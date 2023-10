De pennenvriendjes checken het feitelijke cynisme van de feitenchecker

Valt er nog wat te lachen in een week met overdosissen kommer en tsunami’s van kwel? De pennenvriendjes checken het, zodat u het niet zelf hoeft te doen.

Waarden- en feitenvrije Erwin,

Zelf ben ik een grote fan van fake news. Hoe faker, hoe beter. Je kent dat wel: dat de goden eigenlijk aliens zijn die de pyramides hebben gebouwd en regelmatig langskwamen om het gras te maaien in de hangende tuinen van Babylon. En dat ze dan om de zoveel tijd terugkeren om rectaal onderzoek te verrichten op willekeurig ontvoerde mensen. Toch straf dat die onaardsen duizenden lichtjaren doorklieven, enkel om onze rectums te bestuderen. Het moet toch zijn dat daar iets heel bijzonders in te vinden is.

Nog leuker dan fake news is de betere complottheorie. Dat Lee Harvey Oswald eigenlijk achter 9/11 zat en dat de maan eigenlijk een studio was in Burbank, want in Hollywood, dat zou te hard opgevallen zijn.

Helaas zijn er ook ellendelingen die niks beter te doen hebben dan het proberen achterhalen van feiten. Factcheckers noemen die figuren zichzelf. Ze ontnemen elke rechtgeaarde actua-mythomaan alle plezier in het leven.

Het probleem met die feitencontroleurs is dat ze regelmatig feiten in twijfel trekken op basis van hooguit één of twee aspecten ervan. Moesten er in Jezus’ tijd factcheckers geweest zijn, ze zouden zeggen dat er helemaal geen beelden bestaan van de verrijzenis, en dat hij hoogst waarschijnlijk toch de zoon was van Jozef, die trouwens geen timmerman was maar sandalenverkoper, en dat de vlucht naar Egypte vertraagd was omdat ze een tussenlanding moesten maken in Eilat.

De ijverigste aller voorvalverificieerders is ongetwijfeld Rien Emmery. Deze genadeloze West-Vlaming werkt voor Knack en tegelijk ook voor de VRT zodat hij zeker weet dat minstens één van de twee zijn facturen op tijd zal betalen.

Woensdagochtend, ik reed recht op een storm af. Voor u ‘klimaatverandering!’ gilt: het was een brainstorm. Oef. Ik was zo dom om Radio 1 op te zetten. Iets voor negen uur begon Rienemans aan een factcheck over wat er precies gebeurd was in een kibboets vlakbij de Gaza strook. Hamas heeft daar een ware slachtpartij aangericht, maar de vraag is: hebben ze daar ook baby’s onthoofd? ‘Dat is niet zeker,’ zei Emmery. Dat kan kloppen, we weten allemaal, Erwin, moslimextremisten houden zich nooit bezig met onthoofdingen waar ze ook nooit video’s van maken die ze verspreiden via allerlei sociale media of zo. ‘Nu,’ gaf EmmerRien toe, ‘er was wel een getuigenis van een journalist van The Guardian die een lijkzak had gezien. Dat is een lijkzak met een onthoofde vrouw, zei de soldaat. Maar die journalist had vervolgens niet aan de Israëlische soldaat gevraagd om de lijkzak open te maken.’

Ik probeer mij dan voor te stellen dat EmmerRien daar zelf had gestaan bij die lijkzak, amper een paar uur na de massale beestachtigheden. En hoe hij dan op de lijkzak zou wijzen en roepen tegen die Joodse soldaat: ‘Aufmachen!’

Zum wohl Weihenstephan!

Opgelet flauwe-woordspeling-alarm: het lachen is ze nu wel vergaan in Wenen! De Bierpartij is daar de derde grootste geworden. De traditionele partijen kregen een oplawaai van jewelste van de partij die 50 liter bier per maand belooft aan elke volwassene en 20 liter per kind! ‘Ze zullen daar wel een Connertje Rousseautje gedaan hebben’ hoor ik je tot hier denken maar het feit dat ze de groenen helemaal wegstemden, bewijst dat die Weners bloednuchter waren.

Het betreft hier een ‘satirische partij’. ‘Was gibt’s neues, Miezekatze?’ zou Tom Jones in het Duits kwelen, hier in België zijn àlle partijen satirisch. Enfin dat hoop ik toch, god verhoede dat die mensen menen wat ze zeggen.

