De terugkeer van Vlasti

‘Volgens mij heeft hij met zijn Vlasti-reeks een niveau van anarchistische perfectie bereikt die weinigen hem zullen nadoen. Een reeks die soms doet denken aan het beste van Hara-Kiri indertijd. Vlasti is een reporterkat die in zes vakjes op een volledig A4’tje het nieuws van de week presenteert. Vlasti kan geen woort sgrijven of er staadt een spelingsfaudt in. Vlasti moet voortdurend corrigerend gelezen worden. Vlasti presenteert de wildste versie van de Mollenfantasie. Ik heb altijd gedacht dat Vanmol de reeks opzettelijk met de linkerhand tekende (of met de rechterhand mocht hij links zijn) maar dat schijnt niet te kloppen. De wekelijkse Vlasti-bladen in P Magazine (tot 2015) vormden een orgie van incorrectheid en een permanente kritiek op de nieuwsopvatting van de reguliere pers. Vaak ging het er absurder aan toe dan bij Kama en Seele samen. Deze ‘tijden van’ waarover het correcte commentariaat het zo vaak heeft, worden hier aan flarden geschoten. De bellen kapot geblazen, de bollen doorprikt, de ballen van het serieux er afgesneden.’

Aan het woord is Jean-Pierre Rondas. Toen Erwin Vanmol een ‘best of’ van twintig jaar cartoons bundelde in het boek Vanmol’s hoop waren dat Rondas’ slotwoorden in zijn laudatio voor het humoristische vernuft van Vanmol.

Erwin Vanmol

Nieuw leven

Tijdens het zomerreces geniet Dominique Laridon van een welverdiende rust na 103 weekoverzichten. Tijdelijk dus geen wekelijkse rubriek ‘Vergeten vragen’ op maandag. Vanmol stelde zichzelf de vraag of hij niet voor een alternatief weekoverzicht moest zorgen. En prompt blies hij Vlasti nieuw leven in, de ‘zo onnozel mogelijke kat’ begint aan haar derde leven.

In haar eerste leven, figureerde Vlasti op Facebook. Vanmol: ‘eigenlijk was Vlasti mijn eigen kat, die liet ik gewoon commentaar geven op alles rondom haar. Het was begonnen met de hond van mijn schoonzus die op logies kwam. Ik liet mijn kat commentaar geven in cartoons die ik op mijn Facebookpagina plaatste.’

Michaël Lescroart, toen hoofdredacteur van P Magazine ontdekte Vanmols absurdistische tekentalent en lijfde hem in voor een wekelijkse kijk op de week door de ogen van Vlasti, getekend als door een elfjarige die zichzelf (veel te) serieus neemt. Vandaar ook de taalfouten in letterlijk élke tekstballon: ‘Vlasti is als een kind dat zichzelf heel ernstig neemt en heel gevoelig is voor taal; geen dt-fouten maken is hét van hét, dus geeft die kat alles een dt, om het meer gewicht te geven.’

Derde leven

Toen Vlasti in P-Magazine verscheen, wist enkel de hoofdredacteur wie de tekenaar was. Niemand van de redactie was op de hoogte. Vlasti had overigens enkel virulente voorstanders of rabiate tegenstanders. Een middenweg bestond er niet. Op de P-redactie zaten ze ook met de handen in het haar. ‘Ooit was er een medewerker die kwam zeggen dat er een taalfout in mijn Vlasti-strip zat.’ Vanmol vertelt het met een gulle lach.

Hij heeft er alvast zin in om de Doorbraak-lezers voortaan met een wekelijks overzicht te verblijden op donderdagavond of vrijdag. Vlasti krijgdt een derde leven op Doorbraak. Nog zes te gaan…