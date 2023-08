Frankrijk doet het economisch veel beter dan we denken

De Franse topbank Crédit Agricole koopt het Brusselse De Groof Petercam, een slabakkende bank voor rijkaards. Flaminganten denken te gemakkelijk dat Duitsland leidt en Frankrijk volgt. Maar ondanks wekenlange stakingen en rellen klopt Frankrijk de Duitsers. Flaminganten kijken vaak argwanend naar Frankrijk als de erfvijand - een scheut Gulden Sporen is nooit ver - en prijzen Duitsland. Ook geïnspireerd door de gedachte dat het oosterland sowieso economisch-industrieel vitaler is dan de kakelende Fransen. Wat niet klopt. [caption id="attachment_297288" align="alignleft" width="300"]…

De Franse topbank Crédit Agricole koopt het Brusselse De Groof Petercam, een slabakkende bank voor rijkaards. Flaminganten denken te gemakkelijk dat Duitsland leidt en Frankrijk volgt. Maar ondanks wekenlange stakingen en rellen klopt Frankrijk de Duitsers.

Flaminganten kijken vaak argwanend naar Frankrijk als de erfvijand – een scheut Gulden Sporen is nooit ver – en prijzen Duitsland. Ook geïnspireerd door de gedachte dat het oosterland sowieso economisch-industrieel vitaler is dan de kakelende Fransen. Wat niet klopt.

De nazi’s

Crédit Agricole, met diepe wortels bij de Franse boeren, koopt de ijdele en minder florissante ‘private bank’, specialist in vermogensbeheer, De Groof Petercam, een fusie van 2015 van de Banque De Groof en het beurshuis Petercam, allebei vele decennia huisfinancier van de Franstalige bourgeoisie. De Groof draagt een Vlaamse naam maar heeft joodse wortels en werd omgedoopt tot De Groof omdat de joodse eigenaars, de familie Philippson, hun bank wegschonken aan het hoogste Belgische kaderlid (begonnen als kantoorhulpje), om de arianisering – het inpikken van joodse eigendommen door de nazi’s- in 1941 voor te zijn.

Bank Lambert, later Bank Brussel Lambert, en nog later overgenomen door het Nederlandse ING, heeft een gelijkaardig doopceel. De joodse Lamberts hadden banden met de Rothschilds en Nederland (denk aan Banque de Paris et des Pays Bas, wat nog doorklinkt in BNP Paribas).

Société Générale

In 1988 viel, na jaren van inteelt en zich afsluiten van de levende krachten van België – de Vlamingen – de Société Générale de Belgique, het is te veel eer om deze klomp die ‘ons’ discrimineerde tot zijn laatste jaren, Generale Maatschappij te noemen. De houdstermaatschappij (met als hoofdhandel, het controleren en beheren van de aandelen van industrieën en banken in binnen- en buitenland – onder meer in de kolonie), sukkelde kort in de handen van de Italiaan Carlo De Benedetti, om nadien afgepakt en uitgekleed te worden door Suez (Lyonnaise des Eaux, dat laatste deel verdween uit de naam). Wie Engie (ex-Electrabel, een fusie) volgt, hoeft geen tekening want het is met zijn dividenden (opbrengsten) een portemonnee van Parijs.

Verankering

Na de overname door Suez vocht politiek Vlaanderen voor de verankering van de Belgische basisondernemingen, met instemming van de Vlaamse regeringen (waaronder die van Gaston Geens). Boeken van tientallen pennen, knap geredigeerd door Hans Brockmans, waren de voorhoede. De aankoop van De Groof Petercam door Crédit Agricole, de tweede grootste bank van Frankrijk en de derde grootste van Europa, is een ont-ankering en Belgisch-Brussels kapitaal wordt Frans. Wat een opslorping is door een grootbank van een land dat economisch de voorhoede is.

Sedert 2018 is de gecumuleerde groei van het bruto binnenlands product (BBP) van Frankrijk tweemaal groter dan de Duitse en zijn economie overklast Groot-Brittannië, Italië en Spanje. Frankrijk heeft een behoorlijke economie ondanks lawaaierige, en ondertussen stil gevallen, betogingen en stakingen over de hogere pensioenleeftijd, en rellen na de dood van de allochtone minderjarige Nahel.

Colbertisme

Waarom? De Europese Unie is gesticht als een vrije economie met een minimum minimorum aan staatsinterventie. Wat vloekt met de Franse traditie. Het colbertisme, naar de rechterhand voor economie van de Zonnekoning (1638-1715) Jean-Baptiste Colbert, is het bloed van de staathuishoudkunde in Parijs. Dus, zuiver étatisme en voorrang van de nationale nijverheid met staatssteun. Met colbertisme anno de twintigste eeuw, en dat loopt vlotjes verder, bouw je een netwerk, dat nergens zijn gelijke heeft, van hogesnelheidstreinen voor de nationale spoorwegmaatschappij, met colbertisme regel je dat Electricité de France (EDF) vandaag 56 kerncentrales heeft (die duur onderhoud behoefden, maar dat is nu oké), en dus een lage uitstoot van milieurommel, en zes nieuwe in bestelling.

The Economist merkt op dat in de top 100 van de wereldondernemingen, volgens marktkapitalisatie (hoeveel zij in globo waard zijn op de beurs op basis van hun koers, dus de beurswaarde) er meer Franse bedrijven prijken dan andere Europese. LMVH, Hermès en Dior zijn de motoren van deze sprong voorwaarts, maar luxe is niet de enige niche van de Franse zwier. Onze ‘deels’ Belgische, door de eigendom van 10% van het kapitaal, BNP Paribas, is de waardevolste bank van de euro-regio. De Belgische staat is de grootste aandeelhouder. Bernard Arnault, patron van LMVH, was tot Elon Musk hem verjoeg, de rijkste man ter wereld. In 2022 waren zes van de Europese miljardairs Fransen, dixit het orakel van de Londense City.

Batterijen

Is Frankrijk een paradijs? Nee, maar het is sterker en toekomstgerichter dan Vlamingen denken. President Macron is herkozen, ook niet alledaags de jongste decennia in Frankrijk, en hinkt met een minderheidskabinet. Ondanks die politieke handicap combineert zijn regering het onbeschaamde verdienen van geld met een maatschappelijk gezicht. De Franse armoedegraad is een eind onder het Europese gemiddelde. Verplicht kleuteronderwijs vanaf 3 jaar, een bewezen hefboom voor een betere toekomst, is vandaag verplicht.

Belangrijk voor Vlaanderen, in Frans-Vlaanderen aan onze grens tussen Duinkerke en Douai, in het zielige oud-steenkolengebied, verrijzen vier fabrieken voor de batterijen van elektrische auto’s. Tewerkstelling ook voor kanjers die afstuderen in Kortrijk, Brugge, Gent, Oostende. In Saclay bij Parijs, groeit een Frans MIT (Massachusetts Institute of Technology, geboren medio de negentiende eeuw en wereldkampioen van de technologische vernieuwing). De Franse president ontving 200 leden van de mondiale zakenelite in het paleis van Versailles voor ‘Choose France’. Het is er drummen. 13 miljard euro aan investeringen werden beloofd voor het dessert was opgepeuzeld. Pfizer, populair en bloeiend in Puurs, moet het hoofd bieden aan het Franse zusterbedrijf dat tot in 2028 1,2 miljard euro investeert.