Op zich is het wel een interessante piste. Ik maak zowel satire al bier. Moest ik niet overal verloren lopen ik was al op weg naar Oostenrijk om mijn diensten aan te bieden. Duits is geen probleem, na 50 liter bier spreek ik alle talen, behalve betalen.

Ofwel moeten we landelijk een eigen afdeling oprichten. De P.I.N.T. ( Partij voor Inschenken, Navullen en Terug bestellen ) of de Z.A.T. ( Zege Aan het Taterwater ). Jij schrijft het programma, ik zorg voor kelensmeersel. En met wat geluk komt er binnenkort een partijvoorzitter vrij die helemaal in het concept past!

Mateke Vanmol,

Ik verneem dat een sereen gesprek was tussen Conner ‘zattemanspraat’ Rousseau en de Roma gemeenschap in Sint-Niklaas. Dat verliep zo: Rousseau ging telegeniek zitten en sprak: ‘Ik moet iets zeggen, want ik voel mij de laatste tijd opgejaagd wild. Er zijn zelfs journalisten die mij er voortdurend over lastig vallen. Ik val minstens op mannen én vrouwen én op Roma. Vooral die met een snor en zwart kroeshaar over heel hun lijf. Maar pas op: ik vind de Roma mannen òòk sexy.’

Waarna die hem bedankten met gitaarmuziek en zelfgestookte drank. Gelukkig was er geen politie bij want op de duur hebben ze daar alle etnische groepen zitten beledigen op een manier dat zelfs Dries Van Langenhove zou zeggen: ‘Mannekes, moèt dat echt?’

Minder sereen verlopen de contacten tussen de Vooruitzitter en een Roma vzw uit Brussel. Die diende een klacht in en stelde #KingConnah voor om mee te gaan op een volgende reis naar Auschwitz, opdat hij zou leren wat er daar gebeurd is met Roma.

Alsof Conner Rousseau dat niet wéét! Hoewel. Ik hoor van mensen op zijn kabinet dat zijn eerste reactie toch wat pijnlijk was. ‘Auschwitz?’ had zijne bischierigheid uitgeroepen, ‘Op zich wil ik wel hoor, maar ik kan eigenlijk niet zo goed skieën.’

PS.: Naar het schijnt helpt België Zelensky met het geld van één bedrijf dat in beslag genomen Russische goederen beheert. Typisch Vivaldi: trakteren op een ander zijn kosten! ‘Garçon! Voor de Zelensky nog een paar F-16’s en geeft ons ook nog iets.’

Soldaat eerste klas Stef,

De onwrikbare Nicole ‘voeten-vegen-aan-het-arrest!’ De Moor bleek plots een heel pak minder onwrikbaar toen ze zich lichtjes liet zakken en president Zelensky recht in de ogen keek. Meteen mocht die zoveel F-16’s meenemen als zijn korte armpjes dragen konden.

Kijk Stef, zoals je ondertussen wel al weet, ben ik vroeger beroepsmilitair geweest. Ik kan dus uit eerste hand vertellen dat het militaire materiaal van onze strijdkrachten op zijn gevaarlijkste is wanneer men er gewoon mee klopt. Het is moeilijk kloppen met een F-16 dus echt héél hard gaan we die niet missen.

Maar wat voor een boodschap sturen we de wereld in? Ons leger is kapot bezuinigd en het weinige materiaal dat we nog hadden wordt aan flarden geschoten door de Russen.

Stel u eens voor dat we met deze regering in een oorlog belanden. Wat een nachtmerrie zou dat zijn? Frank Vandenbroucke die alle kazernes laat sluiten voor een ‘schokeffectje’? De Croo die zich vanaf het eerste geloste schot overgeeft aan het ‘Svetlana Vrouwen Battalion’ in de hoop op een orgie. Of de groenen die – met Tinne Van Der Straeten op kop – furieus met facturen staan zwaaien: ‘zo ga je niet met goede klanten om!’

‘Si vis pacem, para bellum’, ‘als je vrede wil bereid je dan voor op oorlog’ sprak ooit Jean-Marie Pfaff, die het op zijn beurt bij Plato haalde. Wat er gebeurt wanneer je niet voorbereid bent, is deze week helaas op een verschrikkelijke manier aangetoond.

Toch ben ik zeker dat onze PIP, positief ingestelde premier, ook hier weer niets dan positieve punten zal ontwaren. ‘Vlaamse lakenhandel scheert hoge toppen, België koploper in fabricatie witte vlaggen.’

Tot volgende week!