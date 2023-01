Delphine Lecompte verlaat De Bezige Bij voor Vlaamse uitgever

Na een tiental boeken bij de Bezige Bij (dBB), houdt Delphine Lecompte het voor bekeken bij de beroemde Amsterdamse uitgeverij, gelegen aan de Van Miereveldstraat 1. Over de reden van de scheiding bleef de loepzuiver vrouwelijke dichter, woonachtig in Brugge, vaag. Slaande deuren zijn er op een haar na niet geweest. Wel blijkt de hautaine houding van heel wat directie- en redactieleden van dBB haar danig te hebben gestoord. Tevens irriteerde, volgens de bijna slimste mens ter wereld, de bemoeienis met haar literaire werk haar mateloos.

Onrustige geest

Wat ik bovendien heb menen te begrijpen, uit het gesprek dat Delphine en ik vorige week hadden op de literaire avond DICHTER / DENKER met professor Johan Braeckman in de Gentse Minardschouwburg, is dat de vlucht uit Amsterdam niet verrast maar wel verwacht was. Delphine Lecompte heeft een onrustige geest. Die is niet kwaadaardig, maar woelig op het woeste af. Het maakt dat zij – bij wijze van spreken – geen zitvlees heeft.

Aan iets of iemand wennen gaat haar gauw vervelen. Het leven moet een strijd zijn met jezelf. Iemand met een gelijke trek was de auteur Gerard Reve. Na twee boeken bij deze uitgeverij koos hij voor een andere, na een conflict van mineure waarde. Om drie boeken later naar een volgende uitgever te verhuizen, om voor zijn achtste boek weer te keren naar de eerste. En die zonder enige reden te verruilen voor weer een nieuwe.

Borgerhoff & Lamberigts

Maar zonder uitgever zit Delphine Lecompte niet. Kort voor de laatste ronde van haar strijd ‘Blijven of Gaan’ bij dBB, koos zij voor ‘de Orde van’ Borgerhoff & Lamberigts, een uitgeverij van boeiende en grafisch zeer verzorgde boeken. Lang hebben de gesprekken over de toetreding tot de kloosterorde van de Burgstraat niet geduurd. De uitgeverij ontving haar met open armen, en de krolse dichteres duikelde erin. Onder meer omdat de uitgever zwaaide met een forse aankoopprijs.

Of Delphine Lecompte lang in de etalage van de Gentse uitgeverij zal liggen, valt af te wachten. Zij mag dan wel haar handtekening onder een contract hebben gezet, Delphine Lecompte kan niet in een kamp worden gehouden, al staat er hoogspanning op de prikkeldraad van de omheining. Het eeuwig zoeken naar verbazing en verrassing, samen met bloed op kookpunt, vindt zij een voorwaarde om literair productief te blijven.

Stormachtig

Delphine Lecompte is literair en moreel een zwerfkat, zoveel is zeker. Haar huis in Brugge is voor haar geen woning, maar een magazijn waarin alles wat haar dierbaar is, bewust rommelig ondergebracht is. Wat zeker is: van Delphine Lecompte zullen we nog vaak horen. Meestal na een donderslag. En de mens, mannelijk of vrouwelijk, die zich over x-aantal jaren stort op een biografie over haar, zal er een kluif aan hebben. Een stormachtig leven zorgt altijd voor een rommelig voortbestaan.