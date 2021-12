Diete Oudesluijs: ‘Ik wilde weten hoe het er in een concentratiekamp écht aan toeging’

Voor een goed begrip: af en toe spreekt men van het con­centra­tiekamp Oranienburg-Sachsenhausen, dan weer over gewoon KZ Sachsenhausen. Het gaat toch twee keer over hetzelfde kamp? Vanwaar die verschillende namen? ‘Een allereerste kamp (1933) was een ‘wild’ kamp, wel in het centrum, in de brouwe­rij, ingericht, maar in feite nog geen KZ. Het diende om snel tegen­standers van het regime ergens gevangen te kunnen zetten.’

‘Het ging met name om communisten, tegenstanders van het re­gime, ‘asocialen’ en Joden. In 1940 kwamen er enkele buiten­land­se gevangenen, meestal uit het verzet, en vanaf eind 1941 steeds meer. Het grote transport vanuit Vught (Nederland), begin sep­tember 1944, bracht velen aanvankelijk naar Sachsenhausen. Maar daarna kwam een grote groep weer in een ander kamp terecht.’

Sachsenhausen werd al lang voor de Tweede Wereldoorlog ge­bouwd en in gebruik genomen, eigenlijk vlak na Hitlers machts­over­name. Wat was het oorspronkelijke doel? ‘Na het ‘wilde’ kamp is vanaf 1936 het echte concentratiekamp gebouwd door gevangenen uit de Ems­landkampen. Dachau (1933-1945) was officieel wel het ‘voor­­beeldkamp’, maar Oranienburg lag dichter bij Berlijn. Daarom werd ook de Inspectie van de kampen daar ondergebracht. Aanvankelijk ging het alleen om Duitse gevangenen, met de officiële doelstelling dat mensen daar nog de kans zouden hebben om…’

Hebt u ooit de Vlaamse hoogleraar Flor Peeters (1909-1989) ont­moet, een oud-gevangene van Sachsenhausen die er ook een boek over schreef? Hij was ongenadig scherp voor zijn communis­tische medegevangenen en in het bijzonder voor de ‘kapo’s’. Deelt u die mening?

‘Ontmoet helaas nooit, maar ik kende zijn dagboek (vanaf 1942) 40 maanden in Sachsenhausen dat in 2020 weer als Mijn triomf van de wil (verwijzing naar de film van Leni Riefenstahl) is uitgegeven. Begrip heb ik zowel voor de­ge­nen die de commu­nis­ten veraf­schuw­den als voor de com­mu­nis­ten zelf, die met veel in­span­ning en blijvend risico de ‘groen­lap­pen’ (cri­minelen) als een soort be­stuur onder de SS konden ver­vangen.’

‘Er heerste daarna over het alge­meen een veel beter be­wind in barakken. Maar ze gingen een soort illegale kamp­lei­ding vor­men. Het is mijns inziens logisch dat ze met name de ‘eigen’ men­sen zo veel mogelijk bescherm­den (dat deden in feite alle natio­nali­teiten/groe­pen) om na de oorlog de ‘ideale maatschappij’ op te bouwen. Daarbij vielen natuurlijk anderen heel hard ‘buiten de boot’. En ze had­den meestal veel langere kampervaring om te kunnen overleven. In het dagboek van Jan Lemaire jr. (Mannen in Zebra. Ons leven in het concentratiekamp Oranienburg, 2020) is goed beschreven hoe dat functio­neerde.’