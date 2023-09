Een weekend (of meer) weg met Doorbraak

Het reisseizoen van Doorbraakreizen loopt op zijn einde. Maar er is goed nieuws, er zijn nog enkele schaarse plaatsen voor snelle beslissers!

Vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober verkennen we de Voerstreek. Onze gids is oud-burgemeester Huub Broers, een betere is er simpelweg niet te vinden, hij kent heel Voeren, de weg en de inwoners. We vertrekken vrijdagmorgen, na een eerste verkenning van Voeren, dineren en overnachten we in Hotel Malpertuus in Riemst. de volgende dag brengt ons opnieuw naar Voeren, Vaals en de abdij van Val Dieu. Het volledige programma vindt u hier. Inschrijven kan hier. Let wel op, er zijn enkel nog kamers voor twee beschikbaar. Maar haast u, we sluiten de inschrijvingen af op 14/09.

En dan is er nog een absolute buitenkans: Er is een plaats voor twee vrijgekomen in onze rondreis door Zuid-Afrika van 19 november tot 6 december. Ook voor de snelle beslissers! alle info over de reis vindt u hier. Voor wie niet twijfelt, inschrijven kan hier.

We kijken er naar uit om u te verwelkomen op onze reizen. Als het deze keer niet lukt, niet getreurd, we werken volop aan ons programma voor het volgende jaar!