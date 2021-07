De week van de pennenvriendjes

Cartoonist Erwin Vanmol en eindredacteur Stef Durnez zijn al enige tijd pennenvriendjes. Puur platonisch. (Dat moest er weer per se bij vermeld worden van hun respectievelijke Veerles). Deze zomer elke maandag een verslag van wat hun opviel de voorbije week.

vrtnws

Beste Erwin,

Dikke problemen! Er is dan toch geen leven mogelijk in de wolken op Venus!

Dat zet wel een lelijke streep door mijn verhuisplannen. Om nog te zwijgen van de vraag of ik die aanbetaling van 60.000 euro aan fakelivinginspacehoax.com ooit terug zal zien. Tot vorige week hoopte ik nog op een rustig traditioneel leven in Hongarije als Orbanneling, maar ik verneem dat de genderfluïde Mark Rutte hem uit de EU wil knikkeren, en dan wordt dat toch een tikje te duur qua roaming. De wolken van Venus waren mijn plan B. Helaas. Ik had er een aanzienlijk bedrag aan bitcoins voor opzij gezet, maar ook dat is om zeep. Bitcoins zijn stilaan minder waard dan goede connecties met een lokale CD&V-mandataris. Vroeger kon je daar nog wat mee, maar ja. Vroeger kon je ook iets met een spaarrekening. Of met de zus van je beste vriend. Waar is die tijd gebleven?

Beste Stef,

Dat er geen leven mogelijk is op Venus verbaast me niks. Volgens Vulcanus was er ook geen leven mogelijk mét Venus. Wist je dat de feestdag van Venus valt op 1 april? De kans dat ze u bij uw pietje hebben is dus vrij groot. Over Pietjes gesproken, hoe zit het nog met Mark Rutte? Het laatste wat ik hoorde is dat hij een stuk in zijn Kaag had bij de uitschakeling van het mandarijnen elftal. Het is me wat met die Hollanders. Voor ze aan een kampioenschap beginnen steeds een grote bek, als ze dan roemloos moeten afdruipen, ook een grote bek.

De Morgen

Leven in de wolken van Venus is misschien niet mogelijk, maar leven in de wolken van Vivaldi blijkbaar wel. Volgens Bart Eeckhout hebben we een Frank Vandenbroucke nodig voor het klimaat.

Kan kloppen hoor, het zonnetje in huis is meester Frank niet echt en als hij met de temperatuur kan doen wat hij deed met het niveau van het onderwijs, lopen we straks weer allemaal rond met flanellen onderbroeken!



Hoe is het trouwens nog met uw zuster?

Vriend Erwin,

Laat de zus gerust. Je wéét toch dat dat straatverbod uit 1986 juridisch nog steeds geldt? Maar dat geheel terzijde. Is er iets gebeurd met Nederlanders en voetbal? Weet ik weer niks van. Ik heb wel gemerkt dat de oranje mayonaise, de oranje taartjes en de oranje likeur bij Albert Heijn in Hulst plots veel goedkoper zijn. Alleen de oranje appelsienen kosten nog steeds evenveel.

Ik hoorde bij Radio 1, het Studio Brussel voor postmidlifecrisis witte mannen, dat 3M, grootproducent van al uw PFOS voor huishoudelijk gebruik, thans belooft om de vervuilde grond te — let op — remediëren.

Dus niet: reinigen. Of schoonmaken. Of saneren. Neenee: remediëren. Wow. De volgende keer dat uw Veerle vraagt of je de keuken schoon hebt gemaakt na één van je abjecte culinaire experimenten, volstaat het dus om te zeggen: ‘Ik heb het aanrecht geremedieerd’. Of zoals vandaag bij mijn Veerle: ‘Heb je nu weer dat vuile T-shirt aan?’ — ‘Helemaal niet. Dit is geremedieerd’.

Beste Stef,

Is dat bij 3M niet meer een post-it-midlifecrisis?

Genoeg flauwe moppen, tijd voor héle flauwe moppen! Mochten ze bij Groen energie kunnen opwekken uit vingerwijzen, we konden al onze Tihanges sluiten en die van de buurlanden ook.

Vijf olympische zwembaden vol kernafval hebben we al volgens groene Tine. Vijf! Olympische! Zwembaden! Vol! Kan iemand dat mens gaan vertellen dat olympische zwembaden daar niet voor dienen?! Da’s keigevaarlijk! En wat doen we met al die zwemmers ondertussen? Ok, ik hoor je al denken ‘geef die mannen een Doel’, maar dat is gemeen Stef, herpak u!



Ik ga hier een pint remediëren jong, tot later!

Business-am

Beste Erwin,

Let wat op want van tevéél pinten remediëren, komt jeremiëren. Ik heb inmiddels de meest hilarische titel van de week gelezen: ‘Israëlisch leger is er in geslaagd om zijn soldaten onzichtbaar te maken‘.

Dat zou kunnen inspireren tot een grap met de woorden ‘Belgisch leger’, ‘Nationaal Park Hoge Kempen’ en ‘Conings’. Wat denk je?

Beste Stef,

Onzichtbaar maken is niks, maar terugvinden! Zo’n soldaat, dat is zoals autosleutels, de tweede sok of een boodschappenkarmuntje: ON-VIND-BAAR als je dat niet duidelijk zichtbaar weglegt. Die Israëli’s gaan sneller bij Sint Antonius zitten dan dat ze een verloren para terugvinden. Alhoewel, in dat geval ging het eerder over Sint-Niemeerzitten.

Tot later!

Erwin

Beste Erwin,

Ik heb toch maar eens opgezocht hoe dat nu zit met die fameuze deltavariant. Je kent me: ik ben pas tevreden als ik bang genoeg ben. Lees je even mee? Dus de grote nieuwigheid is een loopneus? Of in het schoon Vlaams: een snotneus. Hebben we een strategische voorraad zakdoekjes of heeft Maggie De Block die vernietigd? Komt er een zakdoekjesplicht en zo ja waar? Is er een snotverbod in drukke winkelstraten?

Yo Stef,

Als snot het probleem is, dan is het heel simpel. Snot vreten in plaats van vaccineren! Voor het eerst zal het bon ton zijn om diep met je vinger in je gok te boren en vervolgens de inhoud smakelijk te verorberen. Misschien dat er zelfs tips gegeven worden op de nationale omroep. Dagelijkse snot met Jeroen Neus!

En dan straks al die discussies op sociale media: de snotpuristen die hun snot hoogstens nog wat willen bijzouten tegenover de barbaren die er ananas willen in draaien. Wat uiteraard snot done is!

Beniesde groet!

Beste Erwin,

Enigszins bekomen van #BELITA wou ik graag afsluiten met een oud nummer van Raymond. Zeg dat van het Groenewoud het gezegd heeft.

‘Vertrouw geen Italianen

Ze knoeien met conserven

Ze steken er van alles in

Ze lullen van amore

Maar laat ze ouwehoeren

Een Italiaan is ons te min’

Tot volgende week!