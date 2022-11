Heibel over verwijderd kruisbeeld

Het was een goed idee van Annalena Baerbock, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, om haar collega’s van de G7 (zeven belangrijke industrienaties) bijeen te brengen in het ‘Historisches Rathaus’ van Münster, waar in 1648 de Vrede van Westfalen werd gesloten. Een minder goed idee van haar ministerie was het om een 482 jaar oud kruisbeeld uit de ‘Friedenssaal’ tijdelijk te laten verwijderen. Die 'actie' overschaduwde de inhoud van de vergadering. De Groep van Zeven (G7) bestaat sinds 1975 als…

Het was een goed idee van Annalena Baerbock, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, om haar collega’s van de G7 (zeven belangrijke industrienaties) bijeen te brengen in het ‘Historisches Rathaus’ van Münster, waar in 1648 de Vrede van Westfalen werd gesloten. Een minder goed idee van haar ministerie was het om een 482 jaar oud kruisbeeld uit de ‘Friedenssaal’ tijdelijk te laten verwijderen. Die ‘actie’ overschaduwde de inhoud van de vergadering.

De Groep van Zeven (G7) bestaat sinds 1975 als een intergouvernementeel forum van zeven rijke industriële landen, namelijk de Verenigde Staten, Canada (vanaf 1976), Japan, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Italië. Ze buigt zich vooral over financiële en economische kwesties. Dit jaar gaat haar aandacht begrijpelijkerwijze ook naar de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Soevereiniteit

Duitsland bekleedt nog tot het einde van 2022 het voorzitterschap van de G7. Annalena Baerbock (lees hier portret in Doorbraak) besloot de tweede formele ontmoeting van de buitenlandministers op 3 en 4 november van dit jaar te laten plaatsvinden in Münster, de stad waar de conflictpartijen van de Dertigjarige Oorlog in 1648 de strijdbijl begroeven. De zaal waarin die hun vertegenwoordigers vergaderden, draagt dan ook heel toepasselijk de naam ‘Friedenssaal’.

Baerbock (Bündnis90/Die Grünen) over haar keuze voor het symbolische oord: ‘Met het verdrag werd de vreedzame samenwerking van staten als soevereine en gelijkwaardige staten geboren. Zo werd ook de basis voor het moderne volkenrecht gelegd.’ Met zijn inval in Oekraïne op 24 februari van dit jaar heeft Rusland die ideeën van soevereiniteit van en gelijkheid tussen staten geschonden, aldus de minister verder nog. ‘Frieden durch Recht’ (‘vrede door het recht‘) is de boodschap die Münster als vergaderplaats uitdraagt.

Agenda

Het einde van de oorlog is nog lang niet in zicht. Rusland past nu een andere tactiek toe die erin bestaat zoveel mogelijk van de infrastructuur van Oekraïne te vernietigen. De Russische president Vladimir Poetin wil de moraal van de Oekraïners breken. Met de winter voor de deur kondigden de G7-ministers ‘Winterhilfe’ voor het zwaar getroffen Oekraïne aan. Concreet houdt dit onder andere de levering van wooncontainers, tenten, dekens en bedden in evenals van generatoren om het stroomnetwerk in Oekraïne te stabiliseren.

De G7-buitenlandministers hielden zich ook bezig met China. Baerbock vindt dat het Westen tegenover China niet de fouten mag herhalen die het begaan heeft tegenover Rusland. Ze wil de Aziatische reus ook meer als een ‘rivaal’ bestempeld zien. Die uitspraak is licht explosief in het licht van het bezoek dat de Duitse bondskanselier Olaf Scholz op hetzelfde tijdstip bracht aan China, net met de bedoeling om de modaliteiten van het Duits-Chinese partnerschap aan te kaarten.

Andere thema’s op de agenda waren de situatie in Iran, waar het regime de demonstraties van de burgers voor vrijheid brutaal poogt te onderdrukken, de klimaatverandering, de wereldwijde voedselvoorziening en economische ontwikkeling. Voor die laatste agendapunten waren ook vertegenwoordigers van de Afrikaanse Unie en van Ghana en Kenia op de tweede vergaderdag uitgenodigd.

Kruisbeeld en Bijbelcitaat

Was het – zoals her en der beweerd werd – om met hun ‘religieuze gevoelens’ rekening te houden dat het ministerie van Baerbock het stadsbestuur van Münster gevraagd had een kruisbeeld uit 1540 voor de duur van de ministeriële vergadering uit de ‘Friedenssaal’ te verwijderen? Vreemd, want in Ghana en Kenia is ongeveer 70% van de bevolking christelijk. En het lijkt nogal weinig waarschijnlijk dat de ministers van de G7 – met uitzondering van Japan christelijk geïnspireerde landen – zich ‘gekwetst’ zouden kunnen voelen.

Wat heeft het ministerie van Baerbock dus tot deze ‘actie’ bezield? Baerbock beweert er pas vrijdagmorgen kennis van te hebben gekregen en ze betreurt dan ook het gebeuren. De verantwoordelijkheid zou liggen bij de protocollaire dienst van het ministerie. Bij het tijdelijke ombouwen van de ‘Friedenssaal’ in functie van de ministeriële vergadering heeft die in ieder geval een plompheid aan de dag gelegd die getuigt van een totaal gebrek aan respect voor het historische, christelijk geïnspireerde kader.

Incident in Berlijn

Een gelijkaardig incident heeft zich in Berlijn voorgedaan. Het ‘Stadtschloss’ dat in de Tweede Wereldoorlog schade had opgelopen en later door de DDR-autoriteiten werd afgebroken, is recent heropgebouwd. Op de gerestaureerde koepel prijkt weer de compilatie van twee verzen uit de Bijbel die de Pruisische koning Friedrich Wilhelm IV had laten aanbrengen: ’Es ist in keinem andern Heil … denn in dem Namen Jesu … Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.‘

Claudia Roth, de groene commissaris voor Cultuur en Media in de regering-Scholz, verdedigt een kunstproject waarbij het opschrift ’s nachts door LED-techniek overdekt wordt met alternatieve teksten. Het Humboldt Forum, het museum dat gehuisvest in het Schloss, is immers gewijd aan de ‘dialoog der wereldculturen’. Ook over het kruis boven op de koepel was er de afgelopen tijd hevig gediscussieerd. Anders dan in Münster lijdt het in Berlijn alvast geen twijfel dat het optreden van Roth ideologisch aangestuurd is.