Dahl goes classic: redt Camilla de literaire vrijheid?

Stop, gedaan met het gemekker over de woke-censuur die schrijver Roald Dahl te beurt viel! Queen Camilla heeft er zich persoonlijk mee gemoeid, waarna uitgeverij Puffin bakzeil haalde. Gedeeltelijk dan toch. De ‘gekuiste’ versie blijft bestaan, terwijl de originele Dahlteksten worden ondergebracht in een Classic Collection, een rariteitencollectie voor freaks die ‘dik’ niet met ‘enorm’ willen verwarren. Volgens sommigen is het allemaal maar een marketingstunt van de uitgeverij en Netflix (dat de Dahl-nalatenschap beheert): dan is het opzet zeker geslaagd, want wekenlang beheerste dit onderwerp de sociale media.

De tussenkomst van Camilla ‘dea ex machina’ roept bij mij anderzijds gemengde gevoelens op. Ik zag op Facebook donkerblauwe liberalen al dartel rondspringen, en roepen ‘God save the Queen. Zo word ik nog monarchist! Wacht even, Boudewijn, we gaan onze republikeinse kar toch niet draaien omdat de vrouw van Charles een verlicht momentje had, tot groot plezier van de tabloids? Blijkbaar moesten de duizenden protesterende Dahlfans en censuurhaters, tot en met literair icoon Salman Rushdie, wachten op het moment waarop her royal higness knikte dat het welletjes is geweest. Het is Engeland en het is de nieuwe Queen, maar toch, het ruikt naar verlicht absolutisme, dat voor hetzelfde geld weer de andere kant opgaat. Om maar te zeggen dat voorzichtigheid en alertheid geboden is. En dat het Franse gezegde nog steeds geldt: ‘Un train peut en cacher un autre’.

Cancelcultuur zei u?

Ook bij De Standaard, Vlaanderens wokegazet nummer één, waren ze wakker geschoten. Elke dag opiniestukken tégen de Dahlcensuur, het leek wel alsof de krant van redactie én van directie was veranderd. Ook dat is gezichtsbedrog. De mainstream media deden een Camillake en speelden voor één keer de verontwaardiging in een debat dat ze op punten toch niet konden winnen. Poetin doet net hetzelfde: middenin de censuur eens een kritisch geluid doorlaten, waardoor de schijn gewekt wordt dat er vrijheid van mening is.

Die tsjevensluwheid zit in de krant ingebakken, waarbij ook enig negationisme regelmatig boven drijft. Een jaar geleden verkondigde De Standaard nog dat de cancelcultuur een verzinsel was van verzuurde rechtse zakken. Eind januari beviel huisdenker Ignaas Devisch in dezelfde krant van een column die betoogde dat ‘het nog niet is aangetoond dat het woke activisme de academische vrijheid acuut bedreigt’. Dat was naar aanleiding van de oprichting van Hypatia, een vereniging van academici die zich zorgen maken over het woke-activisme en de cancelcultuur op onze universiteiten.

Volgens Ignaas en C° mogen we op twee oren slapen, de critici van de cancelcultuur zijn een stel paranoïde gekken die spoken zien. De Amerikaanse toestanden zouden het gevolg zijn van een marktmatige benadering van het academische bedrijf, waarvoor onze door de overheid gesubsidieerde instellingen immuun zouden zijn. Vlaanderen dus woke-vrij, en De Standaard brenger van goed nieuws.

Onwetendheid als deugd

Vergeet het. Het komt wel degelijk op ons af, en de weerslag op het technisch-wetenschappelijk apparaat zal enorm zijn. In hun ijver om de westerse cultuur te ontsmetten van neo-koloniale residuen zullen postmoderne zuiverheidsdenkers heel de moderne cultuur en wetenschap bij het groot huisvuil zetten, en de cognitieve standaarden voor ongeldig verklaren. Wiskunde, rekenkunde, driehoeksmeting? Een westerse tic om alles te kwantificeren. Natuurkunde? Een machtsdroom van de witte veroveraar. Een boek lezen? Er een schrijven? Ongelijkheid bevorderende bezigheden die culturen met enkel een orale traditie discrimineren. Vandaag worden boeken nog gecorrigeerd, morgen worden ze gewoon verbrand.

