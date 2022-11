De midterms: de aflossing van de wacht

De Amerikanen hebben nog eens uitgebreid hun keuzes kunnen maken bij de midterms, de tussentijdse verkiezingen. Het was vooral uitkijken naar de nieuwe machtsverhoudingen in de beide delen van het Congres. Het volledige Huis van Afgevaardigden (435 leden) wordt om de twee jaar volledig herkozen. Voor de Senaat werden 35 zetels verkozen (klasse III+Georgia). Liefst 46 staten kozen een gouverneur en in dit college blijft er een republikeinse meerderheid (26-2) tegenover 24 democraten (+2).

Opvallend

Opvallend is dat de linkse vleugel van de Democraten heel verdeeld scoort met een ruime 70% overwinning voor Alexandria Ocasia Cortez (14th Huis district NY) versus de zware nederlaag van O’Rourke tegen de zittende republikeinse gouverneur van de staat Texas: Abbott. Maar de linkse senator Fetterman won verrassend de zetel in de staat Pennsylvania tegen de Trump-kandidaat ‘dr. Oz’. Inderdaad, de Donald-kandidaten deden het globaal niet zo geweldig en dat gaat zeker wegen op zijn comeback.

De Senaat moet wachten tot 6 december (Sinterklaas of Pearl Harbor-herdenking ), omdat niemand in de staat Georgia 50% heeft gehaald in de eerste ronde. Dus kan het kiezersvolk opnieuw kiezen tussen de Democratische pastoor Warnock en de Republikeinse sportlegende Walker. De zittende senator Warnock haalt iets meer dan 49% en de andere iets minder. Momenteel is het 50 voor de Grand Old Party (GOP) en 49 voor de Democraten, dus Georgia gaat bepalend zijn voor een status-quo (50-50 ) of een Republikeinse kleine meerderheid van 51 tegen 49. Deze staat draaide in 2020 naar de Democraten. De Republikein Kemp won vlot het gouverneurschap in deze staat. Het wordt ook uitkijken naar de posities van de twee huidige fractieleiders: Mitch McConnell (Kentucky) voor de Republikeinen en Chuck Schumer (NY) voor de Democraten. Deze Senaat is niet onbelangrijk omdat dit deel van het congres beslist over de afzetting van presidenten, het ‘spoils system’, de internationale verdragen enzovoort.

Het Huis van Afgevaardigden verandert zeker van meerderheid (222 Rep. tegenover 213 Dem.) en de huidige fractieleider van de Republikeinen – Kevin McCarthy (Californië) – mag zich opmaken om de derde belangrijkste politieke functie in het land, de Speaker of the House, te gaan innemen. Daardoor verdwijnt Nancy Pelosi (Californië) van de macht in het Congres. Het was opvallend dat deze man een persconferentie gaf over de overname van de macht in het Huis en dat samen met de voorzitster van de GOP Ronna Romney. Haar nonkel is GOP-senator Mitt Romney (Utah), miljardair en een supervijand van Trump.

Indien McCarthy de nieuwe speaker wordt, dan is het ook uitkijken naar de nieuwe Republikeinse fractieleider in het Huis. Daarmee gerelateerd is het niet duidelijk of Steny Hoyer (Maryland) de fractieleider kan blijven voor de Democraten. Het Huis is het deel van het Congres waar altijd eerst de budgettaire- en de fiscale ontwerpen moeten ingediend worden. Biden gaat dus nog veel problemen tegemoet met een rood Huis. Zeker als de meerderheid in dit Huis gaat pleiten voor onderzoeken naar de wandel van zoonlief Hunter Biden en het chaotisch vertrek uit Afghanistan.

Conclusie

President Biden verliest de meerderheid in het Huis en misschien ook nog in de Senaat. Met andere woorden: zijn politieke macht zal minder zijn gedurende het tweede deel van zijn presidentschap. Het is maar de vraag of hij de termijn gaat uit doen. Want om de kansen voor Kamala Harris te behouden, in het kader van de nominatie 2024, zou hij in de nabije toekomst kunnen aftreden. Wat moet vicepresident Harris met deze uitslag doen? Ook haar positie verzwakt en zij krijgt concurrentie van opkomende personen in haar eigen partij, zoals gouverneur Newsom in haar eigen staat Californië. De zeer verdeelde Democratische partij heeft tevens het interne probleem dat de partij al sinds 2008 in een machtsoorlog leeft tussen de groep Obama versus de Clintons, met Biden daar wat tussenin.

Naast Biden, Harris en Pelosi is zeker ook Donald Trump een verliezer van deze midterm election. Zijn kandidaten deden het niet geweldig en door het feit dat hij zelf geen kandidaat was, kon hij ook geen politiek mandaat bemachtigen. Naast de nederlaag van dr. Oz is er ook de afgang van Sarah Palin bij de Huis-verkiezing in de staat Alaska. Daarentegen behaalde zijn gewezen woordvoerster, Sarah Huckabee-Sanders, wel vlot de gouverneurstitel binnen in de staat Arkansas. In zijn woonstaat Florida krijgt Trump ernstige concurrentie voor de race naar 2024. Vooreerst heeft de zittende gouverneur Ron DeSantis met 20% voorsprong gewonnen en ook Marco Rubio vernieuwde zijn mandaat in de Senaat met 17% voorsprong op zijn Democratische uitdager.

Dan is er nog senator Rick Scott, die de campagne voor de Republikeinen leidde voor de Senaat. Met 50 of misschien 51 zetels was het een goed resultaat, wetende dat 20 van de 35 openstaande zetels Republikeins waren. Tegenover deze GOP-Senaatsfractie staat ook de vraag of Mitch McConnell de leider blijft of dat men hier een jongere figuur gaat zetten: Rick Scott bijvoorbeeld?

Met andere woorden de race naar 2024 is begonnen en de oudere opgesomde verliezers zullen worden afgelost door een nieuwe generatie. Wie weet op dinsdag 5 november 2024: de gouverneurs Gavin Newson tegen Ron Desantis ?