Europese huizenmarkt duikelt naar beneden met Zweden voorop

België en niet minder dan veertien (!) andere EU-lidstaten hebben te maken met een afkoelende huizenmarkt, die ondertussen na een jarenlange stijging nu dus écht aan haar afdaling is begonnen. Zweden is koploper binnen Europa, zo blijkt uit een rapport van Eurostat. Kopers betaalden er in 2022 ongeveer 15 procent minder voor een eigen stekje. Goed nieuws voor jonge gezinnen, maar minder voor de Zweedse economie want een recessie dreigt het land de dieperik in te storten.

Eerder dit jaar waarschuwden analisten bij het persagentschap Bloomberg al voor storm op de Europese huizenmarkt. Nu, er verschijnen honderden voorspellingen per dag en die vallen gewoonlijk met een korrel zout te nemen, maar deze keer blijkt er wél wat van waar. Storm is op komst, en meerdere Europese landen tekenden alvast een daling van hun huizenmarkt op. Zo ook België, al is de afzwakking in ons land nog gering. Verwacht wordt een daling van 0,5 procent voor 2023 (wat samen met een inflatiepeil van 4,8 procent voor een 11 procent goedkopere prijzen zou zorgen tussen 2022 en 2024, red.), maar dat blijkt slechts peanuts in vergelijking met andere Europese landen…

Buitenland

Allereerst: vijftien van de 27 EU-lidstaten tekenden ondertussen een afkoelende huizenmarkt op. Nederland kreeg in het laatste kwartaal van 2022 met een daling van enkele procentjes (in tegenstelling tot de halfjes waar wij Belgen het mee moeten doen, red.) te maken in vergelijking met een jaar eerder. Naast de huizenprijzen zelf, staat ook de waarde van het commercieel vastgoed er onder druk. ‘Door de gestegen rentes wordt het financieren van beleggingen in onder meer winkels en kantoorpanden duurder. Daarmee neemt ook de vraag naar vastgoed af’, aldus het Nederlandse nieuwsmedium Businessinsider. In april dit jaar stond de markt volgens de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) 8,2 procent lager dan een jaar geleden.

Maar ook in de rest van Europa wordt er veel goedkoper gekocht. ‘In België zakten de huizenprijzen met 0,4 procent op kwartaalbasis. De daling in ons land is daarmee een stuk kleiner dan in bijvoorbeeld Denemarken (-6,5 procent), Duitsland (-5 procent), Zweden (-3,6 procent) en Finland (-3,4 procent)’, luidde het in april nog bij Het Laatste Nieuws. Wie verder kijkt dan de kwartaalcijfers, merkt dat vooral Zweden ertussenuit schiet. De huizenprijzen kelderden er in 2022 met maar liefst 15 procent omlaag.

Oorzaken

Uit de huizenprijzen van de Europese landen die door het Europese statistiekbureau Eurostat werden gepubliceerd voor het jaar 2022, bleek dat er voor het eerst sinds 2015 sprake is van een daling van kwartaal-op-kwartaal. Door lage rentetarieven voor leningen die gemakkelijk te verkrijgen waren, slaagde de markt er sinds de Europese schuldencrisis jarenlang in gestaag te stijgen. De ommekeer in dat succes is veelal te wijten aan de op korte tijd sterk gestegen rente om de inflatie te drukken, waardoor minder vastgoedtransacties werden uitgevoerd en hypothecaire leningen werden aangegaan.

Maar dat het er momenteel in Zweden specifiek veel heviger aan toe gaat dan in de rest van Europa, heeft nog andere oorzaken. Het is immers belangrijk om in te zien dat de economieën van de verschillende westerse landen — hoewel wij talloze normen en waarden delen — onderling sterk kunnen verschillen. Factoren als de stand van de arbeidsmarkt, ontwikkelingsniveau, inflatie, werkloosheid en economische groei spelen een belangrijke rol in de gehele economische situatie van een land, en zorgen ook binnen Europa voor onderlinge verschillen. De Zweedse markt is daardoor voor een groot stuk minder stabiel dan de Belgische, en kent dus hogere toppen en diepere dalen.

Nog te hoog

Hoewel er in verschillende landen al grondig werd gezakt, is het einde nog lang niet in zicht. Of toch niet volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat meent dat de Europese huizenprijzen over het algemeen nog 15 tot 20 procent te hoog liggen. Sterker nog, in plaats van een geleidelijke daling, dreigt er een schokkerige val volgens de economisten, te wijten aan de nog steeds stijgende rente: ‘De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde sinds de zomer van 2022 al zes keer haar belangrijkste rentetarief om de inflatie te bestrijden. En dat werkt uiteindelijk door in de hypotheekrentes.’

Een té sterk dalende huizenmarkt is trouwens niet geheel zonder risico. De afkoeling van een economische markt heeft verschillende positieve gevolgen, waaronder een dalende inflatie, maar daartegenover wordt ruimte gegeven aan een recessie om toe te slaan. Dat wil zeggen dat de economie zal krimpen, wat in de meeste gevallen betekent dat er moet worden bezuinigd met alle gevolgen van dien. Bedrijven ontslaan werknemers, doeken hele afdelingen op als dat moet én nemen vooral niemand meer aan om toch maar het hoofd boven water te houden. Kortom, een scenario dat iedereen wil vermijden en waar de beleidsmakers beducht voor moeten zijn.