Het postmoderne relativisme breekt open tot een cultus van de onwetendheid als deugd. Het idee dat 1+1 niet zomaar gelijk is aan twee, maar dat die optelsom een cultureel dominantiegedrag weerspiegelt, kan de nieuwe onderwijsexperten inspireren tot nog eens een grootse hervorming. Tellen en rekenen, het zijn ‘witte’ bezigheden die mensen van kleur onrecht aandoen. De arme minister Weyts moet zich dan het hoofd niet meer pijnigen over ‘het keren van de tanker’, de tanker breekt gewoon in stukjes die allemaal op zichzelf dobberen.

Deze desintegratie van het kennissubject heeft gevolgen voor de enorme technologische uitdagingen waarmee de menselijke soort net vandaag geconfronteerd wordt. Kennen en kunnen worden verdachte elitaristische fenomenen, typisch voor een koloniaal denkpatroon. Noteer dat het klimaatactivisme en de woke-scène sterk overlappende biotopen zijn: op die manier wordt tegelijk het alarmisme gevoed én de onwetendheid, het apocalyptische discours én de weerstand tegen de ratio die oplossingsgericht denkt. Spijbelen wordt een statement, en leerkrachten dienen vooral met hun egalitaire maaimachine over de koppen te scheren. Geen wonder dat dit een knelpuntberoep is geworden.

Wagner woke

Cultuur dan. Een grapjas had op Twitter het gerucht gelanceerd dat Groen-covoorzitster Nadia Naji piano’s ‘racistisch’ vond wegens te weinig zwarte toetsen. Vijf zwarte voor negen witte in een octaaf, dit kan echt niet. De Vlaamse anti-wokers, bij de zaak als altijd, liepen er bij bosjes in: satire blijft een moeilijk genre.

Desalniettemin hebben we de laatste anti-koloniale ingreep in de cultuurwereld nog niet gezien: we gaan naar een nieuwe beeldenstorm. Genres als opera en klassieke muziek, een symfonisch orkest, kamermuziek, wat zijn dat voor bedenksels van de ‘witte’ hetero-man? Weg ermee. Van Bach over Beethoven tot Schönberg ligt er op mijn piano een stapel partituren die zo Europees, aandoen, zo ingebed in de westerse toontraditie, dat het me verbaast dat er nog niet eerder korte metten mee werd gemaakt. Ik voorspel voor binnen dit en tien jaar Wagner in een wokekleedje, met verknippingen, aangepaste teksten en zelfs plots, waarschuwingen over antisemitisme en white supremacy.

‘Duiding’ zal niet volstaan, er moet worden ingegrepen in het ding zelf, zoals men bij Dahl probeerde. God fuck the Queen, er zullen dan vermoedelijk geen Camilla’s meer zijn om dit te stoppen. Classic Collections worden overbodig, meer nog, het boek op zich is einde verhaal omdat de leescultuur teloor is gegaan en de chatbots het schrijven hebben overgenomen. We zijn dan rijp voor een nieuw tijdperk waarin politieke macht in naam van het algemeen belang en de gelijkheid het analfabetisme cultiveert.

Beschouw dit zeker niet als doemdenken: in feite is op dit moment de vraag of u en ik, op het randje van een nucleair wereldconflict, het fysiek overleven, veel prangender dan de kwestie hoe ze Wagner gaan opvoeren. Waar maken we ons druk over, ik doe eens iets op zwarte toetsen, en het klinkt als chop choy met kip. Wat zochten Bach en Beethoven in godsnaam in die witte toetsen. Wat ik me nog afvraag: als de westerse rekenkunde op de schop moet, wordt dan alles gratis?