Democraten blijven Joe Biden steunen

In de Verenigde Staten houdt men rekening met de mogelijkheid dat er in de herfst terug een opstoot van het coronavirus kan zijn. Maar wat dan met 3 november 2020? Op die dag trekken de Amerikanen naar de stembus om onder andere hun (nieuwe) president te kiezen. Allemaal bij elkaar komen in zalen om een stem uit te brengen klinkt leuk voor het virus, maar verontrustend voor de gastheren en -dames. Dus lijkt stemmen via post een goed alternatief, een methode die men in de Verenigde Staten al langer kent. Alleen wordt deze stemmethode niet veel toegepast. Staten die het systeem niet hebben, krijgen dit waarschijnlijk ook niet meer georganiseerd tegen november.

De vraag is ook of de staten waar mail voting wel kan, dan weer voldoende zullen voorbereid zijn op de te verwachten overrompeling. Die zal er haast zeker zijn. Volgens een enquête van het Pew Research Center voelt twee derde van de Amerikanen zich ongemakkelijk bij het idee om hun stem te moeten gaan uitbrengen in een kiesbureau. In een andere peiling van datzelfde onderzoeksbureau is 70% er voorstander van dat kiezers per post kunnen stemmen als ze dat willen. Ongeveer de helft van de ondervraagden (52%) zou zelfs het liefst hebben dat alle verkiezingen per post zouden gehouden worden. Dat is een stijging met 18% ten opzichte van 2018, toen er van corona natuurlijk nog helemaal geen sprake was.

Werkgroep voor VP-keuze

Vorige week schreef ik dat Joe Biden dacht rond 1 mei klaar te zullen zijn met de samenstelling van een werkgroep van adviseurs die hem zou helpen de juiste vicepresident te kiezen. Ondertussen zijn we inderdaad wat wijzer geworden. De werkgroep bestaat uit vier leden, namelijk voormalig senator Chris Dodd uit Connecticut, volksvertegenwoordiger (Representative) Lisa Blunt Rochester uit Delaware, burgemeester van Los Angeles Eric Garcetti en Cynthia C. Hogan, al jaren een raadgever van de voormalig vicepresident. De bedoeling is dat deze groep rond begin juli het aantal potentiële kandidaten sterk verminderd heeft. Dan moet Biden de knoop doorhakken, alleszins voor de Democratische Nationale Conventie die normaal gezien op 17 augustus van start gaat in Milwaukee, Wisconsin.

Volgens een nieuwe peiling van CBS News is Elizabeth Warren onder de democratische kiezers alvast de duidelijke favoriet als Joe Biden’s vicepresident met 36%, gevolgd door Kamala Harris met 19%, Stacey Abrams met 14% en Amy Klobuchar met 13%.

Zaak Tara Reade

Ook nog vorige week schreef ik dat Joe Biden in de zaak Tara Reade zich niet meer kon schuilhouden achter zijn woordvoerder, maar met een persoonlijke reactie moest komen over de aantijgingen van aanranding. En dit heeft hij gedaan. ‘Nee. Het is niet waar’, zei Biden in het programma Morning Joe op MSNBC. ‘Ik zeg het ondubbelzinnig. Het is nooit of nooit gebeurd.’ Zijn ontkenning ging gepaard met een schriftelijke verklaring die werd vrijgegeven vlak voor zijn optreden in het MSNBC programma.

De vraag is nu of deze reactie voldoende is, want er ligt toch wat bezwarend materiaal op tafel. Of minstens elementen die nog om opheldering vragen. Zo hebben de voormalige buurvrouw van Tara Reade, destijds een vriendin van haar, en haar broer, beiden bevestigd dat ze hen over het voorval heeft verteld. Reade heeft gezegd dat ze een klacht had ingediend bij de personeelsdienst op Capitol Hill en beweerde dat Joe Biden haar een ongemakkelijk gevoel gaf. Dat ze aangerand is geweest, heeft ze echter nooit met zoveel woorden gezegd.

En vergeet ook nog altijd niet het telefoongesprek dat haar moeder had in 1993 met Larry King tijdens zijn Larry King Liveshow op CNN. Daarin vroeg ze King om advies over hoe ze problemen moest aanpakken die haar dochter ervoer bij het werken voor een vooraanstaande Amerikaanse senator.

Democraten blijven Biden steunen

Maar voorlopig is het dus nog altijd het woord van de voormalige vicepresident en senator tegen dat van haar. Eén van hen spreekt niet de waarheid. Komt er geen verdere opheldering, is de vraag wat de Amerikaanse kiezer van de aanklacht zal geloven. En of dit consequenties zal hebben op de toch al wankele geloofwaardigheid en positie van Biden in zijn strijd met president Trump.

Het is wel al duidelijk dat de Democraten Biden niet zullen laten vallen of zelfs maar enigszins kritisch zullen zijn. Een beetje wrang en hypocriet gezien ze in de zaak-Kavanaugh (waarin psychologe Christine Blasey Ford rechter Brett Kavanaugh beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens hun middelbare schooltijd, nvda.) heel wat minder argumenten nodig hadden om zich tegen de verdachte te keren.

Wiens brood men eet

Zo liet Elizabeth Warren afgelopen maandag al weten Joe Biden door dik en dun te zullen blijven steunen, ondanks de beschuldigingen. ‘Ik heb het interview met vicepresident Biden gezien. Ik waardeer dat de vicepresident heeft geantwoord op veel vragen, lastige vragen. Biden heeft de aantijgingen aangepakt, direct en respectvol. Ik steun de vicepresident, ik steun zijn campagne en ik ben er trots op dat ik zijn kandidatuur voor het presidentschap steun.’ Ze zei bijkomend nog wel respect te hebben voor Tara Reade.

In dit hele verhaal mogen we niet vergeten dat Elizabeth Warren nog altijd op de shortlist staat als mogelijke runningmate en vicepresident van Joe Biden. En hoe luidt dat gezegde nu weer? Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Juist…