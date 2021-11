De mars tegen de coronapas

Ik behoor tot diegenen die de coronamaatregelen altijd zonder veel morren hebben ondergaan en scrupuleus hebben nageleefd. Maar met de coronapas is in mijn ogen een rode lijn overschreden. Het beleid inzake het zogenaamde ‘Covid Safe Ticket’ is van een kinderachtigheid die je haast niet voor mogelijkheid houdt. Rondje pesten Je hebt het recht om je niet te laten vaccineren, zegt de overheid. Maar als je van dat recht gebruik maakt, dan zullen we je lekker pesten en uitsluiten van…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Ik behoor tot diegenen die de coronamaatregelen altijd zonder veel morren hebben ondergaan en scrupuleus hebben nageleefd. Maar met de coronapas is in mijn ogen een rode lijn overschreden. Het beleid inzake het zogenaamde ‘Covid Safe Ticket’ is van een kinderachtigheid die je haast niet voor mogelijkheid houdt.

Rondje pesten

Je hebt het recht om je niet te laten vaccineren, zegt de overheid. Maar als je van dat recht gebruik maakt, dan zullen we je lekker pesten en uitsluiten van het maatschappelijke leven. Dan mag jij mijn vriendje niet meer zijn. Dit soort kinderachtigheden en pesterijen associeer ik inderdaad vooral met de speelplaats van de lagere school. Een keer dat we in het middelbaar zaten waren we al te oud voor dat onnozele infantiele gedoe. Maar de politici zijn blijkbaar eeuwig jong.

Ik kan er echt niets aan doen, maar ik betrap mezelf op een spontaan gevoel van solidariteit met de niet-gevaccineerden. Ook daarom kon ik niet aan de verleiding weerstaan om vorige zondag te gaan betogen in Brussel, tegen de coronapas. Toegegeven, wel met heel wat aarzeling. De betoging werd vooraf compleet doodgezwegen in de mainstream media. Ikzelf had er maar heel toevallig weet van gekregen. Dit leek gedoemd om iets supermarginaals te worden. Ik vreesde terecht te komen in een groep van een paar honderd extremisten, corona-ontkenners, complotdenkers, QAnon-achtige weirdos,…

Gewone mensen

Tot ik aan het perron van het treinstation in Leuven arriveerde. Waw! Dat stond vol met ‘normale’ mensen van alle leeftijden, aan hun bordjes te zien allemaal op weg naar de betoging. Op dat moment wist je: dit wordt iets heel groots. En inderdaad, vanaf het Noordstation was er een aanzwellende mensenstroom die gaandeweg een immense massa vormde. En alle betogers leken hetzelfde gevoel te hebben: ze konden hun ogen niet geloven dat er zoveel volk was opgedaagd voor zo een ‘marginaal’ evenement.

Het was in alle opzichten een uiterst bont gezelschap. Er waren zowel jongeren als bejaarden, gezinnen met kinderen, ruwweg evenveel Franstaligen als Vlamingen, zowel allochtonen en autochtonen. Er waren verpleegkundigen in witte jassen. Een groep pompiers uit La Louvière. Een man uitgedost als zwarte piet, met zijn als Vlaamse ridder verklede zoon. Een gezelschap van Vlaamse ‘tempeliers’. Hier en daar een Belgische of een Vlaamse vlag, maar niet echt veel. Groepjes hippie-achtige figuren die op trommels sloegen. Ze leken zo weggeplukt (via een time lapse?) uit de vredesbetogingen van de jaren tachtig.

Maar er waren evengoed heren in pak, en dames met hoge hakken. En ja, van meet af aan kon je er zo de relschoppers uitpikken: jongeren in het zwart gekleed, met een masker dat duidelijk niet bedoeld was als bescherming tegen corona. Ik schat dat die amokmakers één procent van alle manifestanten uitmaakten.

Pluralisme boven

Ook inhoudelijk ging het alle richtingen uit. Ik behoorde allicht tot het meest ‘gematigde‘ deel van de manifestanten. Die wilden vooral protesteren tegen de coronapas, verwerpelijk wegens het discriminerende karakter ervan en de inbreuk op de privacy. Dat was overigens ook het officiële motto van de betoging: ‘Mars tegen de coronapas’.

Aan het andere uiterste had je de harde corona-ontkenners en complotdenkers. Zij betoogden tegen elke vorm van coronamaatregel. Daartussenin situeerden zich de tegenstanders van vaccinatie, en al zeker van verplichte vaccinatie. Dat leek de grootste groep. Wat echter wel breed werd gedeeld onder alle betogers was een afkeer van de mainstream media en een verzet tegen de surveillancemaatschappij. En hoe dan ook, al de inhoudelijke verschilpunten leken zondag niet echt van tel. Een vriendelijke en bijwijlen zelfs euforische sfeer van samenhorigheid overheerste.

Het was duidelijk dat noch de organisatoren, noch de politie zo een immense opkomst hadden verwacht. De organisatie was vrij amateuristisch. Vanaf het Madou-kruispunt werden de betogers min of meer aan hun lot overgelaten, en wist niemand meer wat het officiële traject was. Vanaf dan werd de sfeer grimmiger. De gewone betogers trokken huiswaarts, de meest radicalen bleven over. De slottoespraken aan het Schumanplein stelden niet veel voor. Er was zelfs geen podium of een deftige geluidsinstallatie.

Die chaotische organisatie heeft allicht mee bijgedragen tot de rellen. Maar daarnaast was ook de politie niet voorbereid op zo een grote betoging, en werd ze overrompeld door de onverwacht grote mensenmassa. Blijkbaar gaat ook de politie enkel voort op de mainstream media. Ze dachten zoals ik: een betoging die wordt doodgezwegen door de media, kan enkel maar uiterst marginaal en kleinschalig zijn. Maar dat is dus verleden tijd. Misschien is het vooral daarom dat de manifestatie van vorige zondag historisch was.