid. Sorry, ik ben aan het doordrammen, maar het moet allemaal beter.’

Klappen van overheid

De looneisen en de discussies rond het NAVAP, het vervroegde pensioenstelsel, zijn een syndicaal gegeven waarover jullie jaren hebben onderhandeld. Hoe kan je verwachten dat de mensen respect hebben voor een politiemacht die door de eigen regering niet gerespecteerd wordt?

‘Dat is net wat zo hard aankomt. Vandaag krijgt de politie klappen van zijn eigen politieke overheid en wij begrijpen niet waarom. De politie is altijd nauw verbonden geweest met het democratische bestel. Wij geloven in de democratische principes, anders doe je deze job niet. Nu worden we door dat zelfde systeem uitgespuwd. Mocht dat nu nog met een reden zijn! Mocht nu plots blijken dat de politie een anarchistische organisatie is met extreme ideeën die mensen doelbewust viseert, dan zou ik dat nog kunnen begrijpen. Maar volgens mij is dat niet het geval. Wij zijn een maatschappij gerichte politiemacht die dicht bij de burger wil staan in de dagelijkse praktijk. Wij begrijpen deze afstraffing niet.’

Ik vermoed niet dat de beleidsvoerders inzien dat jullie vinden dat ze jullie afstraffen. Wanneer je die vraag voorlegt aan minister Van Quickenborne of Premier De Croo, die toch de hoofdrol spelen in dit dossier…

‘…Dan gaan die dat staalhard ontkennen! Ik zou graag hebben dat ze eens goed luisteren naar ons, naar al die signalen en noodkreten vanop het terrein.Niet alleen naar de vakbonden, maar ook gewoon naar het personeel.’

‘Weet je, ik heb de indruk dat ze niet snappen dat de overheid, de vakbonden en het personeel eigenlijk in essentie hetzelfde willen. De overheid wil de mensen gezond houden om ze zo lang mogelijk aan het werk te houden en er zoveel mogelijk efficiëntie uit te halen. Wat wil de vakbond? Zijn leden zo gezond mogelijk houden, zodat we niet moeten procederen en dat ons zo min mogelijk geld kost. Wij willen er voor zorgen dat onze collega’s zo goed mogelijk hun job kunnen doen, ’s morgens vertrekken, ’s avonds veilig thuis komen. Wat willen onze collega’s? ’s Morgens naar de job vertrekken en ’s avonds veilig thuis komen, daarvoor voldoende middelen krijgen. Zij willen hun gezin degelijk kunnen onderhouden in ruil voor het gevaarlijke -dat wil ik vandaag extra benadrukken- werk dat ze verrichten.’

‘Liggen die doelstellingen zo ver uit elkaar? Nee toch… Wij hebben allemaal in de fond dezelfde doelstelling. Je kan de politievakbonden niet vergelijken met syndicaten uit andere sectoren waar de kloof enorm diep is. Bij ons is dat niet.’

Vivaldi-ploeg zet sociaal model op z’n kop

‘Maar sinds deze Vivaldi-ploeg aan de macht is zijn ze er in geslaagd om met een botte bijtel een wig te drijven binnen ons sociaal overleg. Binnen onze eigen politiewereld is het altijd de traditie geweest om te praten, te kijken hoe we samen de zaken gaan aanpakken. Dat was voor ons heel logisch en normaal. De situatie waar we nu inzitten is voor ons heel nieuw en ook heel vreemd.’

‘Minister Van Quickenborne en premier De Croo hebben een streep getrokken door het klassieke sociaal overleg zoals wij dat gewoon zijn en dat altijd goed verlopen is. Wij zijn er altijd in geslaagd om wat leefde binnen de politiepopulatie bespreekbaar te maken. Met wisselend succes, maar wel altijd met respect en wat afgesproken werd, daar hield iedereen zich aan. Voor ons is een gegeven woord heilig. Dat hebben ze nu op z’n kop gezet. Ze respecteren niet alleen ons niet, maar evenmin hun eigen onderhandelaars.’

‘Ze moeten dringend gaan beseffen dat de vakbonden nog nooit zo naar elkaar zijn toegegroeid. Want wij beseffen heel goed dat het hier gaat om onze grondrechten, het recht op een degelijk sociaal overleg. Wanneer je afspraken maakt, dan kom je die na.’