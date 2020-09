De zaak-Chovanec en het Belgisch populisme

Vroeger waren politici influencers, nu lijken ze meer onder invloed te zijn. De waan van de dag is meer de regel dan de uitzondering. Politici schieten naar elkaar met spek met als enige ambitie te raken. Een triest schouwspel dat alle partijen aantast. Met zulke politici heeft men geen antipolitiek meer nodig. Doodslag In 2018 komt de heer Chovanec in Charleroi om het leven in een politiecel, na hardhandig te zijn aangepakt door politieagenten. Dat heet doodslag en is dus geen klein bier. De politiediensten stellen een ‘onvolledig’ verslag op, dat wordt meegedeeld aan de hogere overheden binnen de politie en de minister van Binnenlandse Zaken. De zaak komt aan bod in de pers, maar geen partij of politicus blijkt belangstelling te hebben en de zaak verzeilt in de vergeethoek van de nieuwsmedia. De weduwe van het slachtoffer heeft daarop een strafklacht ingediend.

Na twee jaar heeft de weduwe nog steeds geen antwoord van de gerechtelijke diensten. Dat is onaanvaardbaar lang wachten en zij maakt daarover haar beklag. Dat wordt weer opgepikt in de pers en de zaak komt terug uit de vergetelheid met een berichtgeving alsof het gisteren gebeurd is. Deze keer past het gebeuren wel in meerdere politieke agenda’s . Wat is er intussen gewijzigd?

Justitie

Men zou verwachten dat de minister van Justitie uitleg moet geven. Maar neen, die laat zich niet horen. Het is de minister van Binnenlandse Zaken die komt aanwaaien met het bericht dat zijn voorganger, die al anderhalf jaar niet meer in functie is, kennis had van de feiten en daarmee niets heeft gedaan. De politieke meute, gevolgd door de persmeute springt dan op de voorganger, alsof hij de minister van Justitie is, en maakt van hem ‘aangeschoten wild’. Brood en politieke spelen, alsof het een olympische discipline is. En iedereen, zelfs de aangeschoten politicus gaat mee in deze vaudeville zonder vragen. Het zegt iets over de politieke zeden, maar nog veel meer over de kwaliteit van het politiek en perspersoneel.

Een wakker parlementslid had de huidige minister van Binnenlandse Zaken kunnen vragen wat er precies aan zijn voorganger over het gebeurde was meegedeeld, want daarover had de minister niets gezegd. Aangezien de zaak de afgelopen twee jaar maar zes maanden op de kabinetstafel van de vorige minister heeft gelegen en al anderhalf jaar op de tafel van de huidige minister ligt, zou een wakker parlementslid ook wel willen weten wat de huidige minister al die tijd precies gedaan heeft in verband met deze zaak . Een uitgeslapen parlementslid zou daarbovenop nog kunnen vragen waarom de minister van Justitie — die toen en nu dezelfde is — blijft zwijgen. Een geïnteresseerd parlementslid zou op dat elan kunnen doorgaan en vragen stellen over de politieopleiding en de middelen die onze politiemensen hebben om met dergelijke moeilijke situaties om te gaan en de frustraties die dat ook bij hen oproept. Dat die vragen de politiek niet blijken te interesseren, maakt duidelijk dat het de politiek ook nu niet te doen is om Chovanec.

Politiek spelletje

De nagedachtenis van Jozef Chovanec wordt wansmakelijk misbruikt in het ‘politieke spel’. De regeringsvorming is hopeloos. Het cordon sanitaire drijft de uitvinders ervan naar de kiesdrempel. De overgangsregeling van het financieringsmechanisme tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten loopt naar zijn einde en Wallonië kijkt in een put waarvan de bodem niet meer te zien is. De nieuwe CD&V-voorzitter blijkt zich een pak gekocht te hebben dat een paar electorale maten te groot is en hij wil dat opvullen met het goede oude staatsmanschap door de redder van het land te spelen om de Vlaamse aanwezigheid in een Vivaldicoalitie op te drijven van 20 naar 35%. De CD&V-achterban, burgemeesters voorop, hebben die pap al te vaak moeten slikken en weigeren. En dan gaan de spindoctors van de macht aan de slag; zij die vinden dat erbij zijn belangrijker is dan wat dan ook.