Free Palestine? Fake news!

Simon Stern is een Vlaamse Jood, hier geboren en getogen. Hij neemt het op voor Israël omdat het overheersende discours volgens hem de waarheid geweld aandoet. Israël moet zich verdedigen, Europa houdt te weinig rekening met de terroristische agenda van Hamas. De publieke opinie loopt volgens hem blind de Hamaspropaganda na. Dat wil hij counteren met een gloedvolle verdediging van Israël.

Eigen problemen

We hebben genoeg aan onze eigen problemen. Ik ben hier geboren en getogen en voel er niets voor om conflicten naar hier te importeren. Buitenlandse conflicten blijven beter in het buitenland. Hier zie ik de Walen en de Vlamingen nog niet harmonieus samenleven. Als dat opgelost is, kunnen we het hebben over hoe we de problemen van het Midden Oosten oplossen.

Maar helaas, het conflict is al geïmporteerd. Overal ter wereld, ook in Europa manifesteren moslims op straat. Ze propageren er zonder schaamte hun leugens. Daarom vind ik het noodzakelijk de waarheid te belichten. De beste manier om de donkere terreur van geweld en leugens te bestrijden, is een klein licht van waarheid aan te steken, zoals een citaat van Martin Luther King: ‘ Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat.’

Enkele feiten

Er bestond nooit in de geschiedenis een Palestijnse staat. Dus is er geen enkele sprake van bezetting. ‘Free Palestine’ is een valse slogan. Vóór Israël bestond stond dit gebied onder Brits mandaat, daarvoor viel het onder het Ottomaanse rijk, de Mammelukken, enz.. Maar nooit sinds de verwoesting van het historisch Joods heilig land, was er een andere soevereine staat of ‘Palestijns volk’ . De Gazastrook maakte deel uit van Egypte en de Westelijke Jordaanoever was deel van Jordanië. Joden kunnen nooit ‘bezetters’ in Judea zijn, het is Joods land.

Al ver voor de her-stichting van Israël in 1948 zijn de Arabieren begonnen met Jodenvervolging en pogroms en terreur tegen de Joodse bevolking in Israël. 14 mei 1948, de dag van de Israëlische onafhankelijkheidsverklaring, zijn zes Arabische legers Israël binnengedrongen met maar één doel: de Joden uitroeien en in de zee gooien. Het is ze niet gelukt. Sindsdien zijn ze nooit gestopt te proberen hun donkere dromen te verwezenlijken.

Dit conflict heeft niets te maken met de gebieden die Israël heeft bevrijd in 1967. Leuzen Schreeuwen zoals ’from the river to the sea, Palestine will be free’ maakt dan ook iets duidelijk: volgens de Palestijnen moet heel Israël van de kaart worden geveegd.

Gaza

Israël heeft ‘jammerlijk’ in 2005 de Gazastrook volledig afgegeven. Dit was een van de traumatische en pijnlijkste operaties in de geschiedenis van het land. Israël heeft zijn eigen bevolking verplaatst, onder het motto van vrede en rust. Dat was een grote fout.

In plaats van vrede en rust is heel dat afgegeven gebied één grote terreurbasis geworden van het door Iran gesteunde en gestuurde Hamas dat grotendeels gefinancierd wordt door de blinde naïeve westerse wereld. Geld dat vooral voor legers, raketten en het bouwen van tunnels om de stroom van geweld op gang te houden.

Raketten uit Gaza

Israël is al jaren het doelwit van raketten, die afgevuurd worden vanuit scholen, ziekenhuizen en woningen. Een echte hel voor de Israëlische bevolking. Miljoenen mensen leven dagelijks in angst. Een hele generatie groeit op met trauma’s. Ze panikeert door iedere sirene of geluid. Constant dreigt er gevaar. Misschien is die volgende sirene of dat onverwachte geluid het signaal voor een nieuwe aanval? Opnieuw binnen 60 seconden naar een bunker of schuilplaats rennen, jezelf en je naasten in veiligheid brengen!

Honderden doden en duizenden gewonden hebben die stroom aan raketten al veroorzaakt. Zonder de door Israël gecreëerde ‘Iron dom’, het raketafweersysteem, zouden het er veel meer geweest zijn. Deze terreur en raketten zijn enkel tegen de Joodse burgers in Israël gericht. Zo’n openlijk en afschuwelijk antisemitisme hebben we sinds WW2 nog niet meegemaakt en de wereld kijkt toe.

Burgers en terroristen

Israël doet zijn uiterst best om de civiele bevolking niet te raken. Eer een gebouw gebombardeerd wordt, stuurt het leger een uur op voorhand een verwittiging. (Welk leger ter wereld doet zoiets? Hoe kan je zo een oorlog winnen?) Hamas aanhangers verschuilen zich met opzet tussen kinderen en zieken. Van daar lanceren ze de raketten. Israël moet wel reageren met tegenaanvallen. Hamas heeft geen enkele genade voor zijn eigen mensen, al die eigen slachtoffers zijn netto slachtoffers van Hamas.

Hamas is een terreurgroep die door democratische verkiezingen aan de macht kwam en tot de dag van vandaag directe of indirecte steun krijgt van de meerderheid van de bewoners in de Gazastrook. De media spreken veel over ‘burgers’ die slachtoffers worden, maar het zijn veelal terroristen en een kleine groep burgers die Hamas opoffert.

Vaccinatie

De Arabieren in Israël genieten gelijke rechten, ze bekleden topfuncties, zijn hoge rechters, parlementslid of actief in de zakenwereld. Nergens in de 21 omringende Arabische landen hebben ze zo’n goed leven. In de wonderbare vaccinatie-operatie in Israël was het vanzelfsprekend dat iedere bewoner het vaccin kreeg, ongeacht afkomst. Men hoeft daar niet voor te danken, het is de normaalste zaak van de wereld niemand te discrimineren.

Israël heeft vrede gesloten met Egypte, Jordanië en heeft afgelopen jaar de ‘Abraham akkoorden’ gesloten met vijf Arabische landen, de Emiraten, Marokko, Oman en Soedan. En er was een serieuze toenadering met Saoedi-Arabië. De Arabische wereld is het gezeur en de terreur van de Palestijnen kotsbeu. Hun eigen broeders keren hen de rug toe. Wanneer zal Europa dat begrijpen?

Israël heeft het recht en de plicht zich te verdedigen tegen Palestijnse terreur en leugens. De leugens zijn nog erger dan de terreur, want het zijn die leugens die de terreur legitimeren en ‘morele’ steun geven. Europa moet ophouden blind te zijn. Stop de geldstroom naar Gaza en Ramallah. Dat is bloedgeld. Als Europa nog een graatje van moreel besef heeft en de lessen uit de geschiedenis ernstig neemt, moet het ondubbelzinnig en zonder dubbele standaarden Israël steunen en de ‘Palestijnen’ op het matje roepen en ten strengste veroordelen.

Voorwaarden

Tot slot: Dit conflict gaat helemaal niet over vrijheid of over een Palestijnse onafhankelijke staat. Deze zouden ze al lang gekregen hebben met de steun van de Israëlische meerderheid, die in vrede wil leven, als de Arabieren eerlijk het conflict zouden willen oplossen. Tot nu stelt PLO voorzitter Abbas enkel ‘voorwaarden’ om aan tafel te komen.

De Palestijnen willen geen oplossing, geen vrede, ze willen helemaal geen Joodse staat. Geen Israël! Het is puur een antisemitische strijd, die al eeuwen duurt, nu verbloemd als een strijd voor een zogenoemde Palestijnse staat.